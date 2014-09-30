Инфляция в еврозоне - самая низкая за 5 лет
В сентябре инфляция в странах, имеющих в обращении евро, замедлилась, а цены росли самыми низкими темпами почти за пять лет.
Как сообщила статистическая служба ЕС Евростат, по сравнению с предыдущим месяцем инфляция потребительских цен выросла на 0,3%.
В августе темпы роста инфляции составили 0,4%.
Это самый низкий показатель с октября 2009 года, что увеличило опасения относительно возможного попадания еврозоны в дефляционную спираль.
Показатели инфляции регулярно не дотягивают до оптимального уровня 2% в год, определенного Европейским центральным банком.
Как сказано в сообщении Евростата, замедление роста инфляции вызвано падением цен на продукты и энергопродукты.
По сравнению с показателями прошлого года, цены на продукты питания в странах еврозоны упали на 0,9%, а энергопродукты подешевели на 2,4%.
В этом месяце ЕЦБ сократил учетную ставку до 0,05% и ввел новый пакет мер стимулирования экономики еврозоны.
Безработица - стабильная
По словам старшего экономиста компании Hargreaves Lansdown Бена Бреттела, уровни инфляции в странах еврозоны "опасно близки к нулю", а это требует от ЕЦБ дополнительных действий.
"Сегодняшнее падение инфляции потребительских цен усиливает давление на Марио Драги (главу ЕЦБ. - Ред.) прибегнуть к эмиссии. По моему убеждению, он будет вынужден рано или поздно уступить", - говорит экономист.
Управляющий совет ЕЦБ собирается на заседание в четверг, когда г-н Драги, как ожидается, обнародует детали нового пакета стимулирования еврозоны.
В другом сообщении Евростата сказано, что по результатам августа уровни безработицы в странах еврозоны оставались неизменными по сравнению с июлем, составив 11,5%.
Однако, как следует из данных государственной службы статистики Германии, количество людей, которые искали работу в самой крупной экономике еврозоны, в сентябре выросло на 12 тысяч.
Экономисты говорят, что это вполне совместимо с сезонными колебаниями и пока не вызывает беспокойства.
"Хотя эти данные показывают, что немецкий рынок труда в последнее время начал "буксовать", однако он продолжает находиться в хорошем состоянии", - говорит экономист Йоханнес Гарейс.
Уровень безработицы в Германии составляет 6,7% от трудоспособного населения и приближается к низкому историческому показателю сразу после воссоединения ФРГ и ГДР.