Инфляция в еврозоне - самая низкая за 5 лет

Копірайт зображення BBC World Service Image caption Инфляция в еврозоне самая низкая с октября 2009 года

В сентябре инфляция в странах, имеющих в обращении евро, замедлилась, а цены росли самыми низкими темпами почти за пять лет.

Как сообщила статистическая служба ЕС Евростат, по сравнению с предыдущим месяцем инфляция потребительских цен выросла на 0,3%.

В августе темпы роста инфляции составили 0,4%.

Это самый низкий показатель с октября 2009 года, что увеличило опасения относительно возможного попадания еврозоны в дефляционную спираль.

Показатели инфляции регулярно не дотягивают до оптимального уровня 2% в год, определенного Европейским центральным банком.

Как сказано в сообщении Евростата, замедление роста инфляции вызвано падением цен на продукты и энергопродукты.

По сравнению с показателями прошлого года, цены на продукты питания в странах еврозоны упали на 0,9%, а энергопродукты подешевели на 2,4%.

В этом месяце ЕЦБ сократил учетную ставку до 0,05% и ввел новый пакет мер стимулирования экономики еврозоны.

Безработица - стабильная

По словам старшего экономиста компании Hargreaves Lansdown Бена Бреттела, уровни инфляции в странах еврозоны "опасно близки к нулю", а это требует от ЕЦБ дополнительных действий.

"Сегодняшнее падение инфляции потребительских цен усиливает давление на Марио Драги (главу ЕЦБ. - Ред.) прибегнуть к эмиссии. По моему убеждению, он будет вынужден рано или поздно уступить", - говорит экономист.

Управляющий совет ЕЦБ собирается на заседание в четверг, когда г-н Драги, как ожидается, обнародует детали нового пакета стимулирования еврозоны.

В другом сообщении Евростата сказано, что по результатам августа уровни безработицы в странах еврозоны оставались неизменными по сравнению с июлем, составив 11,5%.

Однако, как следует из данных государственной службы статистики Германии, количество людей, которые искали работу в самой крупной экономике еврозоны, в сентябре выросло на 12 тысяч.

Экономисты говорят, что это вполне совместимо с сезонными колебаниями и пока не вызывает беспокойства.

"Хотя эти данные показывают, что немецкий рынок труда в последнее время начал "буксовать", однако он продолжает находиться в хорошем состоянии", - говорит экономист Йоханнес Гарейс.

Уровень безработицы в Германии составляет 6,7% от трудоспособного населения и приближается к низкому историческому показателю сразу после воссоединения ФРГ и ГДР.