Ленин был. Ленин упал. Ленин будет?

Копірайт зображення AFP Image caption В понедельник под пустым постаментом собрались преимущественно те, кто сожалеет о снесении Ленина

Обломки снесенного в Харькове Ленина разлетелись далеко за пределы подножия памятника.

Стоило ли трогать гигантского Ильича? Подходящий ли это момент? Как надо было демонтировать вождя?

Об этом говорят не только на площади Свободы в Харькове. Дискуссии - в социальных сетях и выпусках новостей, онлайн и печатных изданиях, в общественном транспорте и правительственных кабинетах, на лавочках у подъездов и кухнях.

Свидетели начала и конца

Харьковчанин Анатолий Присиченко рассказывает, как полвека назад был свидетелем торжественного открытия памятника Владимиру Ульянову-Ленину. Сегодня утром пенсионер пришел на площадь с цветами: "Я чего пришел? Пришел просто попрощаться. Тогда, на открытии, - я мальчишкой еще был, - было очень много людей, на деревья забрались. Мне сейчас немного больно, в душе боль".

В толпе под пустым постаментом утром в понедельник большинство - те, кто скорбят по железному Ильичу. Люди выкрикивают: "Это сделали фашисты!", "Это произведение искусства и память", "Нельзя ломать то, что не ты построил!", "Кому он мешал?". Старики скорбят по юности и лучшим временам, с которыми у них ассоциируется советское прошлое.

Харьковчанка Вера говорит: "Как можно не уважать стариков? Это же наша жизнь, наше все! А они взяли и разрушили".

Именно этим людям мэр Харькова Геннадий Кернес шлет обещание восстановить памятник. Он считает, что снос - "вандализм". Юридически Ленин принадлежит городской громаде Харькова и находится "на балансе города". Распоряжение губернатора, заявляет г-н Кернес, является прямым нарушением закона.

В комментарии для прессы он вспоминает, как в прямом эфире угрожал депутату Верховной Рады Игорю Мирошниченко физической расправой за попытку сбросить Ильича: "Я думаю, вы все помните, я сказал: руки-ноги переломаю. Но из-за моего нынешнего состояния, и я об этом очень сожалею, я не смог быть среди людей и защитить, остановить этот беспорядок. Но мы восстановим памятник на площади Свободы, на том же постаменте".

Историческое событие

Даже те, кто не согласен с разрушением Ильича, осуждают "манеры" активистов, чьими руками свалили памятник. Мол, это происходило опасным способом, с риском для жизни.

Елена Макарова, харьковчанка, говорит: "То, что произошло - это осквернение. Очень печально, что в нашей демократической стране решения принимаются не обществом, а кучкой людей. Размер даже не важен, все равно это - кучка".

"Мне не нравится Ленин. Но это - памятник. Это - история. Ее невозможно просто взять и вычеркнуть. Тем более, таким образом", - считает харьковчанин Вячеслав Шляха.

Копірайт зображення AFP Image caption В понедельник под пустым постаментом собрались преимущественно те, кто сожалеет о разрушении памятника

Копірайт зображення AFP Image caption "А він-то - полий! Король - полий!", - каже активіст Євромайдану Олександр Шевченко

Активист Евромайдана Александр Шевченко удивляется тому, как легко оказалось сбросить Ленина. Он считает это символичным: "А рассказывали! Что он 17 тонн весит, что он цельнометаллический, что он проломит когда-нибудь метро. А он-то - полый! Король - полый!".

Несколько часов, пока продолжался "распил" Ленина на куски, на площади Свободы не было милиции. Людей в погонах было много, но они окружали площадь, стояли рубежом на въезде, в частности, не пустили технику, которую вызвали активисты. Никакой попытки помешать разрушению не было.

В толпе за демонтажем наблюдал Антон Герщенко, советник министра внутренних дел. На вопрос, будет ли реакция правоохранительных органов на откровенное хулиганство он ответил: "Милиция - с народом. Точка. Я не склонен сейчас к дискуссиям. Я сюда пришел как гражданин, посмотреть на историческое событие".

Фонтан вместо Ленина

В первые после свержения памятника минуты, когда еще не утихли триумфальные возгласы, в социальных сетях харьковчане начали выдвигать предложения, что именно должно увенчать центральную площадь Харькова.

Миролюбивые голоса выступали в пользу "малой городской архитектуры": обустроить на месте памятника уютный уголок со скамейками, фонтаном или клумбой.

"Это главный идеолог коммунизма! Конечно, его надо было убрать. И сделать здесь место для отдыха. А то установят сейчас памятник Небесной сотне. Придут коммунисты - снесут его, установят что-то свое. Придут капиталисты - вновь заменят. Надо без идеологии! Фонтанчик. И всем будет приятно", - утверждает житель Харькова Александр.

Идеологически окрашенные мысли звучали от радикально настроенных жителей города. Среди предложений на место Ленина был даже Степан Бандера, однако массовой поддержки он не получил.

Парень с позывным "Холодный", участник сноса памятника, говорит: "Уже 70 лет прошло со дня смерти, а его даже земля не принимает. Лежит в Мавзолее... Он враг украинской нации, его надо уничтожить. Установим здесь более достойный памятник. У нас много героев: те, кто погибли на Майдане, те, кто сейчас погибают в зоне АТО".

Впрочем некоторые, ссылаясь на заповедь "не сотвори себе кумира", высказали пожелание оставить постамент пустым - в память и для истории.