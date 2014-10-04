Луганск: вернуться домой засветло

Копірайт зображення gorod.lugansk.ua

На сайте Луганского горсовета, где еще несколько недель назад размещали сообщения о стрельбе и экологической катастрофе в городе, сегодня объявляют о концерте в честь ветеранов и открытии футбольного турнира "Золотая осень".

Горсовет отчитывается - жизнь в городе налаживается: коммунальщики ремонтируют коммуникации, поэтому скоро в Луганске включат воду, газ и свет.

1 октября, говорит мэрия, в городе начался новый учебный год - около 17 тысяч детей пошли в школу.

Кроме того, недавно в Луганск, по информации Укрзализницы, начали курсировать поезда из Киева и Одессы.

Вместе с тем, сами жители города, с которыми удалось пообщаться ВВС Украина, рассказывают, что все не так ярко, как описано на сайте мэрии.

В городе, который находится под контролем боевиков, люди говорят, что все еще боятся выходить на улицы. И именно из-за этого страха просят не называть их настоящих имен.

"Страшно видеть людей с оружием"

45-летняя медик Елена (имя изменено - Ред.) рассказала ВВС Украина, что в городе начал работать общественный транспорт и маршрутки ездят до 16:00.

Свет появляется, хотя не везде, а воду дают только утром и вечером.

"Стало тише, и это хорошо. С тем, что было раньше, не сравнить. Сейчас стреляют только на окраинах города", - говорит Елена и добавляет, что ей в Луганске все равно страшно.

Копірайт зображення gorod.lugansk.ua Image caption 17 сентября в Луганске отметили день города. В мероприятиях участвовали представители "ЛНР" и городские чиновники

Особенно, по ее словам, страшно встретить на улице людей с оружием, а потому все пытаются добраться домой еще до темноты.

Афиши концерта в честь ветеранов Елена видела. Однако, по ее словам, посещать такие мероприятия не хочется: "Не до концертов сейчас".

Жительница Киева Ирина, постоянно держит связь с мамой в Луганске, говорит, что раньше связи не было очень долго. "Мама не выходит за пределы двора", - рассказывает киевлянка.

В очереди за едой

Жители Луганска рассказали ВВС Украина, что цены на продукты в городе уже не такие сумасшедшие, как были во время обстрелов: батон - 5 грн, хлеб - 5,50. Работают рынки и постепенно восстанавливают работу магазины. На улицах появляется все больше людей.

Местная жительница рассказывает, что недавно раздавали гуманитарную помощь "от Украины", а до этого, по ее словам, "давали российскую". За гуманитарной помощью всегда выстраиваются очереди.

Правда, с получением помощи везет не всем. Максим (имя изменено - Ред.) рассказал о знакомой продавщице на одном из рынков Луганска, которая не смогла получить помощью из-за своего статуса частного предпринимателя.

Максим - журналист луганского сайта новостей и, хотя сам уехал из города, продолжает ежедневно общаться с жителями Луганска. В городе остались его родители.

Он рассказывает, что сейчас представители "ЛНР" обзванивают его луганских коллег и призывают вернуться к работе. Платить обещают пищевыми наборами.

Отсутствие денег - одна из основных проблем в городе, в котором, по словам его жителей, не работают ни банки, ни банкоматы.