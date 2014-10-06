"Нобель" по физиологии присужден за открытие "GPS-системы" мозга

Image caption Эдвард Мозер, Джон О'Киф и Мэй-Бритт Мозер удостоились Нобелевской премии в этом году

Нобелевской премии в области физиологии и медицины удостоились трое ученых, открывших "навигационную систему" мозга.

Премию разделили американский нейробиолог Джон О'Кифи и норвежские исследователи Мэри-Бритт и Эдвард Мозеры.

Они обнаружили каким образом мозг узнает, где мы находимся, и способен направлять наше перемещение.

Эти достижения могут помочь понять, почему пациенты с болезнью Альцгеймера не узнают местность, где находятся.

"Эти открытия решили проблему, которая на протяжении веков волновала философов и ученых", - заявили в Нобелевской ассамблеи.

Внутренняя карта

Профессор О'Киф из Университетского колледжа в Лондоне открыл первую часть позиционной системы мозга 1971 года.

Он показал, что определенный набор нервных клеток крысы активизировался каждый раз, когда животное находилось в определенном месте в комнате.

Когда крыса перемещалась в другое место, активизировался другой набор клетки.

Профессор О'Киф утверждал эти "клетки места", которые содержатся в гиппокампе, формируют в головном мозгу карту.

2005 супруги Мэри-Бритт и Эдвард Мозеры обнаружили другую группу нервных клеток, которые быстро получили прозвище "GPS-системы" мозга.

Эта "сетка клеток", подобно линиям долготы и широты, помогает мозгу оценивать расстояние и осуществлять навигацию.

В этом году лауреаты Нобелевских премий, которых объявят в течение недели, получат по восемь миллионов шведских крон - почти 1,11 миллиона долларов.

Церемония вручения наград традиционно состоится позже - в декабре. Она пройдет в Стокгольме и Осло.