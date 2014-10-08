"Режим тишины" в АТО: первые нарушения
СНБО заявляет, что пророссийские боевики нарушили достигнутые во вторник договоренности о "двустороннем прекращении огня" в зоне АТО, которые согласовали представители трехсторонней мониторинговой группы.
Представители "ДНР" заявляют, что они не знают о начале "режима тишины" и обвиняют в обстрелах украинских военных.
По данным СНБО, за последние сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 12 получили ранения.
В Донецке в результате обстрелов во вторник погибли трое местных жителей, еще четверо были ранены.
Во вторник в СНБО заявили о введении "режима тишины" в зоне АТО с 18:30 того же дня.
"Режим тишины"
Представитель СНБО Андрей Лысенко на брифинге в среду заявил, что пророссийские боевики нарушили договоренности о "дне тишины" в зоне АТО.
Он утверждает, что переговоры с представителями "ДНР" проводили представители трехсторонней контактной группы, в которую входят российские и украинские военнослужащие, а также представители ОБСЕ.
"Почему представители ДНР... сказали, что не знают об этой информации, - странно слышать. Поскольку именно с ними вели переговоры представители этой группы", - прокомментировал г-н Лысенко вопрос относительно заявлений сепаратистов.
Утром в среду представитель "Донецкой народной республики" Георгий Морозов в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявил, что они "серьезно не воспринимают" заявления о "режиме тишины".
"Никаких сообщений от Киева по этому поводу мы не получали, серьезно эти заявления не воспринимаем. Думаем, это чисто пиарное предвыборное заявление", - цитирует Георгия Морозова агентство.
Впоследствии представитель "ДНР" Андрей Пургин признал, что переговоры о прекращении огня на Донбассе продолжаются.
"Идут сложные переговоры. Возможно, они рассинхронизированы. Попытки остановить огонь не прекращаются, но при этом не ликвидируется причина огня", - заявил он в комментарии "РИА Новости".
В то же время он отметил, что непосредственных переговоров с представителями украинской власти нет. По его словам, "через посредников" представители "ДНР" контактируют по технической реализации минских договоренностей.
Представитель СНБО Андрей Лысенко на брифинге заявил, что главной задачей переговоров международной группы с сепаратистами является выполнение минских договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.
"Новые переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель - прекращение огня. Мы будем искать любые пути, чтобы это произошло", - добавил представитель СНБО.
Обстрелы Донецка
Горсовет Донецка сообщает о трех погибших дончанах вследствие ночных обстрелов города. Украинские военные возлагают ответственность за жертвы среди мирных граждан на боевиков.
Вместе с тем, представитель "ДНР" Андрей Пургин обвинил украинских военных в обстрелах Донецка и заявил, что в городе за сутки погибли восемь человек.
По данным мэрии, в среду в Донецке сохраняется напряженная обстановка. В Киевском районе около 11 часов утра были слышны несколько мощных залпов и взрывов.
Во вторник вечером и ночью сообщалось об обстреле Куйбышевского и Киевского районов.
В среду председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль сообщил о минометных обстрелах города Попасная.
По данным СНБО, за минувшие сутки позиции сил АТО обстреляли возле аэропорта в Донецке, а также у населенных пунктов Никишино, Орлово-Ивановка, Новоорловка, Тоненькое, Красногоровка, Александровка и Донецкий.