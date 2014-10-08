"Режим тишины" в АТО: первые нарушения

Копірайт зображення AFP Image caption В "ДНР" заявляют, что им не сообщали о "режиме тишины" на Донбассе

СНБО заявляет, что пророссийские боевики нарушили достигнутые во вторник договоренности о "двустороннем прекращении огня" в зоне АТО, которые согласовали представители трехсторонней мониторинговой группы.

Представители "ДНР" заявляют, что они не знают о начале "режима тишины" и обвиняют в обстрелах украинских военных.

По данным СНБО, за последние сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 12 получили ранения.

В Донецке в результате обстрелов во вторник погибли трое местных жителей, еще четверо были ранены.

Во вторник в СНБО заявили о введении "режима тишины" в зоне АТО с 18:30 того же дня.

"Режим тишины"

Представитель СНБО Андрей Лысенко на брифинге в среду заявил, что пророссийские боевики нарушили договоренности о "дне тишины" в зоне АТО.

Он утверждает, что переговоры с представителями "ДНР" проводили представители трехсторонней контактной группы, в которую входят российские и украинские военнослужащие, а также представители ОБСЕ.

Копірайт зображення AP Image caption Пророссийские боевики в Донецке

"Почему представители ДНР... сказали, что не знают об этой информации, - странно слышать. Поскольку именно с ними вели переговоры представители этой группы", - прокомментировал г-н Лысенко вопрос относительно заявлений сепаратистов.

Утром в среду представитель "Донецкой народной республики" Георгий Морозов в комментарии российскому агентству "РИА Новости" заявил, что они "серьезно не воспринимают" заявления о "режиме тишины".

"Никаких сообщений от Киева по этому поводу мы не получали, серьезно эти заявления не воспринимаем. Думаем, это чисто пиарное предвыборное заявление", - цитирует Георгия Морозова агентство.

Впоследствии представитель "ДНР" Андрей Пургин признал, что переговоры о прекращении огня на Донбассе продолжаются.

"Идут сложные переговоры. Возможно, они рассинхронизированы. Попытки остановить огонь не прекращаются, но при этом не ликвидируется причина огня", - заявил он в комментарии "РИА Новости".

В то же время он отметил, что непосредственных переговоров с представителями украинской власти нет. По его словам, "через посредников" представители "ДНР" контактируют по технической реализации минских договоренностей.

Представитель СНБО Андрей Лысенко на брифинге заявил, что главной задачей переговоров международной группы с сепаратистами является выполнение минских договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

"Новые переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель - прекращение огня. Мы будем искать любые пути, чтобы это произошло", - добавил представитель СНБО.

Обстрелы Донецка

Горсовет Донецка сообщает о трех погибших дончанах вследствие ночных обстрелов города. Украинские военные возлагают ответственность за жертвы среди мирных граждан на боевиков.

Вместе с тем, представитель "ДНР" Андрей Пургин обвинил украинских военных в обстрелах Донецка и заявил, что в городе за сутки погибли восемь человек.

По данным мэрии, в среду в Донецке сохраняется напряженная обстановка. В Киевском районе около 11 часов утра были слышны несколько мощных залпов и взрывов.

Копірайт зображення AFP Image caption В Донецке в результате обстрелов погибли три человека

Во вторник вечером и ночью сообщалось об обстреле Куйбышевского и Киевского районов.

В среду председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль сообщил о минометных обстрелах города Попасная.

По данным СНБО, за минувшие сутки позиции сил АТО обстреляли возле аэропорта в Донецке, а также у населенных пунктов Никишино, Орлово-Ивановка, Новоорловка, Тоненькое, Красногоровка, Александровка и Донецкий.