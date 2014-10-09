Пассажир рейса МН17 был в кислородной маске

Копірайт зображення AFP Image caption Эксперты считают, что у пассажиров самолета не было времени осознать происходящее

У одного из 298 погибших на борту самолета Малайзийских авиалиний MH17, который сбили в небе над Донбассом, была на лице кислородная маска - об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс.

Он сказал, что не все люди на борту погибли мгновенно - после того, как в самолет попала ракета.

Согласно предварительному отчету, который обнародовали в прошлом месяце, MH17 развалился в воздухе после попадания в него предметов, которые "пробили фюзеляж самолета на большой скорости".

Лидеры пророссийских сепаратистов, контролирующие территорию, на которой сбили самолет, отрицают свою причастность к катастрофе.

Сейчас г-н Тиммерманс говорит, что ему обидно за его высказывания и за то, что они могли причинить боль родственникам погибших в катастрофе.

"Я никак не хотел усугубить их страдания, - говорится в заявлении на правительственном сайте, помещенном через несколько часов после его реплики в телеэфире. - Мне не стоило этого говорить".

"Австралийская жертва"

Государственный прокурор Нидерландов подтвердил, что на месте катастрофы была найдена кислородная маска, хотя он сказал, что маска была обмотана вокруг шеи пассажира, а не покрывала его лицо.

Самолет, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля, потерпел крушение над территорией, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Они отвергают утверждения, что сбили пассажирский лайнер ракетой класса "земля-воздух".

Хотя на борту самолета было 196 граждан Нидерландов, пассажир с кислородной маской, по словам представителя прокуратуры, не был голландцем. Он был гражданином Австралии. Его родственников проинформировали о ходе расследования.

Никто из пассажиров самолета не имел кислородных масок, сообщила прокуратура.

Последние минуты

Франс Тиммерманс вскоре покинет пост министра, чтобы стать правой рукой президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Он рассказал о кислородной маске во время интервью телеканалу Dutch TV, в котором расспрашивали о его эмоциональном выступлении в ООН через четыре дня после авиакатастрофы, произошедшей 17 июля.

В своем обращении к Совету Безопасности он пытался представить ужас, который испытывали пассажиры, осознав, что самолет падает, и спрашивал, успели ли они в последний раз посмотреть друг другу в глаза, чтобы попрощаться.

В среду у министра спросили, не создал ли он ситуацию, которой, возможно, на самом деле не было. Г-н Тиммерманс ответил: "Правда? Вы можете быть настолько уверенными в этом?"

Копірайт зображення Getty Image caption Франс Тиммерманс считает, что в последние мгновения жизни 298 жертв катастрофы могло произойти что угодно

По его словам, пассажиры, 196 из которых были гражданами Нидерландов, не видели, как ракета попадает в самолет.

"Да знаете ли вы, что некоторых нашли с кислородной маской на лице - а значит было достаточно времени, чтобы надеть ее?", - спросил он.

В продолжение он сказал, что в последние мгновения жизни 298 жертв катастрофы могло произойти что угодно.

В официальном отчете о катастрофе MH17 нет никакого упоминания о том, что один из пассажиров был в кислородной маске.

Несколько экспертов пришли к выводу, что самолет развалился слишком быстро, чтобы жертвы смогли понять, что происходит.

Хотя следователи не смогли попасть к месту падения обломков и тел из-за боев, в их предыдущем докладе есть фотодоказательства с кабиной и другими остатками самолета, а также данные по управлению воздушным движением.

Ссылаясь на это, следователи заявили, что самолет "развалился в полете", при этом доказательств технической или человеческой ошибки нет.

Самолет сбили на высоте 10 тысяч метров, а его обломки нашли на большой территории на востоке Украины.