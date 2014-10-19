Гей-активисты огорчены решением синода

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Католические группы, отстаивающие права геев, заявили, что разочарованы решением епископов не поддерживать документ, который мог бы кардинально изменить отношение Римско-католической церкви к геям.

Этот документ имел поддержку Папы Франциска.

Для того, чтобы он был принят, его должны были поддержать две трети епископов, но после завершения двухнедельного синода этого не произошло.

"К сожалению, сегодня доктрина победила пастырскую необходимостью", - говорится в заявлении одной из групп за права геев DignityUSA.

Первый вариант документа, который на латыни называется Relatio post disceptationem, был опубликован в понедельник и вызвал большой резонанс.

В нем говорилось, что гомосексуалисты "обладают талантами и достоинствами, которые могут послужить на благо христианскому сообществу".

На голосование вынесли менее радикальную версию документа, где говорилось, что "людей с гомосексуальными наклонностями нужно встречать с уважением и деликатностью". Однако даже такую версию не поддержало необходимое количество епископов.

В окончательном варианте документа указано лишь, что "следует избегать" дискриминации, направленной против геев.

В выступлении после голосования Папа Франциск сказал, что был бы "озабочен и опечален", если бы не стал свидетелем "оживленных обсуждений", или если бы "все пришли к молчаливому и фальшивому согласию" в этом вопросе.

Опубликованный документ будет служить точкой отсчета для католиков всего мира до тех пор, пока новый синод не пересмотрит его в будущем году.