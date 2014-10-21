Гарантии для переселенцев: бесплатное жилье на полгода

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Парламент принял закон, который предоставляет переселенцам c Донбасса и Крыма право на временное бесплатное жилье и упрощает механизм получения справок.

Украинские внутренние беженцы в течение шести месяцев будут получать денежную помощь от государства.

"Справка переселенца"

По словам премьера Арсения Яценюка, который призвал депутатов поддержать закон, сейчас в Украине официально зарегистрировано 420 тысяч "временно перемещенных лиц" - беженцев из Донбасса и аннексированного Крыма.

Нетрудоспособные переселенцы теперь получают от государства 884 грн в месяц, трудоспособные - вдвое меньше. Поддержка продлится шесть месяцев.

Чтобы получать эти выплаты, человек должен стать на учет и оформить справку внутренне перемещенного лица. Поэтому парламент упростил и, собственно, узаконил процедуру получения такой справки.

Получить справку переселенцы могут бесплатно в местных госадминистрациях по вопросам соцзащиты по месту своего фактического проживания. Для этого необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и факт проживания в Крыму или зоне АТО.

Данные о переселенцах вносят в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах. В ней, среди прочего, будет содержаться информация о прежнем и нынешнем месте проживания беженцев, а также сведения о полученных от государства выплатах.

Если перемещенные лица будут менять место жительства, то должны в течение десяти дней сообщить об этом.

Проблемы со справкой

Новый закон предусматривает, что "справку переселенца" могут и не выдать. Для этого предусмотрено несколько оснований.

Во-первых, потеря документов, удостоверяющих личность и гражданство (получить справку можно будет после их восстановления).

Во-вторых, наличие у государственных органов данных о представлении человеком ложной информации о себе.

И, наконец, отсутствие "обстоятельств, повлекших внутреннее перемещение", или "существенное изменение" ситуации. Иными словами речь идет о прекращении боевых действий на Донбассе и возвращении Крыма под контроль украинской власти.

Невыдачу справки можно обжаловать в суде.

Гарантии для переселенцев

Кроме выплат, парламент законодательно гарантировал переселенцам ряд существенных прав.

В частности предусмотрено право на бесплатное проживание в течение полугода с момента взятия на учет. Переселенцы будут платить только за коммунальные услуги. А для многодетных семей, инвалидов и пожилых людей бесплатное жилье может предоставляться на длительный срок.

Также переселенцы могут обращаться к местным властям с просьбой о перемещении их движимого имущества - к новому месту проживания или к своей старой квартире, если они решат вернуться на Донбасс или в Крым. Причем в случае возврата, их проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Кроме того, закон предусматривает для беженцев возможности на новом месте устраивать детей в образовательные учреждения, получать социальные и административные услуги, регистрировать акты гражданского состояния.

Студенты-бюджетники c Донбасса и Крыма смогут продолжить обучение в учебных заведениях других регионов Украины.

В законе также есть пункт о том, что беженцы c Донбасса могут рассчитывать на компенсации от "государства-агрессора", чьи действия заставили их покинуть свои дома.

Наконец переселенцам не надо ехать обратно в опасные города для того, чтобы оформить увольнение или перерегистрацию пенсии.

Международная помощь

По словам премьер-министра, новый закон также дает возможность переселенцам получать помощь от международных организаций.

В украинском правительстве рассчитывают получить такую помощь от стран Евросоюза и G7, а также от ООН.

Гуманитарная и благотворительная помощь переселенцам не будет облагаться налогом и таможенными платежами.

Долгожданное событие

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд положительно оценил утверждение гарантий для переселенцев.

"Это долгожданное событие. Закон является хорошей основой для удовлетворения потребностей тех, кто оставил свои дома в результате конфликта в Восточной Украине и незаконной аннексии Крыма", - отметил он.

"Это демонстрирует, что Украина готова принимать меры, необходимые для защиты наиболее уязвимых слоев населения, соблюдения прав человека, несмотря на тяжелое положение в стране", - добавил Турбьерн Ягланд.

Международная организация Transparency International также приветствовала новый закон и подготовила информационный лист "Помощник переселенца".