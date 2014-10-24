Эбола: первые случаи в Нью-Йорке и Мали

Копірайт зображення AFP Image caption Власти Нью-Йорка говорят, что поводов для беспокойства, что Эбола вспыхнет в городе, нет

Доктору из Нью-Йорка, который недавно вернулся из пораженной Эболой Гвинеи, диагностировали заражение смертельным вирусом.

В четверг через несколько дней после возвращения в США у Крейга Спенсера, который ухаживал за больными Эболой в Западной Африке, началась лихорадка. В тот же день г-н Спексер обратился к врачам.

Это первый случай заражения Эболой в Нью-Йорке и уже четвертый - в США в целом.

Между тем власти Мали подтвердили первый случай заболевания Эболой в стране.

"Никаких оснований для беспокойства"

По утверждению нью-йоркских властей, перед тем, как слечь с лихорадкой, медик ездил в метро и выходил на пробежки.

Одновременно на пресс-конференции в четверг губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что власти давно готовились к возможной вспышке вируса в Нью-Йорке, поэтому поводов для беспокойства, что Эбола поразит более чем восьмимиллионный город, нет.

"Нет никаких причин для жителей беспокоиться, - поддержал его мэр города Билл де Бласио. - Эбола - это болезнь, которой довольно трудно заразиться. Те жители Нью-Йорка, которые не имели контакта с телесными выделениями зараженного человека, вне риска".

При этом власти города также заявили, что уже выявили и изолировали четырех человек, которые непосредственно контактировали с г-ном Спенсером, в частности, его невесту и друзей.

Вирус Эбола не передается от человека, пока у него не проявятся симптомы лихорадки. Инкубационный период вируса составляет около 21 дня.

Первый случай в Мали

По данным правительства Мали, первой больной лихорадкой стала двухлетняя девочка, которая недавно вместе с родственниками вернулась из Гвинеи.

Копірайт зображення Reuters Image caption Мама девочки умерла от Эболы в Гвинее, родственники решили забрать ребенка в Мали

Копірайт зображення AP Image caption В ООН говорят, что хотят закончить тестирование вакцины против Эболы уже до конца декабря

По словам министра здравоохранения Мали Усмане Коне, больной ребенок сейчас находится на лечении в западном городе Каес.

В местную больницу девочка попала в среду, тогда же тесты на Эболу оказались положительными.

Малышку, а также всех, кто мог вступить с ней в контакт, поместили под карантин.

По словам министра Коне, мать девочки умерла от Эболы несколько недель назад, и родственники забрали ее в Мали.

Мали - уже шестая западноафриканская страна, где обнаружили случаи смертельной лихорадки. Однако ранее на этой неделе Нигерия и Сенегал объявили себя "свободными от Эболы".

В целом вирус свирепствует в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне. По данным ВОЗ, от Эболы в этих странах умерло менее 4800 человек.

Между тем ученые ВОЗ уже выделили две экспериментальные вакцины, которые могут стать лекарством против Эболы. В ООН говорят, что хотят закончить проверку вакцин до конца декабря этого года.

Кроме того, международная команда в Женеве начнет тестировать эффективность применения в лечении антител из крови тех, кто смог выздороветь от лихорадки.