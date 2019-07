Биологические часы: человеческий организм имеет свои "часы пик"

Копірайт зображення REUTERS

Несколько "часов пик" ежедневно стремительно меняют то, как работают ткани тела, обнаружили ученые.

Как сказано в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые изучали работу клеток в 12 тканях в течение дня.

Это исследование проводилось на животных.

Ученые обнаружили большие изменения в активности клеток перед рассветом и перед сумерками.

Эксперты говорят, что это открытие может помочь определить лучшее время суток для принятия лекарств.

Внутренние биологические часы организма, как известно, вызывают большие изменения: они влияют на концентрацию, настроение, физические силы и даже на риск сердечного приступа.

Команда Университета Пенсильвании во время эксперимента на мышах исследовала влияние времени суток на то, как функционирует ДНК.

Каждые два часа ученые проверяли образцы из внутренних органов животных.

Ученые обнаружили, что 43% генов, участков ДНК, которые участвуют в производстве белков, меняли свою активность в течение всего дня.

Различные гены имели разные пики активности в разных тканях, поэтому исследовательская группа предполагает, что более половины генов демонстрируют колебания в активности в течение дня.

В ходе исследования ученые сосредоточили внимание на двух основных периодах активности генов - на рассвете и сумерках.

Хронотерапия

Копірайт зображення EPA Image caption Хронотерапия - это соответствие лечения биологическим часам человека

Уже известно, что некоторые медицинские препараты действуют лучше в определенное время дня.

Закупорка сосудов холестерином вызывает сердечно-сосудистые заболевания, а холестерин преимущественно производится в печени ночью.

Лечение препаратами против холестерина более действенно вечером.

"Я надеюсь, что мы сможем использовать эту информацию для разработки лучшего лечения уже существующими препаратами. И это очень хорошо, потому что это не требует дополнительных средств. Я думаю, что это реальная возможность усовершенствовать медицину, и это будет иметь потрясающие последствия", - рассказал ВВС доктор Джон Хогенеч.

Ученые надеются, что миллионы людей могут получить больше пользы от лечения в разное время суток.