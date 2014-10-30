"Фашизм" и самолеты как орудие политики Путина - пресса

Копірайт зображення EPA Image caption Владимир Путин ведет кампанию против Украины и Запада, пишут иностранные СМИ

"Фашизм "и самолеты как инструменты политики Путина - в обзоре иностранной прессы от 30 октября.

Переписывание истории

Владимир Путин превратил идею фашизма в инструмент политической борьбы, который отныне осваивают кремлевские историки, пишет Саймон Шустер в Time.

Журналист сделал такой вывод после посещения регулярной конференции по истории преступлений нацизма, где российские ученые, которые принимали у себя коллег из Германии и Восточной Европы, отождествляли зверства нацистов во время Второй мировой войны с действиями украинских войск на востоке.

В каждом докладе россиян, пишет Шустер, присутствовал лейтмотив о "братьях-славянах в Украине, которым настолько тщательно промыло мозги марионеточное правительство, подчиняющееся только Госдепу США, что они уверовали в себя как в высшую расу".

При этом ни один из россиян не упомянул ни о помощи России сепаратистам, ни о захвате Крыма, ни о том, что, как показали недавние парламентские выборы в Украине, националистические партии не пользуются там поддержкой избирателей, отмечает журналист.

Демонстрация силы

Копірайт зображення Getty Image caption Российские самолеты-шпионы нарушают воздушное пространство НАТО

НАТО зарегистрировало чрезвычайную активность российской военной авиации в Европе за последние несколько дней, пишет Washington Post.

Беспокойство вызывали не только время, но и планы полетов, которые российские пилоты иногда отказывались предоставлять диспетчерам гражданской авиации, тем самым создавая потенциальную угрозу для пассажирских самолетов.

Самолеты, общим количеством 19 единиц, напомнили об авиа-мощи России в то время, как отношения между Западом и Россией пребывают в худшем состоянии со времен холодной войны

"Самолеты, общим количеством 19 единиц, напомнили об авиа-мощи России в то время, как отношения между Западом и Россией пребывают в худшем состоянии со времен холодной войны", - пишет издание.

По мнению американских чиновников, такие полеты являются демонстрацией силы со стороны путинской власти.

"Это тревожно, поскольку ситуация развивается в неправильном направлении. Это не способствует деэскалации ситуации в Украине. Это не способствует улучшению отношений между НАТО и Россией. Это вообще ничему не способствует", - рассказал газете военный чиновник США на условиях анонимности.

"Ядовитое наследие"

Со времен обретения независимости власть в Украине в основном напоминала "болото, в котором президенты и премьеры занимались ожесточенным соперничеством и кулуарной борьбой [...], что привело к тому, что страна стала одной из беднейших на европейском континенте, а также сделало ее зависимой от капризов России", пишет Дэвид Гершенхорн в New York Times.

Поэтому вопрос, на который должны дать ответ Петр Порошенко как президент и Арсений Яценюк как премьер-министр и лидер партии, которая выиграла выборы по партийным спискам, по мнению журналиста, звучит так: "Затушит ли это ядовитое наследие идеалы Майдана, где сотни тысяч протестовали этой зимой и многие погибли, требуя европейского будущего?"

Опрошенные изданием эксперты склонны считать, что Порошенко и Яценюк смогут уйти от повторения ошибок предшественников.

Недостаток средств на космос

Консультативная группа NASA в начале этого года предупреждала, что недостаточное финансирование ставит под угрозу безопасность коммерческих грузоперевозок в космосе, таких как беспилотная миссия Orbital Sciences Corp., во время которой взорвался ракетоноситель, пишет Businessweek.

Копірайт зображення Image caption Ракета взорвалась сразу после запуска

Издание напоминает, что после уменьшения бюджетного финансирования NASA дала разрешение частным подрядчикам на доставку грузов на космическую станцию.

"Основная философия снижения государственного надзора почти наверняка будет поставлена под сомнение после этого инцидента [взрыва]", - допускает Джон Логсдон, почетный профессор Университета Джорджа Вашингтона и основатель университетского института космической политики.

Хотя неясно, что вызвало отказ, NASA уже давно страдает от нехватки финансирования космических путешествий, добавляет он. Логсдон был членом команды, которая расследовала аварию шаттла "Колумбия" в 2003

"Агентство пытается втиснуть 20-фунтовую программу в 10-фунтовую сумку", - считает он.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС