Тим Кук: горд быть геем

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Исполнительный директор компании Apple Тим Кук публично подтвердил свою сексуальную ориентацию, заявив что он "горд быть геем".

Такое объявление Кук сделал в своей колонке на бизнес-портале Bloomberg Newsweek.

По словам главы Apple, до этого он не скрывал своих предпочтений, однако старался сохранять определенный уровень приватности жизни.

Кук уверяет, что хотя и был открыт с коллегами из компании, заявить о своей ориентации на весь мир "было нелегким решением".

"Я не считаю себя активистом, однако понимаю, сколько получил от тех людей, которые пожертвовали собой ради других, - написал он в колонке. - Поэтому если объявление того, что исполнительный директор Apple - гей, поможет кому-то понять, кто он есть, принесет удовольствие тому, кто чувствует себя одиноким, или вдохновит людей отстаивать свое равенство, тогда это стоило компромисса с моей собственной приватностью"

"Другое будущее"

Ранее на этой неделе Тим Кук выступил с речью в родном штате Алабама, призвав к равноправию среди людей различных сексуальных ориентаций.

По его словам, в свое время в эпоху гражданских прав Алабама слишком медленно обеспечивала равенство этнических меньшинств, а теперь слишком медленно предоставляет права геям.

"По закону, граждан Алабамы до сих пор могут уволить на основании их сексуальной ориентации, - сказал в своей речи Кук. - Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изучить его ошибки и создать иное будущее".

Тим Кук стал генеральным директором Apple в 2011 году, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса.

Анализ - Рори Селлан-Джонс, корреспондент по вопросам технологий ВВС News

Заявление Тима Кука вряд ли стало сюрпризом для кого-то в Кремниевой долине или среди корпоративных кругов Америки.

Однако это не означает, что мы должны недооценивать важность того факта, что лидер самой дорогой в мире компании открыто заговорил о своей сексуальной ориентации.

Еще в мае в одной из статей New York Times спросила: "Где все директора-геи?", - и не смогла назвать ни одного открытого гомосексуала среди руководителей тысячи крупнейших американских компаний.

Apple во времена Стива Джобса была не той компанией, которая занимала позиции вне своих бизнес-интересов.

Тим Кук гораздо более открытый по различным вопросам, включая права своих работников-геев. И хотя он сам и говорит, что не считает себя активистом, таковым его считают многие другие.

Это может впутать его в полемику в Соединенных Штатах, не говоря уже о других частях мира, менее либеральных в отношении сексуальных ориентаций.

Кук признал, что хотя объявить публично о своей ориентации было нелегким шагом - но очень отважным.