Microsoft прекратил продажу Windows 7 и 8

Копірайт зображення AP

Microsoft официально прекратила розничные продажи версий программного обеспечения Windows 7 и 8.

Дата прекращения продажи была установлена недавно. Это должно помочь Microsoft перевести людей на новые версии программного обеспечения.

Следующая версия Windows называется Windows 10. Ее продажи запланированы на 2015 год.

С 31 октября покупатели больше не могут купить копии Home Basic, Home Premium и Ultimate versions версии Windows 7. Также больше не доступна Windows 8.

Изменения коснутся обеих копий, купленных в магазинах или загруженных на ПК или ноутбуки.

Оригинальная версия Windows 8 не пользуется популярностью из-за того, что она вывела из обращения некоторые знакомые элементы настольной версии операционной системы.

Гордон Келли из Forbes пишет, что Windows 7, которая вышла в 2009 году, до сих пор остается очень популярной среди пользователей. Около 53% пользователей Windows пользуются Windows 7.

Новая Windows 8 заняла лишь 6% рынка.