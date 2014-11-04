Посменная работа вредит мозгу - исследование

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Работа в ночные смены может преждевременно состарить мозг и ухудшить интеллектуальные способности, предупреждают ученые.

Исследование, опубликованное в журнале Occupational and Environmental Medicine, утверждает, что десять лет посменной делать старит мозг более чем на шесть лет.

Внутренние часы организма предполагают, что человек должен быть активным в день и отдыхать ночью.

Разрушительное воздействие на организм работы вопреки биологическим часам - от рака молочной железы до ожирения - хорошо известно.

Теперь исследование команды ученых из Университета Суонси и Университета Тулузы, в котором принимали участие 3 тыс. французов, показало пагубное влияние такой работы также и на мозг.

Мозг естественно стареет с возрастом, но исследователи говорят, что работа в ночные смены ускоряет этот процесс.

Люди, которые работали посменно более 10 лет, демонстрировали такие же результаты, как и те, которые старше их на 6,5 лет.

Доктор Филипп Такер, член исследовательской группы в Суонси, рассказал BBC, что во время тестов они наблюдали "существенное снижение функции головного мозга".

После того, как люди переставали работать в ночные смены, наблюдалось определенное улучшение, но для того, чтобы вернуться к норме, понадобилось пять лет.

По словам Майкла Хастингса из Лаборатории молекулярной биологии UK Medical Research Council, "обратимость (старение мозга. - Ред.) действительно удивительное открытие, ... ведь независимо от того, насколько серьезны отклонения, всегда есть надежда на выздоровление".

По его словам, полученные результаты могут иметь важное значение в изучении слабоумия, которое сходным с посменной работой образом влияет на нарушения сна.

Одновременно профессор Дерк-Ян Дейк из Центра исследования сна графства Суррей предостерегает, что пенсионеры, которые в свое время работали по сменам, спят хуже, чем те, которые никогда не работали ночью.

"Мы смирились, что посменная работа может плохо влиять на физическое здоровье, но это (исследование - Ред.) показывает, что деятельность мозга также подвергается влиянию, и я думаю, что такой вывод удивит многих людей".