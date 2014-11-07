Куда пойдут самовыдвиженцы в парламенте

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховная Рада нового созыва может собраться на первое заседание 1 декабря

Из почти сотни мажоритарщиков-самовыдвиженцев несколько десятков присоединятся к коалиции, а остальные будут пытаться создать собственные группы, останутся внефракционными или пойдут в "Оппозиционный блок".

Пока победители выборов договариваются о создании коалиции, независимые депутаты ищут свое место в новой Раде.

Из 96 независимых мажоритарщиков почти двадцать человек уже решили присоединиться к президентскому Блоку Порошенко.

"Народный фронт" может привлечь не более 2-3 независимых депутатов, а "Оппозиционный блок" хвастается, что может договориться с несколькими десятками самовыдвиженцев.

Некоторые представители "парламентского болота", в частности бизнесмен Игорь Еремеев, уже договариваются о создании отдельных групп с правами фракций.

Присоединятся к коалиции

Партии, которые ведут переговоры о создании коалиции, уже заявили, что не будут принимать самовыдвиженцев, которые голосовали за "диктаторские законы 16 января".

Коалиция Блока Петра Порошенко, "Народного фронта" и "Самопомощи" может насчитывать около 267 депутатов.

Если к ним присоединится Радикальная партия, то в коалиции будет 289 мандатов.

Копірайт зображення Twitter Poroshenko Image caption К переговорам о создании коалиции между партиями президента и премьера присоединилась "Самопомощь", а также "Радикальная партия"

54 новоизбранных самовыдвиженца голосовали за скандальные законы, а потому даже потенциально к фракции коалиции примкнут не могут.

Один из лидеров Блока Петра Порошенко Юрий Луценко уже заявил, что во фракцию войдут 150 депутатов.

132 из них попали в Раду по списку партии и под партийным брендом в округах.

Во фракцию могут войти 18 самовыдвиженцев.

Среди них точно будут заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов и мэр Хмельницкого Сергей Мельник.

В комментарии ВВС Украина один из лидеров партии Виталий Ковальчук заявил, что не владеет информацией об увеличении желающих присоединиться.

В "Народного фронте" ВВС Украина заверили, что к их фракции могут присоединиться не более нескольких самовыдвиженцев.

"У нас жесткие критерии, потому болшое количество самовыдвиженцев к нам не присоединится, в пределах нескольких человек", - рассказал ВВС Украина депутат Сергей Пашинский.

Большое количество самовыдвиженцев к нам не примкнет, в пределах нескольких человек Сергей Пашинский, представитель "Народного фронта"

Он не исключил, что к фракции может приобщиться Андрей Белецкий, командир полка "Азов".

Сейчас в "Народном фронте" 82 депутата: 64 по списку, а еще 18 - мажоритарных.

Партия "Самопомощь" провела в Раду 32 депутата по списку, а одного - в округе.

Еще один депутат Юрий Деревянко шел от партии "Воля", которая пока является союзником "Самопомощи".

Также партия поддерживала одного самовыдвиженца - Тараса Пастуха в 162 округе, который может войти в состав фракции.

Ни в "Радикальной партии", ни в "Батькивщине" не смогли назвать самовыдвиженцев, которые могли бы к ним присоединиться.

Все эти партии в целом могут рассчитывают на сотрудничество с чуть более двадцатью депутатами-самовыдвиженцами.

"Парламентское болото"

Руководитель избирательного штаба "Оппозиционного блока" Сергей Ларин недавно сообщил, что его партия привлечет в парламенте более двух десятков самовыдвиженцев.

В целом оппозиционная фракция должна составить более пятидесяти "штыков".

Image caption "Оппозиционный блок" рассчитывает на несколько десятков депутатов-самовыдвиженцев

Хотя в пресс-службе "Оппозиционного блока" так и не смогли сообщить ВВС Украина, сколько точно "независимых" к ним присоединится.

Если прогнозы и представителей коалиции, и "Оппозиционного блока" подтвердятся, то внефракционными, т.е. своего рода "парламентским болотом", в новой Раде могут стать более полусотни нардепов.

Большинство из которых ранее состояли либо в Партии регионов, либо голосовала за "законы 16 января".

Внефракционными также будут четверо братьев Балог, которые уже заявили о таком намерении.

В подвешенном состоянии будет целая группа мажоритарщиков от "Свободы". Партия не прошла в Раду, однако семь ее представителей победили в округах.

"Свободовцы" еще не могут ответить, планируют ли они быть беспартийными или примкнут к какой-либо фракции или коалиции.

Группы бывших регионалов

Часть таких депутатов уже группируется между собой и планирует создавать отдельные группы с правами фракции.

Согласно регламенту минимальная численность такой группы не может быть ниже численности самой маленькой фракции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Литвин (слева) и Игорь Еремеев (в центре) - наиболее известные политики в группе "Суверенная европейская Украина", которая может остаться в новой Раде

Такой будет фракция "Батькивщина" с 19 "штыками".

В нынешнем парламенте существует группа "Суверенная европейская Украина", которую возглавляет известный бизнесмен Игорь Еремеев.

Он и еще 13 его коллег снова прошли в Раду как самовыдвиженцы и уже анонсировали сохранение группы.

"В Верховной Раде 8-го созыва начнет свою работу депутатская группа, которая будет создана на основе депутатской группы "Суверенная европейская Украина", - сообщила пресс-служба партии.

В нее войдут много депутатов, которые голосовали за законы 16 января, поэтому официально в коалицию она не будет входить.

Безусловно, группа "Экономическое развитие" может продолжить существование в следующем созыве Анатолий Кинах, председатель депутатской группы

Еще одна нынешняя группа, созданная из обломков Партии регионов, также может продолжиь свое существование в новой Раде.

16 депутатов из группы "Экономическое развитие" избраны в новую Раду.

Хотя ее формальный руководитель Анатолий Кинах не попал в парламент, он прогнозирует сохранение группы.

"Безусловно, группа "Экономическое развитие" может продлить свое существование в следующем созыве", - заявил ВВС Украина Анатолий Кинах.

По его словам, еще рано говорить о четком формате создания группы, однако она будет поддерживать курс на имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В случае создания этих двух групп, внефракционными могут остаться не более нескольких десятков депутатов.