Куда пойдут самовыдвиженцы в парламенте
Из почти сотни мажоритарщиков-самовыдвиженцев несколько десятков присоединятся к коалиции, а остальные будут пытаться создать собственные группы, останутся внефракционными или пойдут в "Оппозиционный блок".
Пока победители выборов договариваются о создании коалиции, независимые депутаты ищут свое место в новой Раде.
Из 96 независимых мажоритарщиков почти двадцать человек уже решили присоединиться к президентскому Блоку Порошенко.
"Народный фронт" может привлечь не более 2-3 независимых депутатов, а "Оппозиционный блок" хвастается, что может договориться с несколькими десятками самовыдвиженцев.
Некоторые представители "парламентского болота", в частности бизнесмен Игорь Еремеев, уже договариваются о создании отдельных групп с правами фракций.
Присоединятся к коалиции
Партии, которые ведут переговоры о создании коалиции, уже заявили, что не будут принимать самовыдвиженцев, которые голосовали за "диктаторские законы 16 января".
Коалиция Блока Петра Порошенко, "Народного фронта" и "Самопомощи" может насчитывать около 267 депутатов.
Если к ним присоединится Радикальная партия, то в коалиции будет 289 мандатов.
54 новоизбранных самовыдвиженца голосовали за скандальные законы, а потому даже потенциально к фракции коалиции примкнут не могут.
Один из лидеров Блока Петра Порошенко Юрий Луценко уже заявил, что во фракцию войдут 150 депутатов.
132 из них попали в Раду по списку партии и под партийным брендом в округах.
Во фракцию могут войти 18 самовыдвиженцев.
Среди них точно будут заместитель губернатора Днепропетровской области Борис Филатов и мэр Хмельницкого Сергей Мельник.
В комментарии ВВС Украина один из лидеров партии Виталий Ковальчук заявил, что не владеет информацией об увеличении желающих присоединиться.
В "Народного фронте" ВВС Украина заверили, что к их фракции могут присоединиться не более нескольких самовыдвиженцев.
"У нас жесткие критерии, потому болшое количество самовыдвиженцев к нам не присоединится, в пределах нескольких человек", - рассказал ВВС Украина депутат Сергей Пашинский.
Он не исключил, что к фракции может приобщиться Андрей Белецкий, командир полка "Азов".
Сейчас в "Народном фронте" 82 депутата: 64 по списку, а еще 18 - мажоритарных.
Партия "Самопомощь" провела в Раду 32 депутата по списку, а одного - в округе.
Еще один депутат Юрий Деревянко шел от партии "Воля", которая пока является союзником "Самопомощи".
Также партия поддерживала одного самовыдвиженца - Тараса Пастуха в 162 округе, который может войти в состав фракции.
Ни в "Радикальной партии", ни в "Батькивщине" не смогли назвать самовыдвиженцев, которые могли бы к ним присоединиться.
Все эти партии в целом могут рассчитывают на сотрудничество с чуть более двадцатью депутатами-самовыдвиженцами.
"Парламентское болото"
Руководитель избирательного штаба "Оппозиционного блока" Сергей Ларин недавно сообщил, что его партия привлечет в парламенте более двух десятков самовыдвиженцев.
В целом оппозиционная фракция должна составить более пятидесяти "штыков".
Хотя в пресс-службе "Оппозиционного блока" так и не смогли сообщить ВВС Украина, сколько точно "независимых" к ним присоединится.
Если прогнозы и представителей коалиции, и "Оппозиционного блока" подтвердятся, то внефракционными, т.е. своего рода "парламентским болотом", в новой Раде могут стать более полусотни нардепов.
Большинство из которых ранее состояли либо в Партии регионов, либо голосовала за "законы 16 января".
Внефракционными также будут четверо братьев Балог, которые уже заявили о таком намерении.
В подвешенном состоянии будет целая группа мажоритарщиков от "Свободы". Партия не прошла в Раду, однако семь ее представителей победили в округах.
"Свободовцы" еще не могут ответить, планируют ли они быть беспартийными или примкнут к какой-либо фракции или коалиции.
Группы бывших регионалов
Часть таких депутатов уже группируется между собой и планирует создавать отдельные группы с правами фракции.
Согласно регламенту минимальная численность такой группы не может быть ниже численности самой маленькой фракции.
Такой будет фракция "Батькивщина" с 19 "штыками".
В нынешнем парламенте существует группа "Суверенная европейская Украина", которую возглавляет известный бизнесмен Игорь Еремеев.
Он и еще 13 его коллег снова прошли в Раду как самовыдвиженцы и уже анонсировали сохранение группы.
"В Верховной Раде 8-го созыва начнет свою работу депутатская группа, которая будет создана на основе депутатской группы "Суверенная европейская Украина", - сообщила пресс-служба партии.
В нее войдут много депутатов, которые голосовали за законы 16 января, поэтому официально в коалицию она не будет входить.
Еще одна нынешняя группа, созданная из обломков Партии регионов, также может продолжиь свое существование в новой Раде.
16 депутатов из группы "Экономическое развитие" избраны в новую Раду.
Хотя ее формальный руководитель Анатолий Кинах не попал в парламент, он прогнозирует сохранение группы.
"Безусловно, группа "Экономическое развитие" может продлить свое существование в следующем созыве", - заявил ВВС Украина Анатолий Кинах.
По его словам, еще рано говорить о четком формате создания группы, однако она будет поддерживать курс на имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС.
В случае создания этих двух групп, внефракционными могут остаться не более нескольких десятков депутатов.