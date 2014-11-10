Правоохранители расследуют взрыв в Харькове как теракт
В управлении СБУ в Харьковской области квалифицировали взрыв в пабе Харькова как теракт. Об этом сообщает прокуратура области, которая руководит досудебным расследованием по факту взрыва.
Взрыв прогремел около 22:00 в помещении рок-паба "Стена", что в Дзержинском районе города.
Одиннадцать человек пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сначала харьковская милиция сообщала о восьми травмированных вследствие инцидента.
Двое из госпитализированных находились в тяжелом состоянии. Об этом сказал представитель главного управления МВД в Харьковской области Юрий Анненков в ночь на понедельник.
"Погибших нет ... Есть два человека в тяжелом состоянии", - цитирует г-на Анненкова агентство "Интерфакс".
Одной из первых версий взрыва местные СМИ называли утечку бытового газа.
Директор паба Михаил Озеров считает произошедшее терактом.
Он рассказал журналистам, что взорвался пакет с болтами, который кто-то оставил у барной стойки.
По его словам, он и другие работники паба собирают помощь для участников АТО и переселенцев с Донбасса, что и могло стать причиной теракта.
По факту взрыва уже открыли производство по статье Уголовного кодекса Украины о "террористическом акте, приведшем к тяжелым последствиям".