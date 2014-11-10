Правоохранители расследуют взрыв в Харькове как теракт

Копірайт зображення epa Image caption Милиция пока не обнародовала версии о причинах взрыва в пабе

В управлении СБУ в Харьковской области квалифицировали взрыв в пабе Харькова как теракт. Об этом сообщает прокуратура области, которая руководит досудебным расследованием по факту взрыва.

Взрыв прогремел около 22:00 в помещении рок-паба "Стена", что в Дзержинском районе города.

Одиннадцать человек пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сначала харьковская милиция сообщала о восьми травмированных вследствие инцидента.

Двое из госпитализированных находились в тяжелом состоянии. Об этом сказал представитель главного управления МВД в Харьковской области Юрий Анненков в ночь на понедельник.

"Погибших нет ... Есть два человека в тяжелом состоянии", - цитирует г-на Анненкова агентство "Интерфакс".

Копірайт зображення epa Image caption Взрывная волна выбила окна в пабе

Одной из первых версий взрыва местные СМИ называли утечку бытового газа.

Директор паба Михаил Озеров считает произошедшее терактом.

Он рассказал журналистам, что взорвался пакет с болтами, который кто-то оставил у барной стойки.

По его словам, он и другие работники паба собирают помощь для участников АТО и переселенцев с Донбасса, что и могло стать причиной теракта.

По факту взрыва уже открыли производство по статье Уголовного кодекса Украины о "террористическом акте, приведшем к тяжелым последствиям".