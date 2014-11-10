Взрыв в Нигерии: как минимум 47 погибших

Копірайт зображення AP Image caption В организации взрыва подозревают исламистскую группировку "Боко Харам"

Жертвами взрыва в школе нигерийского города Потискум стали по меньшей мере 47 человек. По данным нигерийской полиции, около 80 ранены.

Количество пострадавших еще уточняется.

Очевидцы рассказывают, что в местные больницы доставили много раненых и убитых.

Помещения на месте взрыва залиты кровью.

Взрывное устройство сработало в научно-технической школе для мальчиков во время утреннего собрания.

Город Потискум находится на северо-востоке Нигерии. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, по сообщениям, акцию устрашения устроили боевики исламистской группировки "Боко Харам".

За последние годы исламисты, выступающие против светского образования, часто совершали нападения на школы (название формирования переводится как "Западное образование запрещено"). Такие атаки боевиков привели к гибели нескольких тысяч человек.

Атаки не прекращаются

На прошлой неделе в Нигерии во время шиитской церемонии в результате взрыва смертника погибли по меньшей мере 29 человек.

"Боко Харам" участвуют в жестокой кампании против нигерийского правительства с 2009 года.

В октябре нигерийские военные сообщили про соглашение о перемирии с исламистами. Но атаки боевиков продолжаются.

4 ноября они уничтожили полицейский участок, банк и местный офис правящей в стране партии PDP.

По словам корреспондента ВВС, джихадисты захватывают все больше территорий, и северо-восток Нигерии все глубже охватывает анархия.