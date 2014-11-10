Гибель псковских десантников: власти РФ говорят о гостайне

Копірайт зображення Reuters Image caption Российские СМИ сообщали о том, что десантники из Пскова якобы оказались в зоне боевых действий в Украине

Главная военная прокуратура России направила псковскому депутату Льву Шлосбергу официальный ответ на запрос об обстоятельствах гибели 12 российских военнослужащих летом 2014 года, в котором ведомство ссылается на закон о гостайне.

В августе в российских СМИ и блогах появились сообщения о том, что российские десантники из Пскова якобы оказались в зоне боевых действий на Украине, некоторые даже погибли или попали в плен.

Оппозиционный депутат и основатель газеты "Псковская губерния" Лев Шлосберг расследовал гибель псковских десантников, похороны которых прошли в обстановке секретности. В августе депутат был жестоко избит неизвестными.

Как сообщается в ответе прокуратуры, опубликованном на странице Шлосберга в ЖЖ, обстоятельства смерти каждого военнослужащего установлены и в настоящее время проверяются в соответствии уголовно-процессуальным законодательством.

В документе также указывается, что информация об этих мероприятиях и происшедших событиях "исходя из интересов Российской Федерации разглашению не подлежит".

Запрашиваемые депутатом сведения, как сказано в ответе, составляют государственную тайну и не могут быть предоставлены в соответствии с федеральным законом "О государственной тайне".

"Нарушений законов органами военной прокуратуры не выявлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - говорится в документе.

Кратко, но информативно

По словам депутата, документ, несмотря на краткость, достаточно информативен.

"Во-первых, в нем подтверждается, что все 12 военнослужащих российской армии погибли вне мест постоянной дислокации своих воинских подразделений. Во-вторых, сообщается, что все обстоятельства их гибели установлены…", - пишет Шлосберг в своем ЖЖ.

Как отмечает депутат, в ответе не сказано, что военнослужащие погибли именно на учениях и "территориальный аспект гибели военнослужащих выведен за рамки самого события".

По словам Шлосберга, если бы гибель военнослужащих произошла на учениях, прокуратура вряд ли стала бы ссылаться на закон о гостайне, и "ответ был бы в этой части более содержательным".

"В целом я считаю полученный ответ небольшим, но шагом вперед в наших усилиях установить правду. В этом документе много понятных умолчаний, но в нем нет вранья. И это важно", - резюмирует Шлосберг.