HRW не подтверждает использование фосфорных боеприпасов на Донбассе

Копірайт зображення AFP Image caption Разрушения на Донбассе

Правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что на востоке Украины зафиксированы случаи использования зажигательного оружия. Однако в отчете HRW не уточняется, какая именно из сторон конфликта ответственна за это, и не подтверждается применение боеприпасов с белым фосфором.

Как говорится в совместном докладе Human Rights Watch и Международной клиники по правам человека Гарвардской юридической школы, использование зажигательного оружия в Сирии и новые подобные случаи в Украине подчеркивают необходимость изменений международного законодательства.

Доказательства нового применения оружия в Украине в 2014 году вызывает особую тревогу

Правозащитники указывают, что зажигательное оружие может вызвать сильные тепловые ожоги и ожоги дыхательных путей. "Те кто выживают, часто страдают от физических и психологических травм из-за рубцов и увечий".

Авторы доклада призывают пересмотреть международное право по применению такого "жестокого оружия".

"2014 сказался последующим применением зажигательного оружия в Сирии и новыми случаями в Украине. Атаки продемонстрировали человеческие страдания, вызванные оружием", - отмечено в докладе.

Сообщают, что в Сирии правительственные войска продолжили применять оружие, а также сбросили бомбы.

А в Украине зафиксированы использования боеприпасов с зажигательной смесью в установках "Град" в двух населенных пунктах.

В то же время правозащитники отмечают, что растет понимание того, что подобное оружие, в том числе с белым фосфором неприемлемо.

В своем отчете правозащитная организация также рассказала, что Россия использовала эти обвинения "как основание для критики Украины". Human Rights Watch заявляет, что не подтвердил этого случая.

Указано, что Израиль избегал использования этих боеприпасов в этом году во время операций в Газе. Правозащитники предполагают, что это произошло из-за международной критики применения белого фосфора в этой зоне ранее.

Новые случаи в Украине

"Свидетельства нового применения зажигательного оружия в Украине в 2014 году вызывает особую тревогу", - говорится в докладе правозащитников.

Human Rights Watch не определил, кто совершил атаки ни в Иловайске, ни в Луганском из доклада HRW

Представители HRW задокументировали в августе и октябре использование подобного оружия в Иловайске и в деревне к югу от Донецка - Луганское.

"Жители Иловайска рассказали Human Rights Watch, что оружие, похожее на фейерверк, падало в течение трех ночей в северо-западной части города и сожгло три дома. Они не могли точно определить дату атаки, хотя один житель сказал, что это было после 14 августа и, возможно, в то время как происходили интенсивные бои между украинскими военными и пророссийскими повстанцами", - говорится в докладе правозащитников.

Наблюдатели нашли в поле в 18 км от Иловайска заброшенные огневые позиции с несколькими 122-миллиметровыми ракетами от установок «Град», оснащенными боеголовками с шестиугольными капсулами, которые горят в течение двух минут.

Копірайт зображення Reuters Image caption В августе близ Иловайская шли ожесточенные бои

Во время посещения Луганского в августе, местные жители рассказали, что "что-то вроде фейерверка" упало на их село в ночь на 26 июля. Они указали, что огонь было трудно потушить. Несколько домов сгорели, однако местные жители не могли определить – из-за "фейерверка" или из-за обстрела с "Градов".

Представители HRW сообщают, что нашли обломки капсул с зажигательной смесью в обоих местах.

"Human Rights Watch не определил, кто совершил атаки ни в Иловайске, ни в Луганском", — сказано в докладе.

Боеприпасы с белым фосфором

В докладе сказано, что во время атак в Иловайске и Луганском не используется оружие с белым фосфором.

Ранее об использовании фосфорных боеприпасов заявляли российские медиа и представитель РФ в ООН, которые обвиняли украинских военных.

"Подконтрольные Кремлю и прокремлевские СМИ представляли недостоверные доказательства", - говорится в заявлении правозащитников.

"Эксперты Human Rights Watch обнаружили, что кадры этих атак не изображают белый фосфор или любой другой тип зажигательного оружия", — говорится в докладе по сюжетам телеканала LifeNews.

Украина также отрицала использование боеприпасов с фосфором.

"Даже если эти обвинения оказались необоснованными, тот факт, что Россия использовала их как основание для критики Украины, показывает, что белый фосфор все чаще рассматривается как недопустимое оружие на международном уровне", — говорится в докладе.

Доклад обнародовали во время ежегодной встречи стран, которые являются участниками Конвенции о применении конкретных видов обычного оружия (CCW), которая проходит в Женеве.

Протокол этого договора запрещает определенное использование зажигательного оружия, однако, как отмечают правозащитники, есть недостатки, которые следует учесть.

Правозащитники предлагают запретить использования зажигательного оружия в населенных пунктах, а также определиться с применением боеприпасов с белым фосфором, которые используют для дымовой завесы или освещения, однако, как говорят правозащитники, вызывают те же последствия, как и другие зажигательные боеприпасы.

Напомним, что согласно Женевской конвенции от 1980 года запрещено определенное использование зажигательного оружия. Его подписали 109 государств, в том числе пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Украина.

Сирия этот документ не подписывала.