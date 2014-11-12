В Британии советуют вакцинировать геев для предотвращения рака

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Британский комитет по иммунизации советует правительству вакцинировать мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, для профилактики рака, а также образования анальных и генитальных папиллом.

По словам комитета, такая иммунизация геев будет экономически эффективной.

Вирус папилломы человека (HPV) связан с 5% всех случаев рака в мире.

Девушек в Британии вакцинируют в возрасте 12-ти или 13-ти лет, чтобы снизить риск развития рака шейки матки, который во многих случаях вызывает этот вирус.

Но HPV также может приводить к раку горла, ануса и полового члена, а также вызывать генитальные папилломы.

В Британии ежегодно фиксируют 48 тыс. случаев генитальных папиллом у мужчин.

Директор группы HPV Action, ведущей кампанию по борьбе с вирусом, Питер Бейкер говорит, что вакцинация мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, является шагом вперед, однако этого недостаточно для защиты всего населения Великобритании от вируса папилломы человека.

Группа отмечает, что вакцинация не защитит большинство таких мужчин, если ее будут предлагать только в клиниках полового здоровья.