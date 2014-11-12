У России нет денег на зарплату Фабио Капелло

Копірайт зображення Getty Image caption Зарплата Фабио Капелло не раскрывается, но известно, что она очень большая. И не выплачивается

В Российском футбольном союзе официально заявили, что у них нет денег на выплату зарплаты главному тренеру сборной страны по футболу Фабио Капелло.

Точная сумма зарплаты итальянского специалиста считается коммерческой тайной, однако источники, знакомые с ситуацией, называют цифры от 7 до 9 миллионов евро в год.

В настоящий момент это, по всей видимости, самая высокая в мире зарплата среди всех футбольных тренеров, работающих с национальными сборными.

Фабио Капелло недавно подтвердил, что деньги ни ему, ни его помощникам не платят уже больше четырех месяцев.

Признание Степашина

"Я ответственно заявляю, что денег для выплаты зарплаты Капелло у РФС просто нет. Не дело, когда не выплачивается денежное содержание главному тренеру сборной России. Но, когда подписывали контракт, надо было думать об источниках его финансирования. И сегодня эти источники надо искать", - объявил в среду член исполкома РФС Сергей Степашин.

По мнению Степашина, вопрос о выплате огромных денег, которые Россия задолжала итальянцу, должен решиться уже 15 ноября - в день очередного матча сборной против команды Австрии.

"Его (вопрос. - Ред.) должны решить те, кто отвечал за подписание контракта с Капелло. Насколько мне известно, под контрактом стоят подпись (президента РФС. - Ред.) Николая Толстых и виза министра спорта Виталия Мутко", - сказал Степашин.

В целом ситуацию с зарплатой Капелло Степашин описал как "чрезвычайно неприятную".

Итальянцы уезжают

В среду стало известно, что на очередные сборы российской команды перед матчами 15 и 18 ноября не приехали два помощника Капелло - Кристиан Пануччи и Массимо Нери.

В РФС утверждают, что с ними после чемпионата мира 2014 года в Бразилии просто не были заключены новые контракты, так что с сентября они работали в сборной на временной основе.

"На данный момент задолженность по заработной плате остается только перед Фабио Капелло и Оресте Чинквини", - уточнил ТАСС гендиректор РФС Александр Алаев.

Сам Фабио Капелло не исключает того, что все-таки обратится в ФИФА с жалобой на невыплату зарплаты - если не получит деньги до начала 2015 года.

"Фабио говорил, что надеется на то, что министр спорта РФ Виталий Мутко урегулирует вопрос, но при этом он подчеркнул, что его терпение на исходе", - цитирует агентство "Р-Спорт" итальянского журналиста Массимо Франки, хорошо знакомого с Капелло.

Позиция Толстых

О том, что у РФС нет денег на Капелло, еще в октябре говорил и президент союза Николай Толстых.

"К глубокому сожалению, у нас действительно есть задолженность перед главным тренером сборной. Но и перед РФС некоторые физические и юридические лица, имеющие отношение к подготовке и подписанию контракта с Капелло, также имеют обязательства по его обеспечению", - заявил тогда Толстых в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Он, однако, не стал уточнять, о каких именно "лицах" идет речь - другими словами, кто именно обещал спонсировать (но не делает этого) дорогой контракт с иностранным специалистом, продленный в минувшем январе до 2018 года.

Толстых признает, что на счетах РФС есть около миллиарда рублей, но все эти деньги, по его словам, должны пойти на решение проблем более важных и насущных, чем зарплата главного тренера сборной.