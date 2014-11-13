Жизнь в Первомайске: 200 грамм хлеба по паспорту

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В Первомайске Луганской области боевики организовали раздачу бесплатного хлеба - выдают по 200 грамм тем, кто покажет паспорт.

Уже на протяжении нескольких месяцев вокруг Первомайска продолжаются боевые действия.

От города, который находится под контролем боевиков, менее 15 км до Попасной, контролируемой украинскими военными.

Как рассказывают местные жители, сейчас улицы в прифронтовом Первомайске безлюдны.

"Все время стреляют. Из города выехали очень много людей. Там страшно оставаться. Многие дома разрушены. В тех, что уцелели, перебои с водой, только недавно дали свет", - описывает жизнь в городе его житель.

Еще в конце октября в СНБО сообщали об угрозе срыва отопительного сезона на подконтрольных "Луганской народной республике" территориях. Газораспределительная станция "Первомайск" была повреждена в результате обстрелов.

Всего, по данным миссии ОБСЕ, по состоянию на август в городе обстреляли около 70% домов.

200 г бесплатного хлеба

Собеседник ВВС Украина говорит, что "люди в городе выживают, как могут". Однако в прифронтовом Первомайске самая сложная, по его словам, ситуация с продуктами.

В городе работает всего несколько магазинов, есть рынок, но жителям не за что покупать еду.

"Цены невысокие. Хлеб стоит от 4 гривен. Но продавцов на рынке больше, чем покупателей. Денег нет совсем", - рассказывает ВВС Украина другой житель Первомайска.

Именно поэтому, по его словам, люди ежедневно стоят в очередях за бесплатным хлебом, который раздают боевики.

Сначала давали по полбуханки в одни руки. Но впоследствии норму сократили до четверти - это примерно 200 грамм в одни руки.

"Машина "Газель" приезжает раз в сутки на центральную площадь города, Манежку. Там ее уже ждут. Если у вас есть четыре паспорта - получите сразу буханку. На детей хлеб тоже раздают, но нужно предъявить свидетельство о рождении", - рассказал мужчина.

В Понедельник, 10 ноября, грузовик не приехал. Люди долго ждали и разошлись.

Собеседник ВВС Украина из Первомайска выехал еще летом. В городе остались его родные и друзья. В одной из таких очередей стояла его знакомая. Она рассказала, что бесплатный хлеб - плохого качества. Он крошится и рассыпается. Но люди все равно стоят в очередях.

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Капуста, лекарства и похоронная служба

По свидетельствам жителей города, однажды в Первомайск все же прибыли грузовики с гуманитарной помощью. Тогда картофель и капусту продавали по 1,50 за килограмм.

В сентябре мэр Первомайска Борис Бабий отправился в Россию просить там о гуманитарной помощи для города.

"Зима близко. Сами не выживем... В городе полная гуманитарная катастрофа. Проблема с продуктами, с лекарствами. Практически нет ничего. Если есть какие-то теплые простыни, полиэтилен, чтобы закрывать окна, мы будем благодарны", - рассказывал в России о потребностях Первомайска Бабий.

Как сообщает сайт pervomaysk.org, после визита мэра Бабия из российской Твери пришел груз с продуктами и лекарствами.

В конце сентября боевики сообщили, что "выразили недоверие" Бабию и назначили другого мэра по прозвищу "Малыш".

"Мы возвращаемся к мирной жизни. У нас ни один человек в городе от голода не умер. Мы своими силами восстановили больницу, похоронную службу. Но нам еще очень многое нужно - продукты, стекло для окон, памперсы", - рассказал новоназначенный "мэр" в недавнем видеообращении.

Между тем в соцсетях жители Первомайска ищут пропавших родных и делятся информацией о том, как можно безопасно выехать из города подальше от боевых действий.