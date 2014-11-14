Улюкаев: власти готовятся к ограничению на экспорт нефти

Копірайт зображення Getty Image caption По словам Улюкаева, власти разрабатывают программы для поддержки инвесторов

Российское правительство прорабатывает варианты действий на случай введения ограничений на экспорт нефти, сообщил в интервью Русской службе Би-би-си министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Он также признал, что снижение цен на энергоносители может серьезно отразиться на рядовых гражданах и компаниях. При этом, по его мнению, российский бюджет серьезно не пострадает, так как снижение цен балансируется курсом рубля.

"Я верю в людей и в житейскую мудрость. Я не думаю, что санкции против России ужесточатся, но мы предусмотрели такую возможность в некоторых наших прогнозах. Мы прорабатываем сценарий возможного ограничения экспорта российского газа и нефти", - сказал Улюкаев в интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Ольге Ившиной.

Улюкаев также подчеркнул, что падение цен на нефть беспокоит российские власти. "Дело не только в величине, дело в волатильности. Это влияет на все планы инвесторов. Может снизиться инвестиционный и потребительский спрос. Все это негативно влияет на динамику ВВП", - отметил он.

Министр также сообщил, что российское правительство разрабатывает ряд программ для поддержки инвесторов.