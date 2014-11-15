Пенсионный туризм на Донбассе: за пенсией через блокпосты

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Прекращение пенсионных выплат на территории самопровозглашенной "Луганской народной республики" может привести к гуманитарной катастрофе. Так считают представители "общественных организаций" "ЛНР".

Самопровозглашенная республика обратилась к президенту и правительству Украины с требованием и дальше выплачивать пенсии жителям территорий, находящихся под контролем сепаратистов.

Так неожиданно сепаратисты отреагировали на решение украинского Кабмина о прекращении выплаты пенсий в отдельных районах Луганской области.

Ранее в "ЛНР" заявляли, что не признают украинское законодательство и обещали самостоятельно выплачивать пенсии всем пенсионерам - "гражданам" "молодой республики".

Пенсионные туристы

Пенсионерка из Алчевска 63-летняя Любовь Николаевна в последний раз получала пенсию в родном городе в середине июля.

Хорошо, что были сбережения, говорит женщина, на хлеб и другие продукты хватило, еще дочка помогала.

Но за три месяца деньги почти закончились, и Любовь Николаевна решила ехать в местное отделение пенсионного фонда Северодонецка, города, контролируемого украинскими властями.

"Я весь август и сентябрь ждала, что Алчевск освободят - украинские войска были в нескольких километрах. Но этого не произошло. И в начале октября я решила ехать в Северодонецк", - рассказывает пенсионерка.

По ее словам, от здания местной АТС туда каждое утро отправлялись автобусы - специальными рейсами для пенсионеров.

Я весь август и сентябрь ждала, что Алчевск освободят, украинские войска были в нескольких километрах. Но этого не произошло. И в начале октября я решила ехать в Северодонецк Любовь Николаевна

"Я договорилась с женщиной, которая составляла списки пассажиров, заплатила за проезд. На следующий день вместе с другими пассажирами нашего автобуса я зарегистрировалась в пенсионном фонде, а вечером мы вернулись домой", - описывает путешествие женщина.

Она говорит, что ехать через блокпосты было страшно.

"Но нас никто не трогал, видимо потому, что пенсионеры. За несколько дней всю задолженность по пенсии мне перечислили на банковскую карточку", - рассказала Любовь Николаевна.

К сожалению, банкоматы в Стаханове не работают, пожаловалась пенсионерка, поэтому за деньгами пришлось снова ехать в Северодонецк.

В Кабмине подобный способ получения пенсий назвали "пенсионным туризмом" и заявили о желании его прекратить. Потому что, по словам министра социальной политики Людмилы Денисовой, люди, получившие пенсии, возвращаются в зону АТО, и мы не знаем, почему они возвращаются и что делают.

Между тем те, кто успел переоформить пенсии, будут получать их и дальше. Все остальные пенсионеры - жители зоны АТО, которые хотят получать пенсию, теперь должны переехать на территорию, которую контролирует Киев.

В доказательство этого переезда пенсионер должен получить справку из Управления труда и социальной защиты населения о том, что он зарегистрирован как "внутренне перемещенное лицо". Отделения пенсионного фонда теперь будут регистрировать пенсионеров только с такой справкой.

Источник в северодонецком городском Управлении труда и соцзащиты сообщил, что сейчас за этими справками огромная очередь, люди записываются даже на несколько дней вперед.

Справку выдают, если получатель предоставит доказательства, что он постоянно проживает в городе, например, покажет договор аренды жилья, рассказывает источник.

"Пенсии" от "ЛНР"

Анастасии Ивановне из Луганска 78 лет, живет одна в своей квартире. Ее муж умер шесть лет назад, родственников нет. Пенсию женщине домой приносил почтальон. В начале августа она его не дождалась, пошла на почту, но та была закрыта. С тех пор ни разу пенсии не приносили, говорит Анастасия Ивановна.

"Хорошо, что я собирала на похороны, на те деньги до сих пор покупаю продукты. Две недели назад почта начала работать, мне сообщили, что есть пенсия. Я пришла, мне выдали тысячу восемьсот гривен, говорят, это пенсия от новой власти за сентябрь. А когда будет следующая, не знают. Хорошо, если о моей украинской пенсии не забыли и насчитывают, но когда я ее получу, только Богу известно", - рассказывает пенсионерка.

О том, что есть возможность перерегистрироваться и получать пенсию в городе, где действует украинская власть, Анастасия Ивановна слышала, но уезжать из дома не хочет.

Хорошо, что я собирала на похороны, на эти деньги до сих пор покупаю продукты. Анастасия Ивановна

Говорит, уже стара для путешествий, и пенсии, скорее всего, не хватит даже на то, чтобы снимать жилье, а еще надо что-то есть.

На территории, которую контролируют боевики так называемой "ЛНР", банковские учреждения не работают с конца июля. После серии ограблений и убийств инкассаторов в Луганской и Донецкой областях Нацбанк установил чрезвычайный режим работы для банков этих регионов. А в первых числах августа все они вообще прекратили работу, потому что работать стало очень опасно.

В начале сентября руководители "ЛНР" объявили размеры "государственных" пенсий для "граждан ЛНР": для пенсионеров и инвалидов I группы - 1800 гривен, для инвалидов II группы - 1620 гривен, для инвалидов III группы - 900 гривен. Из каких источников поступят на это деньги, сепаратисты не объяснили, но пообещали в ближайшее время начать выплаты.

В "ЛНР" говорят, что пенсии начали выплачивать через почтовые отделения, которые возобновили работу.

На заседании так называемого "Кабмина" "ЛНР" 8 ноября обнародовали данные об этих выплатах: деньги получили почти 108 тысяч жителей Луганска, а также Лутугинского и Краснодонского районов Луганской области - сумма составила 182 млн гривен.

По неофициальным подсчетам, в целом на территории, контролируемой "ЛНР", проживает около 300 тысяч пенсионеров.

Жители других городов Луганской области остались без пенсий и несколько раз даже выходили на стихийные митинги. В сентябре и октябре пенсионеры протестовали в Стаханове и Ровеньках. А в Брянке и Свердловске митингующих разогнали боевики, применив огнестрельное оружие.

"Независимость" за счет Украины

Луганские пенсионеры считают, что выплаты пенсий были приурочены к выборам так называемых "главы "ЛНР" и депутатов "Народного совета", которые сепаратисты организовали 2 ноября.

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Кстати новоизбранный "председатель ЛНР" Игорь Плотницкий в своей "инаугурационной речи" отметил: "Да, в экономике первые шаги нашей новорожденной республики не такие быстрые, как хотелось бы. Но с каждым разом они становятся все увереннее. И скоро светлые, теплые дома и регулярные зарплаты и пенсии станут обычным делом".

Ранее руководители "ЛНР" заявляли, что стремятся к полной независимости от Украины, а экономической основой "молодой республики" станут промышленные предприятия и природные богатства, имеющиеся на территории области, и каковыми отныне предстоит распоряжаться исключительно населению области.

Но неожиданностью стало появление 12 ноября на сайте "ЛНР" "Обращения общественности Донбасса к руководству Украины".

Его авторы называют решение украинского правительства о прекращении выплаты пенсий на контролируемых сепаратистами территориях "неприемлемым и оскорбительным для любого гражданина Украины", "административно-правовым беспределом", "социальным геноцидом" и призывают "официальный Киев" отменить это решение.

В заявлении говорится о том, что проблемы с получением "украинских пенсий и социальных льгот" приведут к "негативным последствиям".

"Если это будет продолжаться долго, речь будет идти о гуманитарной катастрофе, ответственность за которую всецело ляжет на официальные власти Киева", - говорят в "ЛНР".

Авторы не объясняют, почему появилось подобное обращение.

Под документом, среди прочих, есть подпись "главы" так называемой "Федерации профсоюзов ЛНР" Олега Акимова. Прежде он был депутатом луганского облсовета от Партии регионов, а сейчас является депутатом луганского "Народного совета", к тому же во время "выборов" баллотировался на должность "главы ЛНР". Это дает основания считать заявление официальной позицией руководства "ЛНР".

Это обращение, как заявил вице-премьер Украины Владимир Гройсман, украинское правительство рассматривать не будет.