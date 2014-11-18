Ярема: одной из причин трагедии Ил-76 в Луганске послужила халатность

Копірайт зображення Reuters Image caption В так называемой ЛНР заявили, что это они сбили самолет 14 июня

Генерал-майору Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, в результате которой погибли 49 украинских военных во время их передислокации на самолете Ил-76 в Луганск - об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

Он также сообщил, что после оглашения подозрения Назарову стало плохо. Его госпитализировали.

"У него гипертонический криз. Перед тем, как избирать ему меру пресечения, он попал в госпиталь", - отметил генпрокурор, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Военно-транспортный самолет вылетел из Днепропетровска ночью 14 июня, а затем его обстреляли из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета во время захода на посадку в аэропорт Луганска на высоте 400 метров.

На борту самолета были 9 членов экипажа и 40 военнослужащих - все они погибли.

Руководитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов тогда заявил, что украинский транспортный самолет Ил-76 под Луганском сбили представители этой организации.

Халатное отношение

Прокуратура начала расследование сразу после катастрофы, квалифицируя ее как теракт.

Конечно, он (Виктор Назаров. - Ред.) не хотел смерти этих людей и не хотел этого трагического события, но в силу своих профессиональных обязанностей эти люди несут ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных Виталий Ярема, генпрокурор

"К большому сожалению, следователи, расследовавшие это событие, установили, что одной из причин этой трагедии стало именно халатное отношение военнослужащих к выполнению своих служебных обязанностей", - заявил Виталий Ярема во вторник.

"Он (Виктор Назаров. - Ред.) дал разрешение на вылет, но не полностью были соблюдены инструкции", - пояснил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Он также отметил, что Назарова подозревают в халатном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенные в боевой обстановке.

По словам Анатолия Матиос, в ходе расследования допросили более 150 свидетелей, 45 человек признали потерпевшими.

Военная прокуратура изучает степень ответственности других людей.

"Конечно, он (Виктор Назаров. - Ред.) не хотел смерти этих людей и не хотел этого трагического события, но в силу своих профессиональных обязанностей эти люди несут ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Мы не говорим о вине Виктора Николаевича, мы говорим о том, что он уведомлен о подозрении, а виновен он или нет – будет решать суд", - подытожил Виталий Ярема.

Сразу после катастрофы президент Петр Порошенко обещал, что "адекватный ответ" получат те, кто сбил самолет.

"Все, кто причастен к циничному террористическому акту такого масштаба, обязательно будут наказаны", - заявил президент.