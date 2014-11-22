В Украине - годовщина Голодомора

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Петр Порошенко с супругой возложили цветы к мемориалу жертвам Голодомора

В субботу, 22 ноября, в Украине чествуют 81 годовщину Голодомора 1932 - 1933 годов.

Согласно указу президента День памяти жертв голодоморов в Украине приходится на последнюю субботу ноября.

В этом году памятные мероприятия запланированы по всей Украине, кроме аннексированного Крыма, Луганска и Донецка, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Акции пройдут под лозунгом "Голодом убивали нашу свободу. Непокоренные в 33-м — непобедимы сегодня!".

Кроме того украинская диаспора проведет свои акции в 32 странах мира.

Историки считают, что в 1930-1932 годах советская власть устроила искусственный голод на территории Украины, чтобы остановить крестьянские восстания.

Акции скорби

22 ноября на здании Администрации президента Украины и на административных зданиях по всей стране приспущены государственные флаги с траурными лентами.

Президент Петр Порошенко с женой возложили цветы к памятнику жертвам Голодомора 1932-1933 годов возле Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

"Глава государства пообщался с людьми, которые в этот момент были на Михайловской площади", - говорится на сайте главы государства.

В Киеве официальное чествование памяти годовщины трагедии проходило возле Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине. В нем приняли участие президент Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, министр культуры Евгений Нищук, мэр Киева Виталия Кличко, а также дипломаты и религиозные деятели.

В 16:00 состоялась минута молчания и были зажжены свечи в память о жертвах Голодомора по всей стране.

В это же время по всем областным центрам Украины состоялись митинги-реквиемы и траурные шествия.

В Одессе украинские военные моряки почтили память жертв Голодомора - вместе с представителями руководства области и города, общественностью и духовенством они возложили цветы к памятнику "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов".

В Донецкой области главная акция прошла в Краматорске, а в Луганской области - в Северодонецке. Эти города находятся под контролем украинский военных.

Непризнанный геноцид

По мнению большинства историков, причиной возникновения в Украине и других частях СССР голода в 1932-33 годах была принудительная и репрессивная для крестьян политика хлебозаготовок, которую осуществляла коммунистическая власть.

Данные о количестве жертв Голодомора разнится за неимением достоверных демографических данных того периода. Считается, что от голода в Украине умерло 3-3,5 миллионов человек. Общее количество жертв во всем Советском Союзу оценивают в 7 млн.

Массовый голод был также в Поволжье и Кубани (где жило много этнических украинцев), в Беларуси, на Южном Урале, в Западной Сибири и Казахстане.

Наибольшее количество украинцев погибло в современных Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Одесской областях и в Молдове, которая тогда была в составе УССР.

Image caption В Киеве мемориал памяти жертв голодоморов в Украине построили в 2008 году

Само слово "Голодомор" впервые появилось в печатных трудах украинских эмигрантов в Канаде и США в 1978 году. В СССР в то время историкам позволяли говорить лишь о "трудностях с продовольствием", но не о голоде.

В 2006 году, во времена президента Ющенко, СБУ рассекретила более 5 тысяч страниц государственных архивов о Голодоморе.

В том же году Верховная Рада официально признала Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Более 20 стран уже признали голод в Украине 1932-33 годов геноцидом украинцев: Австралия, Андорра, Аргентина, Бразилия, Грузия, Эквадор, Эстония, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Словакия , США, Венгрия, Чехия, Чили, а также Ватикан как отдельное государство.

Однако слова "геноцид" нет в документах ООН, ЮНЕСКО и ПАСЕ, посвященных Голодомору.

В резолюции Европарламента от 2008 Голодомор назван "ужасным преступлением против народа Украины и человечности". Документ также содержит ссылки на Конвенцию ООН о геноциде.