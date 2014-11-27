10 дней, которые изменили Украину: 27 ноября 2013

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ВВС Украина представляет ретроспективу новостей 10 дней ноября-начале декабря 2013 года от решения украинского правительства об отсрочке Соглашения об ассоциации с ЕС до первых массовых акций на киевском Майдане и первой попытки тогдашней власти их разогнать.

Как показали последующие 12 месяцев, каждое из этих событий имело свое продолжение и последствия, часто такие, которые не могли бы предсказать даже их непосредственные участники.

27 ноября 2013

Меркель призывает Россию побороть "пережитки холодной войны". Квасневский считает, что ЕС недооценил планы Путина. Янукович не говорит, будет ли баллотироваться в 2015 году. Украина договаривается со Словакией о реверсе газа.

В этот день канцлер Германии Ангела Меркель выразила готовность к посредничеству между Россией и Украиной в решении конфликта по поводу подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы должны преодолеть последние пережитки "холодной войны", я с удовольствием буду над этим работать", - сказала федеральный канцлер на пресс-конференции. Она призвала Россию не оказывать давление на бывшие республики СССР.

В тот же день экс-президент Польши Александр Квасневский заявил: "Что для Путина, для России вопрос Украины абсолютно основополагающий, что они используют все способы, чтобы ее задержать, ведь она нужна как составляющая Таможенного союза и Евразийского союза, которые являются целью Путина. Европейские институты недооценили этот факт".

Президент Виктор Янукович отказался давать прямой ответ, будет ли он баллотироваться снова на президентских выборах в 2015 году. Он заявил, что будет принимать решение после отчета о выполнении предвыборной программы.

Виктор Янукович также заявил, что по расчетам Киева, цена российского газа для Украины должна быть на уровне 300 долл. за тыс. кубометров, что значительно ниже той цены, которую Украина платила в течение 2013 года. Однако, по словам президента Януковича, обращаться в международный арбитраж по этому поводу не стоит, чтобы не "узаконить эту цену":

"Вы думаете, ми не работали над этим?. Обратиться в Арбитражный суд и проиграть его – это означает узаконить этот вопрос, как говорится, "на веки вечные", - заявил Янукович.

"Украина получила проект соглашения со словацким оператором «Eustream» о возможности прокачки газа по территорию Словакии в Украину и намерена довести объем прокачки до 10 млрд кубометров топлива в год", - заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По словам министра, до сентября 2014 году объем поставок природного газа через территорию Словакии можно будет довести до 10 млрд кубометров в год при условии модернизации на участках системы транспортировки топлива.

Копірайт зображення EPA Image caption Реверс газа через Словакию стал спасением уже для новой украинской власти

2 сентября 2014 Украина начала получать газ из Европы через территорию Словакии. Эти поставки в настоящее время являются единственной серьезной альтернативой импорту российского газа, поскольку возможности поставок газа через территорию Польши и Венгрии технически ограничены.

16 июня 2014 Россия прекратила поставлять газ в Украину, введя режим предоплаты за него. В тот же день российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" обратились к международному коммерческому арбитражу в Стокгольме, чтобы решить спор о цене на газ и долгов за него.

С помощью Стокгольмского арбитража "Газпром" хочет взыскать с Киева долг на 4,5 млрд долларов, который, по мнению российской стороны, образовался в ноябре-декабря 2013 года и апреле-мае 2014 года. В свою очередь, украинский "Нафтогаз" требует установить справедливую и рыночную цену на газ, который "Газпром" поставляет в Украину. Украина также претендует на компенсацию в 6 млрд долларов, которые, по мнению украинской стороны, Киев переплатил за российский газ с 2010 года из-за несправедливых и нерыночных условий контракта.

30 октября в Брюсселе при посредничестве Еврокомиссии Киеву и Москве удалось договориться о временных условиях восстановления импорта российского газа в Украину в зимний период. Согласно договору, в четвертом квартале 2014 цена составит 378 долларов за тысячу кубов, а в первом квартале 2015 года - 365 долларов за тысячу кубов. Однако пока Украина воздерживается от закупок российского газа, полагаясь на собственные запасы.

Копірайт зображення AFP Image caption Взгляды канцлера Германии о роли России в событиях в Украине эволюционировали от "пережитков холодной войны" к раздуванию "большого пожара"

17 ноября 2014, выступая в Институте международной политики Лоуи, Ангела Меркель предупредила о "большом пожаре", который может возникнуть из-за ситуации в Украине. По словам Меркель, Россия все еще исповедует старое мышление категориями "сфер влияния", что приводит к нарушению международного права. А это, считает канцлер, "ставит в общем под сомнение мирный уклад в Европе после ужасов двух мировых войн и конца холодной войны".

После проведения так называемого референдума и аннексии Крыма Россией ЕС, а также лично канцлер Германии Ангела Меркель, в различных форматах пытаются подтолкнуть Украину и Россию к переговорам. Одновременно ЕС вводит санкции против России сначала из-за аннексии Крыма, а затем из-за участия в конфликте на востоке Украины. Санкции касаются как лиц из окружения российского президента, так и российских компаний.

24 ноября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что западные санкции обойдутся России в 40 млрд долл. в этом году. Но гораздо большие потери - около 100 млрд. долларов - Россия несет из-за падения цен на нефть.

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