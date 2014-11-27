ОБСЕ: проводниками пропаганды являются государственные СМИ

Копірайт зображення OSCE

Власти должны уважать свободу прессы и прекратить использовать пропагандистские инструменты, заявляют в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Конфликт в Украине - еще одно подтверждение опасности пропаганды, говорят составители нового доклада о свободе СМИ.

Пришло время чиновникам оставить новостную журналистику в покое Дуня Миятович, представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович заявила, что состояние свободы слова и отношение к журналистам в некоторых странах заставляют думать, что власти этих стран хотят вернуться в "оруэлловский мир", существовавший до падения Берлинской стены.

Дуня Миятович призвала прекратить неконтролируемое распространение пропаганды.

"Пришло время чиновникам оставить новостную журналистику в покое", - сказала Миятович.

"Пропаганда - очередной уродливый шрам на лице современной журналистики. (...) В отсутствие непредвзятой журналистики становится нормой нарочитая ложь, мешающая демократическому развитию", - заявила спецпредставитель ОБСЕ.

Основным проводником пропаганды, по словам Миятович, являются в XXI веке, как и в прошлом, государственные СМИ.

"Так как они опасны для мира и безопасности, государственные СМИ должны быть преобразованы в реальные общественные СМИ или быть приватизированы", - сказала Миятович.

Копірайт зображення EPA Image caption Протест в поддержку свободы слова в Москве, 22 ноября

Ситуация в Украине

Продолжающийся конфликт на Украине, ситуация со свободой прессы в России и в Азербайджане и других странах-членах ОБСЕ в очередной раз показывают, что журналистской этикой зачастую пренебрегают, а журналисты по-прежнему становятся жертвами нападений.

По информации ОБСЕ, с начала протестов в Украине семь работников СМИ погибли, один в Киеве и шесть на востоке Украины.

По меньшей мере 170 журналистов пострадали вследствие нападений, также были совершены нападения на около 30 представительств различных СМИ.

80 журналистов были похищены, и двое до сих пор находятся в плену.

Членами ОБСЕ являются 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки, стад них Россия и США.