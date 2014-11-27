ОБСЕ: проводниками пропаганды являются государственные СМИ
Власти должны уважать свободу прессы и прекратить использовать пропагандистские инструменты, заявляют в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Конфликт в Украине - еще одно подтверждение опасности пропаганды, говорят составители нового доклада о свободе СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович заявила, что состояние свободы слова и отношение к журналистам в некоторых странах заставляют думать, что власти этих стран хотят вернуться в "оруэлловский мир", существовавший до падения Берлинской стены.
Дуня Миятович призвала прекратить неконтролируемое распространение пропаганды.
"Пришло время чиновникам оставить новостную журналистику в покое", - сказала Миятович.
"Пропаганда - очередной уродливый шрам на лице современной журналистики. (...) В отсутствие непредвзятой журналистики становится нормой нарочитая ложь, мешающая демократическому развитию", - заявила спецпредставитель ОБСЕ.
Основным проводником пропаганды, по словам Миятович, являются в XXI веке, как и в прошлом, государственные СМИ.
"Так как они опасны для мира и безопасности, государственные СМИ должны быть преобразованы в реальные общественные СМИ или быть приватизированы", - сказала Миятович.
Ситуация в Украине
Продолжающийся конфликт на Украине, ситуация со свободой прессы в России и в Азербайджане и других странах-членах ОБСЕ в очередной раз показывают, что журналистской этикой зачастую пренебрегают, а журналисты по-прежнему становятся жертвами нападений.
По информации ОБСЕ, с начала протестов в Украине семь работников СМИ погибли, один в Киеве и шесть на востоке Украины.
По меньшей мере 170 журналистов пострадали вследствие нападений, также были совершены нападения на около 30 представительств различных СМИ.
80 журналистов были похищены, и двое до сих пор находятся в плену.
Членами ОБСЕ являются 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки, стад них Россия и США.