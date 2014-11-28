В украинском небе стало тесно?

Копірайт зображення UNIAN

Министерство юстиции приостановило введение в действие приказа Государственной авиаслужбы о новых Авиационных правилах предоставления прав на воздушные маршруты. Ранее несколько авиакомпаний, работающих на украинском рынке, включая лоукостер Wizz Air, выступили с критикой этих правил.

Приказ Госавиаслужбы "Об утверждении Авиационных правил "Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий" был издан 24 октября и зарегистрирован Минюстом 13 ноября. Однако не был обнародован в официальных изданиях. Следовательно, новые правила не вступили в силу.

Согласно сообщению пресс-службы Минюста, ведомство предлагает публично обсудить все пункты правил, которые вызывают замечания, провести правовую экспертизу этих правил, и только после этого вернуться к их государственной регистрации.

"Только после учета всех предложений, высказанных общественностью, Министерство юстиции в максимально сжатые сроки осуществит правовую экспертизу и государственную регистрацию предложенных изменений в данный приказ", - говорится в сообщении Минюста.

Новые авиационные правила, утвержденные Госавиаслужбой, предусматривают, что права на эксплуатацию международных регулярных или чартерных рейсов будут предоставляться только компаниям, в которых не менее 50% принадлежат украинским получателям - государству Украина или его гражданам. Чтобы получить право на осуществление регулярных международных рейсов, компания должна осуществлять регулярные внутренние рейсы не менее 12 месяцев. Однако введение этой нормы, которая должна способствовать развитию рынка внутренних авиаперевозок в Украине, предлагалось отложить на год.

Кроме того, в новых правилах говорилось, что перевозчик может получить право на новый маршрут после победы в конкурсе, в ходе которого компании соревнуются по показателям использования ранее выданных назначений, размерам флота, количеству персонала и количеству внутренних рейсов.

В Госавиаслужбе сообщали, что "проект Порядка активно обсуждался представителями авиационной отрасли, частично предложения, полученные в ходе обсуждения, учтены, однако некоторые из предоставленных предложений отклонены ввиду того, что Госавиаслужба как регулятор при разработке Порядка имела цель достичь баланса интересов государства и отдельных авиаперевозчиков".

Критика и обвинения

Однако представители некоторых перевозчиков заявили, что по правилам, предложенным Госавиаслужбой, новые компании вообще не смогут зайти на украинский рынок, а тем, что уже работают на нем, будет трудно получить разрешения на новые маршруты.

В понедельник, 24 ноября, представители украинской "дочки" венгерской Wizz Air также заявили, что новые правила блокируют развитие новых маршрутов и даже могут заставить компанию уйти с украинского рынка.

Впрочем, после встречи министерстве инфраструктуры и транспорта, состоявшейся во вторник, 25 ноября, представители Wizz Air заявили, что компания будет продолжать работать в Украине.

"Во время встречи в Мининфраструктуры председатель Госавиаслужбы уточнил, что новый порядок позволит авиакомпаниям сохранить текущие назначения на регулярные авиаперевозки", - говорится в заявлении компании, которое цитирует "Интерфакс".

В то же время там подчеркивают, что это не устраняет другие проблемы, связанные с новыми авиационными правилами.

Документ идет в разрез с нормами открытого рынка и направлен на то, чтобы защитить интересы одной группы Акош Буш, генеральный директор Wizz Air

"Документ идет в разрез с нормами открытого рынка и направлен на то, чтобы защитить интересы одной группы", - заявил в комментарии ЛИГАБизнесИнформ генеральный директор Wizz Air Акош Буш.

Представители других авиаперевозчиков также заявили о том, что вопреки ожиданиям большей открытости и приближения к европейским нормам, украинский авиарынок становится все более закрытым и монополизированным.

"Из-за бесхребетности Мининфраструктуры, лоббист, который руководит Госавиаслужбой, откровенно продвигает интересы одной конкретной авиакомпании", - заявил генеральный директор Atlasjet Украины Сергей Подгорецкий.

При этом представители авиакомпаний указывают на лидера украинского рынка авиаперевозок - компанию Международные Авиалинии Украины, а также на то, что Госавиаслужбу, которая разработала новые правила, в настоящее время возглавляет бывший топ-менеджер МАУ Денис Антонюк.

"Математическая модель"

Сам глава Госавиаслужбы, комментируя новые правила, заявил, что они являются более прозрачными, поскольку предусматривают "математическую модель" распределения маршрутов, которая, к тому же, позволила активизировать рынок авиаперевозок в Украине: "Мы хотим создать условия, чтобы в Украине хоть что-то летало".

Мы хотим создать условия, чтобы в Украине хоть что-то летало Денис Антонюк, глава Госавиаслужбы

Кроме того, он отметил, что разработанные Госавиаслужбой правила не противоречат нормативным документам Евросоюза.

Денис Антонюк также обратил внимание, что они требуют от авиакомпаний раскрыть своих владельцев.

"Мы увидим, кто хозяин и МАУ, и всех остальных. Я, например, не знаю, кто хозяин МАУ. И надеюсь, что после публикации этих положений мы это увидим", - заявил глава Госавиаслужбы.

Мнение лидера рынка

В МАУ говорят, что будут рады назвать своих владельцев, когда этого потребует закон, и когда так же сделают другие компании, работающие на украинском рынке.

"Вы будете меня спрашивать: кто является бенефициаром МАУ? А я вам отвечу: вот выйдет закон, и вы об этом узнаете. Сегодня я не обязан вам об этом говорить. Если это разглашается, то тогда разглашать (информацию о владельцах - Ред.) должны все", - говорит председатель наблюдательного совета МАУ Арон Майберг, и добавляет, что считает это правило нужным и таким, что не просто соответствует европейским нормам, но и является их требованием.

Г-н Майберг также утверждает, что сейчас в МАУ читали и слышали "только декларации, только слова, только заявления", но не слышали аргументированных объяснений от критиков новых авиационных правил, почему они будут отвечать интересам только одной компании. По его словам, только некоторые из требований к компаниям при предоставлении новых маршрутов, например, по количеству самолетов, МАУ будет выполнить легче, чем другим компаниям.

Другие правила, например, учет ранее предоставленных назначений, считает г-н Майберг, "явно против МАУ", тогда как новые компании, которые придут на рынок, могут иметь преимущество.

Квалификационное требование по количеству внутренних рейсов, по мнению главы Наблюдательного совета МАУ, является единственной возможностью для регулятора как-то развивать внутренний рынок.

Кроме того, Арон Майберг категорически отрицает и то, что новые авиационные правила каким-то образом усложнят выход на украинский рынок европейских компаний, в частности, и лоукостов, которым прежде всего нужен перспективный рынок.

"Для того, чтобы иностранные лоукосты пришли в Украину, им не надо регистрировать здесь компанию. Эти правила определяют, как получают назначение украинские компании. А для того, чтобы иностранный лоукост пришел в Украину, ему достаточно иметь маршрут с другой стороны. То есть, если компания имеет рейс Берлин-Киев, то она получает назначение на него у себя, в Германии", - говорит г-н Майберг и добавляет, что если бы в Украине действовали правила единого авиационного пространства, то ни о каких ограничениях вообще не было бы речи.

Председатель Наблюдательного совета МАУ отрицает предположение, что компания как-то причастна к торможению подписания соглашения о Едином воздушном пространстве между Украиной и ЕС.

По словам Арона Майберга, МАУ всегда поддерживала подписание этого соглашения. Однако если раньше в компании придерживались мнения, что она будет более эффективной, если одновременно Украина получит безвизовый режим с ЕС, то сейчас МАУ "всеми силами поддерживает" подписание соглашения об "открытом небе". Среди прочего и потому, что это позволило бы диверсифицировать риски:

"Из-за того, что произошло год или 9 месяцев назад, когда украинский рынок (авиаперевозок - Ред.) резко обвалился, мы с нашими замечательными экипажами, с нашими самолетами, нашли бы себе альтернативную работу в Европе".

Небо никак откроется

После смены власти в Украине и подписания политической части Соглашения об ассоциации с ЕС ожидалось, что ситуация на украинском авиарынке поможет изменить соглашение о едином воздушном пространстве между Украиной и ЕС, парафированное еще в 2013 году. Это соглашение предусматривает право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без ограничений и межгосударственного согласования маршрутов.

По мнению обозревателей, от этого выиграли бы, прежде всего, потребители, ведь конкуренция способствовала бы снижению цен на билеты и улучшению сервиса.

Однако Соглашение об "открытом небе" и до сих пор не подписали, что объяснялось внутренними процедурными сложностями в самом ЕС из-за спора Испании и Британии по Гибралтару.