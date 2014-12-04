Кадыров: операция в Грозном завершена

Копірайт зображення Reuters Image caption Боевиков утром заблокировали в Доме прессы в центре Грозного

Десять сотрудников полиции погибли и 28 были ранены во время спецоперации в Грозном, после того как на город совершила нападение группа боевиков, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация в Грозном завершена, однако в НАК в ответ на запрос ВВС не смогли подтвердить или опровергнуть это. В сообщении ведомства говорится, что следственные мероприятия продолжаются.

"Спецоперация закончилась, у нас есть трупы девяти [боевиков], дальше они [сотрудники силовых структур] ищут", - цитирует Интерфакс заявление Кадырова.

Обстановка в городе действительно нормализуется, начались восстановительные работы в пострадавших районах, подтвердила ВВС грозненский журналист Ася Мишиева. Однако, по ее словам, в районе школы №20, где ранее была блокирована группа боевиков, изредка слышны выстрелы.

В ночь на четверг в столице Чечни боевики открыли огонь по полицейским, после чего перестрелки вспыхивали в разных частях чеченской столицы. Почти полностью сгорело здание Дома печати - место самых ожесточенных боев, а также серьезно пострадал рынок "Беркат".

Обстановка в городе

Ранее сообщалось, что засевшие в Доме печати боевики были убиты, а другая группа боевиков блокирована в школе №20 в центре Грозного.

"В принципе в Грозном все утихло. В зоне конфликта идут восстановительные работы, стянуты пожарные силы. Вопрос остается за 20-й школой: она еще не открыта для посещения людей, изредка слышна стрельба в том районе - это улица Орджоникидзе, Автозаводской район", - отметила Мишиева.

Копірайт зображення Getty Image caption Кадыров призвал не верить в то, что в городе много боевиков

"То, что произошло - попытка создать видимость наличия силы, но она сорвалась. Мы не исключаем вероятность того, что эти люди могли приехать из другого региона. В Чечне способных на это участников НЗФ (незаконных вооруженных формирований. - Ред.) не осталось" - написал Рамзан Кадыров в Instagram.

На сайте северокавказских сепаратистов появилось видео, на котором люди, называющие себя членами группировки "Имарат Кавказ", берут на себя ответственность за нападение на Грозный.

"Люди из другого региона"

В ночь на четверг в Грозном неизвестные обстреляли патрульных из автомобиля, который они остановили для проверки. Сообщалось о трех погибших полицейских.

Телеканал "Дождь" приводит слова очевидца, согласно которым примерно в 23:30 по московскому времени прогремел взрыв и стало слышно крики людей. Примерно за 20 минут раздались первые выстрелы. Затем стрельба то стихала, то возобновлялась.

Копірайт зображення AP Image caption Сообщается, что в городе остановили движение автотранспорта

Журналисты ВВС из Грозного сообщали, что в городе была паника и перекрыто движение.

"Движение перекрыто, везде блокпосты, общественный транспорт не ходит. Люди не выходят из домов, занятия в школах отменены", - рассказала Ася Мишиева.

"Ночью тоже была слышна стрельба. Сперва были активные автоматные очереди, потом появились более тяжелое оружие, гранатометы, подствольники и все такое. По освобождению работала боевая техника – БТР, БМП", - рассказывал ВВС Казбек Вахаев.