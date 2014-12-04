Главный архитектор Киева: Майдан надо переделать

Копірайт зображення Getty Image caption На этом месте должны сделать "Территорию достоинства"

Впервые о памятнике Небесной сотне заговорили всего через четыре дня после убийств на Институтской - 24 февраля этого года.

Впоследствии идея почтить память погибших переросла в масштабный конкурс среди архитекторов под названием "Территория достоинства". Конкурс проектов проводят в четырех номинациях: облагораживание ядра центра Киева, строительство памятников героям Майдана, создание Музея Майдана и Международного культурного центра на базе Украинского дома.

В начале декабря более 400 архитекторов из разных стран, которые согласились принять участие в конкурсе, получили от украинских властей техническое задание. Работать они будут до конца февраля, а итоги конкурса должны быть подведены до конца весны 2015 года.

Сергей Целовальник, главный архитектор Киева, рассказал ВВС Украина, каким он видит обновленный Киев, почему Крещатик не будет пешеходным и должны ли памятники чтить память погибших на Майдане милиционеров.

Сергей Целовальник Главный архитектор Киева, директор департамента градостроительства и архитектуры.

Родился в Севастополе в 1952 году. Окончил Киевский инженерно-строительный институт.

В 1980-х и в начале 1990-х работал главным художником и главным архитектором Севастополя.

В 1993-95 годах - первый заместитель главного архитектора Киева.

До 2010 года работал в коммерческих структурах, возглавлял собственную проектную компанию.

Главным архитектором Киева стал в 2010 году.

Тогда же критически отзывался о внешнем виде Майдана.

ВВС Украина: Конкурс масштабный, он распространяется на участок в центре Киева площадью 70 га. Его условия определили во время общественных обсуждений. Но в обществе есть и альтернативное мнение: может, стоит начать с чего-то одного, сделать сначала скромный, но достойный памятник героям Майдана, а уже потом браться за масштабные проекты?

Сергей Целовальник: Американский архитектор шведского происхождения Элиель Сааринен сказал такую фразу: "Всегда проектируй что угодно, рассматривая его в более широком контексте: стул - в комнате, комнату - в доме, дом - в среде, среду - в городском плане".

Теперь отвечаю на Ваш вопрос, что, может, есть смысл поставить сначала маленький памятник, а затем увеличивать и увеличивать. Физически оно будет воплощено именно так. Но чтобы понять, что это должно быть и в каком конкретном месте на "Территории достоинства", нужно проработать этот контекст в различных ипостасях, различных градостроительных задачах. Поэтому мы и имеем четыре иерархические номинации.

Как главный архитектор города я понимал, что среда не готова, чтобы принять еще один памятник. Я не сторонник отмечать любое событие каким-либо временным памятником. Много таких памятников мы видим на междугородных дорогах. Где руль висит, где венок, табличка - погибшим на дороге. Это не путь. Это памятник месту, но не событию.

Мы делаем этот конкурс, чтобы определить конкретно, где можно поставить пусть небольшой, но очень трогательный памятник. Памятник должен быть выстраданным и поставленным раз и навсегда.

ВВС Украина: В задании участникам конкурса сказано: "Ограничить использование антропоморфных (человеческих по форме - Ред.) образов". То есть скульптуры или памятники людям не предусмотрены. Почему?

Сергей Целовальник: Приведу вам пример из жизни. Меня всегда брал за душу монумент, посвященный Неизвестному солдату, солдату как символу, как защитнику отечества. Они есть по всему миру. Памятник, который стоит в парке Славы, там где обелиск и вечный огонь, меня очень берет за душу. И я был внутренне разрушен, когда рядом появился памятник трижды герою Кожедубу. Я понимаю, что сам по себе Кожедуб - это отдельная страница в истории войны. Но если здесь Могила Неизвестного солдата, то зачем рядом - известного солдата? Тогда надо ставить и Нину Ониолову, Людмилу Павличенко, Марину Раскову и всех остальных. Это обесценивание одного другим.

Поэтому если поставить сейчас даже замечательный, самый уникальный памятник Небесной сотне, то он окажется в контексте "слоников на трюмо" - имею в виду сегодняшнее состояние Майдана. В центре - колонна неизвестного достоинства, рядом Щек, Кий, Хорив и сестра их Лыбидь на лодке, рядом гуси-лебеди летят, а там - казак Мамай сидит, лошадь стоит, фонтан. Рядом - курятники и лампы подземного пространства торгового центра. Как? Это же пренебрежительно.

Кому памятник?

ВВС Украина: По Вашему мнению, эти новые памятники должны чтить память погибших милиционеров?

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Сергей Целовальник: Честно, я не знаю, как я к этому отношусь.

Когда мы подписывали меморандум (в феврале 2014 о создании памятника - Ред.), я все-таки думал о Небесной сотне, о погибших в эти три дня, 18-20 февраля, не раньше и не позже. Хотя сегодня идет война, чем не герои те, кто положили свои жизни в АТО? Но мы специально договорились на публичных обсуждениях, чтобы не растекаться по древу, мы берем эти три дня - осевое событие революции.

Затем в наших широких обсуждениях появилась мысль о том, кому все-таки памятник - только ли этой сотне погибших героев? Но с той стороны тоже умерли молодые люди, которые не понимали, что происходит. Их выставили - они стояли.

Но во время обсуждений большинство высказалось не за то, чтобы памятник был обеим сторонам погибших, а за то, чтобы памятник был всем участникам этих дней - имеется в виду со стороны активистов - погибшим, раненым и контуженым, пропавшим без вести и просто участникам.

ВВС Украина: То есть людей, которые выступают за то, чтобы памятник чтил погибших с обеих сторон, меньшинство?

Сергей Целовальник: Да, получается, что меньшинство.

ВВС Украина: Но вы опрашивали только участников Майдана и посетителей сайта конкурса...

Сергей Целовальник: Нет, у нас очень широкая выборка. И туда (на обсуждение - Ред.) пришли те, кого туда палкой не загоняли. Пришли те, кого это событие волновало.

ВВС Украина: Вы опросили сторонников Майдана. А вы спрашивали людей, которые не поддерживали Майдан и некоторые из которых в настоящее время считают, что из-за Майдана началась война?

Колонна - это символ империи, символ тоталитарности

Сергей Целовальник: Это уже мы с вами рассуждаем с позиции сегодняшнего дня, потому что идет война.

У меня есть знакомый, который категорически не воспринимает Майдан. Но что, я и этим людям должен потакать? Время расставит акценты.

"Отвратительный уровень" архитектуры

ВВС Украина: В конкурсе есть номинация об общественном пространстве в центре Киева. В ее описании сказано, что там не должно быть навязчивой рекламы, киосков, неуклюжих МАФов. Вы выражали свое пренебрежительное отношение к архитектуре Майдана, которую Лесь Подервянский назвал "застывшей музыкой Поплавского". После конкурса могут убрать стелу Независимости, стеклянные купола?

Сергей Целовальник: Я знаю огромное количество архитекторов, которые против того внешнего облика Майдана, который мы видим сегодня. Не я один выразитель этих мыслей, я только взял на себя смелость говорить, что это низкий уровень архитектуры и отвратительный уровень создания городского пространства в центре страны, который нарушает основные каноны монументального искусства и градостроительства.

ВВС Украина: То есть Вы допускаете, что колонну могут демонтировать?

Сергей Целовальник: Колонна - это символ империи, символ тоталитарности. А мы строим демократическое государство, так?

Я считаю, что колонна на пустом пьедестале - это, возможно, тот символ, который сегодня как раз и развивается в нашем историческом пространстве. Кроме того, никто никогда не утверждал образ "Гали", как мы ее называем, которая стоит на вершине колонны с веткой калины.

В Греции, в демократических городах, полисах, в центре площадей никогда не ставили ни одного памятника или обелиска. Агора (городская площадь - Ред.) предлагалась демосу, людям.

А колонна - это попытка забить пространство центральной площади хотя бы чем-то, вроде бы для того, чтобы народ там не мог собраться. А он все равно собрался - на проезжей части и газонах.

Копірайт зображення AFP Image caption Стеклянную витрину на заднем плане архитектор Целовальник шутку называет "Днепрогэс"

ВВС Украина: А как насчет стеклянных куполов?

Сергей Целовальник: Что касается "фонарей" и подземного пространства, это же надо было додуматься - взять национальную площадь и отдать ее под подземные супермаркеты. Людей загнали под землю, а машины оставили ездить наверху.

ВВС Украина: Вы допускаете, что теперь можно что-то поменять?

Сергей Целовальник: Конечно, я допускаю. Конкурс покажет.

Кроме того, что Майдан, возможно, видоизменится, может возникнуть открытое вверх подземное пространство, которое объединит две стороны Майдана. Или новый уровень над проезжей частью площади, и сама площадь станет форумом над всем этим пространством. Там смогут собираться люди.

Музей Майдана

ВВС Украина: Вы категорический противник того, чтобы делать из Крещатика пешеходную зону...

Сергей Целовальник: Я не категорический противник...

ВВС Украина: Вы называли эту идею "ничтожной".

Сергей Целовальник: Она ничтожна с юридической точки зрения, потому что это невозможно сделать.

В Киеве есть рельеф и традиционная сетка улиц, которую даже война не изменила

ВВС Украина: Но Киев жил восемь месяцев с перекрытым Крещатиком и транспортного коллапса не произошло.

Сергей Целовальник: Это было неправильно. Андреевский спуск был открыт. Так что, нам ради того, чтобы мы могли маршировать по Крещатику, надо испортить историческую улицу? В Киеве есть рельеф и традиционная сетка улиц, которую даже война не изменила.

Но конкурс должен решить и эту проблему в том числе.

Один наш энтузиаст предложил вариант, который я поддержал. Из восьми полос Крещатика можно забрать две и присоединить их к зеленой части, к широкому террасному тротуару. Если мы эти 7-8 метров присоединим, сделаем геопластику, посадим траву и деревья, то шести полос для Крещатика - более чем достаточно.

ВВС Украина: Еще одна номинация конкурса - Музей Майдана. В каком помещении будет основная часть экспозиции?

Сергей Целовальник: Сначала мы все думали, что это будет Дом Профсоюзов. Но если разобраться, то и Украинский дом заслуживает этого. Первые смерти - Нигоян, Жизневский - произошли именно в том районе, на Грушевского.

Есть еще третий вариант - Институтская, 3-5, там, где котлован.

А сейчас появилась идея с домом Укркоопсоюза, напротив Дома профсоюзов, по другую сторону Крещатика. Они предлагают определенные изменения в своей архитектуре - часть здания можно реконструировать в башню Небесной сотни.

Но это все решит конкурс. Причем, в каждой номинации может быть свой победитель, а может быть и общий победитель. Его определит международное жюри. Это все будут также обсуждать широкие массы.

Копірайт зображення AFP Image caption В Музее Майдана планируют выставить самодельное оружие протестующих

Еще до подведения итогов, пока будет работать профессиональное жюри, мы сделаем в Киеве выставку всех проектов, на которой люди смогут проголосовать за них. Выставку повезем также в Одессу, Львов, Харьков и Днепропетровск.

"Неравнодушные люди"

ВВС Украина: На какое время рассчитана реализация проекта? Пять, десять лет?

Не может Майдан XXI века после того, что на нем происходило, своими архаичными архитектурными взглядами продолжать существовать в веках

Сергей Целовальник: Может быть меньше, может и больше. Зависит от того, что мы примем.

Если лучшее решение будет говорить о том, что нам надо переделать Майдан, то я первым проголосую за это. Его надо переделать. Не может Майдан XXI века после того, что на нем происходило, своими архаичными архитектурными взглядами продолжать существовать в веках. Он должен стать абсолютно европейской площадью, даже если там уберут все ненужное, высадят зелень и выложат брусчаткой территорию для собрания людей. Там должна четко читаться мысль, которая вызовет у человека ощущение катарсиса, когда из-за трагедии и осознания жертв ты очищаешься и веришь в светлое будущее.

ВВС Украина: Кто заплатит за это?

Сергей Целовальник: Это все (конкурс - Ред.) идет целиком на энтузиазме. Я как чиновник, как главный архитектор города не имею на это ни бюджета, ни средств, ни исполнителей. Это делается только благодаря тому, что мы здесь - неравнодушные люди.

Для реализации всего этого нужен благотворительный фонд, потому что в бюджете нет на это денег. Хотя я думаю, что президент и мэрия Киева, конечно, выделят на это деньги. А управлять этим фондом должен человек, которому все доверяют. Найдут, например, того же Леся Подервянского или Святослава Вакарчука.

Пока в Киеве есть два памятника, построенные за средства населения. В 1888 году поставили памятник Богдану Хмельницкому, а в 1802-1809 гг. - памятник Магдебургскому праву на спуске с Владимирского спуска на Набережное шоссе. Пусть это будет третий памятник. Но найти деньги на масштабную перестройку так легко не получится, здесь никакой фонд не спасет. Здесь требуется государственное финансирование плюс меценатское и общественное, с большим акцентом на последние.

С Сергеем Целовальником разговаривал Олег Карпьяк.