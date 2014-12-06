Многодетная переселенка: "Ехать обратно нет смысла"
"Раньше я могла только в заоблачных мечтах представить, что когда-то, когда дети вырастут, я, возможно, побываю в Киеве. А сейчас я здесь живу", - улыбчивая и приветливая Наталья рассказывает, как переехала из Алчевска в Киев, убегая от войны.
Сегодня разведенная мама троих детей - одна из более чем 130 переселенцев с Востока, живущих в бывших офисных помещениях на левом берегу столицы, которые им предоставил местный предприниматель.
По официальным данным, из зоны АТО в другие регионы Украины выехали более 450 тыс. человек. В Киеве обосновались более 34 тыс. Реальное число переселенцев может быть выше, считают в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"К морю"
Наталья Вовк сидит на одной из пяти коек в просторной и теплой комнате, на стенах которой висят детские рисунки сине-желтой расцветки с цветами и надписями об Украине.
"У нас есть одежда, обувь, есть что покушать. Я ни в чем не имею нужды", - рассказывает Наталья, которая пять дней в неделю работает на местной кухне, ежедневно готовя обеды и ужины для 50 своих товарищей переселенцев. Говорит, что чаще всего в меню постные супы, борщи, каши и овощные салаты, но бывает и мясо. С продуктами и всем необходимым помогают предприниматели, волонтеры, благотворители и международные структуры наподобие ЮНИСЕФ.
Около половины людей в приюте питаются отдельно за свой счет. В основном это те, кто уже сумел устроиться в Киеве на работу.
Еще летом Наталья Вовк работала на Алчевском металлургическом комбинате, имела стабильную зарплату. В городе не стреляли. Женщина планировала в конце июля поехать с детьми к морю, к подруге в Ильичевск. За день до отъезда впервые услышала взрывы бомб - под Луганском, в 40 км от ее города, шли тяжелые бои. Над домами гудели военные самолеты. Было страшно. Женщина забрала детей - мальчиков 14 и 12 лет и пятилетнюю дочь - и сбежала от войны в Одесскую область. Спустя несколько дней в Алчевск вошли, как она говорит, ополченцы.
С тех пор дома Наталья не была. Возвращаться с тремя детьми, даже только чтобы забрать вещи, считает слишком рискованным. Все необходимое из дома ей передали друзья.
Прожив до начала октября в Одесской области, Наталья услышала о группе волонтеров "Восток-Киев-Помощь" и благодаря им переехала в Киев, где поселилась в приюте для переселенцев.
"Получилось так, что я поехала к морю, и до сих пор я - "на море", - с самоиронией в голосе говорит женщина.
Двое старших сыновей уже полтора месяца ходят в киевскую школу. Младшую дочь, Веронику, определили в детский сад. Никаких проблем с устройством детей не было, говорит мама. Выходные Наталья обычно проводит дома - отдыхает от длительного стояния у плиты, убирает в комнате или стирает одежду. "Если получается, то гуляем по Киеву", - говорит женщина.
По субботам к детям переселенцев приходят киевские волонтеры и устраивают для них мастер-классы по рисованию, лепке или аппликации.
"Каждую копеечку"
Пока Наталья рассказывает свою историю, ее двенадцатилетний сын Алексей играет на кровати кучкой монет, высыпая из пластмассовой баночки.
В этот день он не пошел в школу - заболел. Судя по его словам, в новом классе еще не обжился и скучает по товарищами из алчевской гимназии: "Там у меня были друзья - все дружили, смеялись друг над другом".
Мама, слыша звон монет, хвалит сына за экономность: "Складывает каждую копеечку".
Алеша говорит, что собирает деньги на набор из трех игрушечных машинок, который в "Ашане" стоит 109 гривен.
Спрашиваю, что ему больше всего нравится в Киеве.
"Когда на улице проезжают классные машины. Сегодня я видел Мерседес-Бенц и Шевроле-Камаро". Говорит, что дома таких нет.
"Нет смысла возвращаться"
Наталья, хотя и редко бывает в городе, говорит, что Киев ей по душе: "Нравится и город, и люди, которые здесь живут. Киевляне - добродушные, отзывчивые".
Несколько недель назад Наталье выпал случай ближе пообщаться с киевлянами. Она участвовала в волонтерских акциях и раздавала листовки в супермаркетах, призывающих людей помогать переселенцам продуктами.
"Я не услышала ни одного плохого слова от киевлян, - рассказывает женщина. - Просто люди могли не брать эти флаеры и не участвовать в этом, но чтобы кто-то плохо отзывался о нас - такого не было".
Рассказывает, что к переселенцам с листовками часто подходили пожилые люди, сочувствовали им и расспрашивали, правда ли то, что показывают в новостях. Молодежь чаще помогала молча.
Сегодня Алчевск под контролем сепаратистов. В городе не идут бои, но женщина не думает туда возвращаться: "Банки не работают, банкоматы не работают, супермаркеты и кафе закрыты. Только небольшие магазинчики открыты".
"Многие хотят вернуться, но я не планирую, - продолжает она. - Я не вижу смысла возвращаться туда с детьми. Я хочу, чтобы мои дети получили образование в Киеве".
Социальное жилье
Центр для переселенцев на ул. Красногвардейской 27А, в котором живет семья Натальи, организовал владелец помещения, предприниматель Андрей Лапенюк. Помогать жителям Донбасса он начал после того, как в мае друзья попросили приютить на ночь двух людей с Востока.
Рассказывает, что ему пришлось сократить бизнес, чтобы иметь больше времени и ресурсов на помощь: "Личный доход уменьшился, расходы увеличились".
В центре живут 48 детей. Некоторые из них, говорит бизнесмен, до сих пор боятся резких звуков, доносящихся с улицы, или открытого огня, который напоминает им о боях.
Андрей Лапенюк уверен, что значительная часть переселенцев останется в Киеве на годы, и выходом считает строительство для них социального жилья.
"Я хочу добиваться этого от правительства, чтобы они услышали, выделили землю, и мы будем искать инвесторов. Без этого дальше ничего не пойдет", - говорит предприниматель.