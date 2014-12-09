Обзор СМИ: на чем надо экономить

Копірайт зображення Getty Image caption Правительство обещает украинцам шоковые реформы

9 декабря украинская пресса пишет о том, что в Верховной Раде не торопятся принимать обещанные законы, что перемирие на Востоке откладывается, а также о протестах в Виннице и о народных рецептах экономии государственных денег.

Законы - на потом

О разногласиях среди участников коалиции относительно повестки дня в работе Верховной Рады пишет "Сегодня".

Газета, в частности сообщает, что фракция "Народный фронт" настаивает на том, чтобы сегодня Верховная Рада отменила внеблоковый статус Украины, а в блоке Петра Порошенко этот законопроект рассматривать не хотят, а предлагают взамен принять только два обращения: к руководству РФ с требованием освободить летчицу Надежду Савченко и в Конгресс США о предоставлении Украине особого статуса союзника НАТО.

По информации газеты, работать народные депутаты планируют только до 16 января, а затем пойдут на каникулы, а такой график не позволит принять обещанные властями изменения в Конституцию. Речь идет, в частности, о расширении полномочий регионов и отмене неприкосновенности депутатов, отмечает газета.

То, что с внесением поправок в Конституцию депутаты не спешат, подтвердил и председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Руслан Князевич.

По его словам, в первом чтении менять Конституцию депутаты будут уже на второй сессии Рады, которая начнется в феврале.

А по словам председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, главное сейчас - принять бюджет. "Мы ожидаем его внесения в Раду 20 декабря", - сообщил газете вице-спикер Андрей Парубий.

Урегулирование откладывается

Сегодня руководство Украины широко анонсировало очередную встречу в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но по неизвестным причинам она переносится минимум на конец недели, пишет "Україна молода".

Остается вопрос освобождения пленных - это категорическое требование украинской стороны Валерий Чалый

Такой неожиданный поворот, по мнению газеты, совпал с заявлениями представителей ДНР и ЛНР о том, что они не успевают подготовиться к встрече в Минске. В то же время из Донецка последовали новые требования к Украине, среди которых - выплата пенсий на оккупированной территории.

Однако в Киеве надеются, что эта неделя все-таки станет поворотной для Донбасса, отмечает газета. Заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый надеется, что Украине удастся добиться выполнения "минских договоренностей" и, прежде всего, прекращение огня.

"Остается вопрос освобождения пленных - это категорическое требование украинской стороны. Договоренность обмена пленных "всех на всех" сегодня не соблюдается. Украина свои обязательства выполняет, другая сторона не выполняет", - цитирует газета Чалого.

По его словам, без прекращения огня мирные жители, которые остаются в Донецкой и Луганской областях, могут умереть из-за нехватки средств к существованию, отмечает газета.

Протест или провокация?

События в Виннице, где митингующие в жесткой форме потребовали смены областной власти, продемонстрировали неспособность местных элит поставить интересы общества выше собственных амбиций, пишет "День".

Прогрессивная общественность сейчас объединяется для помощи защитникам Украины и решает вопрос в правовом поле, а не ломает имущество общины от имени общины Раиса Панасюк

Газета рассказывает о столкновении митингующих с милицией под стенами областной администрации, требовании об отставке действующего главы областной администрации Анатолия Олейника и выдвижении на его должность нового "майдановского" руководителя.

Газета отмечает, что трудно понять, кто виноват, и для чего все это было устроено - есть много версий. Единственное, чего жители точно не хотят, это то, чтобы был "второй фронт" внутри государства.

"Мне кажется, что прогрессивная общественность сейчас объединяется для помощи защитникам Украины и решает вопрос в правовом поле, а не ломает имущество общины от имени общины ... Пора нам восстанавливать Украину, а не разрушать ее", - цитирует газета общественного деятеля из Винницы Раису Панасюк.

По мнению доктора политических наук Максима Умного, события в Виннице не могут приобрести общенациональный масштаб.

"Сегодня в обществе превалирует защитная мотивация - те, кто дестабилизирует ситуацию, воспринимаются как безответственные, или таковые, что отстаивают эгоистические интересы. Люди будут защищаться от дестабилизации и поддерживать власть, если она будет противодействовать таким событиям", - цитирует газета Умного.

На чем бы сэкономить?

Правительство обещает украинцам шоковые реформы в следующем году, и в связи с этим "Комсомольская правда" обратилась с вопросом к читателям - на чем вы бы посоветовали государству сэкономить еще?

"Я бы скорее посоветовал не экономить, а развивать по примеру Германии после Второй мировой войны. Реформы Эрхарда, направленные на экономические свободы, раскрыли предпринимательский потенциал граждан", - считает Игорь Выблов, кандидат исторических наук из Мариуполя.

"Надо не на словах, а на деле урезать расходы на государственный аппарат - ликвидировать шесть министерств и 20 комитетов", - считает экономист Александр Охрименко.

"Не экономить, а проводить дерегуляцию бизнеса, чтобы решить проблему с наполнением бюджета", - цитирует газета Николая Шутова, доктора экономических наук из Одессы.

"Сократить чиновников, работающих в областных центрах - их гораздо больше, чем в других странах", - считает эксперт Александр Жолудь.

"Надо не экономить, а зарабатывать", - считает Святослав, читатель сайта газеты.

Обзор подготовила Служба мониторинга ВВС