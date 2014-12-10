Российские войска не покинули Херсонскую область

Копірайт зображення WWW.DPSU.GOV.UA Image caption 9 декабря глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко в селе Стрелковое заявил о договоренности с россиянами об отводе войск с оккупированных частей Херсонской области

Несмотря на договоренность силовиков России и Украины об отводе российских войск с трех участков Херсонской области в 18.00 9 декабря, солдаты так и не покинули занятые территории.

Об этом ВВС Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Часть российских войск была отведена - техника. Принимаются меры, чтобы в рамках договоренностей побудить российскую сторону к окончательному уходу войск. Вчера они так не отошли. На блокпосту в селе Стрелковое (Арабатская Стрелка, Херсонская область) российские воины остались", - заявил Слободян.

По его словам, украинская газораспределительная станция и буровые вышки возле села Стрелковое еще находятся под контролем россиян.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Украинские войска разместили напротив российского гарнизона в селе Стрелковое на Арабатской стрелке

"Были гарантии с российской стороны, что их силы будут отведены к 18.00 9 декабря. Будем ждать, что сегодня договоренности будут выполнены", - добавил пресс-секретарь службы.

9 декабря председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко сообщил о договоренности с российской стороной об отводе войск с временно оккупированных частей Херсонской области: полуострова Ад (Чаплынский район), Чонгар (Генический район), а также села Стрелковое на Арабатской стрелке.

Весенняя оккупация

С 15 марта российские войска занимают часть села Стрелковое Херсонской области на Арабатской стрелке и удерживают газокомпрессорную станцию, а также контролируют газовую скважину.

На Арабатской стрелке российские войска вошли вглубь Херсонской области на 8 километров, а блок-посты российских и украинских войск установлены прямо в селе Стрелковое.

Поводом для высадки российских военных у села Стрелковое стала охрана газокомпрессорной станции на газопроводе Симферополь-Джанкой-Стрелковое и газовых месторождений, которые, по данным крымских властей, могли быть повреждены "украинскими экстремистами".

Для этого 15 марта десант, который сначала называли "самообороной Крыма", высадился с вертолетов у села и взял под охрану газовые объекты.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Российские войска помешали туризму села Стрелковое, где расположены десятки баз отдыха

Тогда же на место прибыли украинские военные и пограничники и выставили свой блокпост, чтобы помешать продвижению российских военных.

Отрезанной от Украины осталась украинская база отдыха Валок, расположенная на Арабатской стрелке.

Также весной 2014 российские военные на несколько километров зашли вглубь Херсонской области на полуострове Ад (Чаплинский район) и Чонгар (Генический район).

По утверждению Государственной пограничной службы Украины, российская сторона пообещала отвести войска на границу между Херсонской областью и Крымом.