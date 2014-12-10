"Кьюриосити" разгадал загадку марсианской горы

Копірайт зображення BBC World Service Image caption Аппарату "Кьюриосити" понадобилось более года, чтобы добраться до подножия горы Шарп

Американские планетологи предложили новое объяснение механизма возникновения огромной горы на месте посадки марсохода "Кьюриосити" в кратере Гейла на Марсе.

Они считают, что гора образовалась путем выветривания слоев отложений, принесенных реками и ручьями и заполнивших огромную естественную впадину.

В центре кратера, по мнению ученых, в течение миллинов лет существовали сменявшие друг друга озера из насыщенной минералами воды.

С момента высыхания последнего из этих озер прошли миллионы лет и за это время ветры обнажили окружающую местность и сформировали пик, который ныне возвышается над ней на высоту в 5 км.

Если эта теория подтвердится, она будет иметь огромное значение для нашего понимания эволюции марсианского климата.

Она основана на допущении, что атмосфера Марса на протяжении первых двух миллиардов лет существования планеты была гораздо более влажной и теплой, чем считали ранее многие ученые.

По мнению ученых из группы управления "Кьюриосити", в те времена Марс обладал активным гидрологическим циклом, то есть на поверхности планеты выпадали осадки в виде дождей и снега.

Не исключена также возможность, что часть поверхности Красной планеты была покрыта тогда океаном.

"Если мы имеем озеро, которое существует в течение миллионов лет, это означает, что для его существования необходим большой водный бассейн типа океана, который будет предохранять его от высыхания", - говорит доктор Ашвин Васавада из НАСА.

Копірайт зображення ESA Image caption Гора Шарп не является типичным центральным пиком кратеров метеоритного происхождения

Уже в течение многих лет планетологи высказывают предположение, что низины в северном полушарии Марса были когда-то дном мелкого океана на ранних этапах истории планеты. Последние открытия марсохода "Кьюриосити" должны снова возродить интерес к этим идеям.

В кратерах метеоритного происхождения, каким является кратер Гейла, часто наблюдается центральная возвышенность, которая образуется сразу после удара метеорита или астероида в результате колебаний упругих горных пород.

Однако гора Шарп, расположенная в центре кратера Гейла, слишком высока для возвышенностей такого типа.

В течение года "Кьюриосити" продвигался в направлении к этой горе, делая снимки осадочных пород, из которых она сложена.

Его камеры наблюдали многочисленные слои осадочных пород, которые явно были отложены текущей водой.

Чем дальше к югу продвигался аппарат, тем яснее становилось ученым, что эти древние потоки заканчивали свой путь в центре впадины кратера, откладывая там осадки.

Решающим параметром при этом был угол наклона этих древних русел, которые уходили вниз по направлению к горе Шарп.

Копірайт зображення NASA Image caption Озеро в кратере, высыхая, должно было оставлять после себя слои минеральных отложений

Копірайт зображення NASA Image caption "Кьюриосити" наблюдал на своем пути многочисленные слои осадочных пород

Это означает, что вода текла вниз со стен кратера, собираясь в озеро в его центре.

За многие миллионы лет эти воды, высыхая, оставляли после себя слои осадочных пород, из которых и сложена гора Шарп.

Последующая ветровая эрозия обнажила этот осадочный массив, который теперь возвышается над окружающей равниной.

Эти наблюдения могли быть получены только в результате инструментальных исследований на поверхности планеты, так как с орбиты невозможно заметить все подробности и параметры рельефа.

Копірайт зображення BBC World Service Image caption Осадочные породы скапливались в кратере в течение миллионов лет

Однако остается еще немало вопросов относительно механизма формирования этой вершины.

Пока неясно, как долго могли существовать эти озера, как часто они сменяли друг друга и полностью исчезали. Кроме того, ученые исходят из того, что климат на Марсе был в далеком прошлом намного теплее и влажнее, чем сейчас, а это противоречит принятой сейчас климатической модели.

"Даже если принять, что в прошлом атмосфера состояла в основном из углекислого газа и других парниковых газов, водного пара и двуокиси серы или водорода, существующая модель марсианского климата не предусматривает серьезного разогрева в глобальных масштабах. А без этого трудно объяснить, каким образом незамерзающая вода могла стекать ко дну кратера и образовывать там озеро", - говорит доктор Васавада.

Копірайт зображення BBC World Service Image caption Русла древних потоков имеют наклонения в сторону центра кратера

Группа специалистов НАСА, которая руководит проектом "Кьюриосити", надеется получить ответы на некоторые из этих вопросов в предстоящие месяцы и годы, когда марсоход продолжит свой путь к горе Шарп и выйдет из кратера Гейла, изучая различные формации марсианских горных пород.