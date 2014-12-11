Данные "Розетты": воду на Землю вряд ли принесли кометы

Копірайт зображення ESA Rosetta MPS for OSIRIS Team

Вода на комете Чурюмова-Герасименко сильно отличается по изотопному составу от земной, свидетельствуют данные космического аппарата "Розетта", летающего вокруг кометы.

Это наносит серьезный удар по теории о том, что вода на Земле имеет преимущественно кометное происхождение.

Результаты исследований "Розетты" были опубликованы в журнале Science.

Авторы статьи делают вывод, что воду на Землю, более вероятно, принесли астероиды. Впрочем, другие ученые говорят, что окончательно исключить роль комет пока нельзя из-за нехватки данных.

Комета с "тяжелой водой"

"Розетта" летает по орбите кометы 67P с августа. 12 ноября на комету сел модуль "Филы", и хотя его батареи быстро разрядились, он собрал много важных данных.

Между тем "Розетта" продолжает анализировать путешествие "ледяной горы". В частности, два масс-спектрометра на ее борту анализируют водяной пар, который выбрасывает комета.

Как выяснилось, изотопный состав этого пара сильно отличается от состава земной воды: в нем гораздо больше атомов дейтерия.

Дейтерий - это изотоп водорода, который иногда замещает атом водорода в молекуле воды.

На Земле в каждых 10 тысячах молекул воды можно найти три атома дейтерия. Молекула с этим изотопом тяжелее, чем обычная.

На комете Чурюмова-Герасименко такой "тяжелой воды" более чем в три раза больше, чем на нашей планете, рассказала BBC Radio 4 профессор Кэтрин Альтвег.

Копірайт зображення ESA Image caption "Розетта" анализировала потоки газа, вырывающиеся из кометы

"Это значит, что кометы такого типа не могли принести воду на Землю", - говорит она.

Кометы или астероиды?

Комета Чурюмова-Герасименко происходит из пояса Койпера, лежащего между орбитами Нептуна и Урана.

Ранее ученые выяснили, что вода в кометах, которые происходят из другой области Солнечной системы - облака Оорта, также имеет другой изотопный состав, чем на Земле.

И хотя на еще одной комете из пояса Койпера, Хартли-2, нашли воду, аналогичную земной, профессор Альтвег не верит, что этот кометный резервуар целом мог стать источником воды для нашей планеты.

"На каких-то кометах вода легче, на каких-то тяжелее. ... В сумме все эти кометы порождают нечто более тяжелое, чем то, что мы видим на Земле", - говорит она.

При этом профессор считает, что наши океаны могли породить астероиды.

"Нам уже кое-что известно об астероидах из изучения их обломков - метеоритов. И характеристики астероидов очень напоминают нашу воду", - рассказывает ученая.

К тому же, эти небесные тела формировались ближе к Солнцу и имели больше шансов столкнуться с Землей, чем кометы из-за Нептуна.

Впрочем, некоторые исследователи считают, что списывать со счета кометы пока рано.

Профессор Алан Фитцсиммонс из Астрофизического центра Королевского университета Белфаста, заявил, что хотя находки "Розетты" никто не ставит под сомнение, проблема в том, что из пояса Койпера было исследовано слишком мало комет.

А профессор Моника Грейди отмечает, что "Розетта" замеряла газ, выходящий с поверхности кометы. А поскольку газ может менять свой состав, следует дождаться еще и данных анализа льда с небесного тела.