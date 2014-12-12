Мужчины часто погибают по глупости - обзор прессы

Копірайт зображення Getty Image caption Мужчины чаще получают премию Дарвина, констатируют западные СМИ

Теплый прием для Петра Порошенко в Австралии, геополитические изменения вследствие войны на Донбассе, польская помощь украинским беженцам и в чем побеждают мужчины - темы зарубежной прессы 12 декабря.

Теплый прием

Президента Украины Петра Порошенко тепло принимали в Мельбурне, пишет австралийская газета Canberra Times. Газета напоминает, что правительство Австралии уже оказывает Украине помощь нелетальным военным снаряжением, а также собирается открыть посольство в Киеве.

"Однако поставки источников энергии могут стать радикальным шагом в поддержку Украины. Ранее Москва перекрывала поставки газа в Украину из-за ухудшения отношений между двумя странами. Украина также нуждается в поддержке Европейского Союза и Международного валютного фонда для закупки российского газа и погашения долгов", - пишет газета.

Газета напоминает, что поставки урановой руды Украине может иметь политический резонанс, учитывая Чернобыльскую катастрофу 1986 года. Однако Украина нуждается в топливе для своих атомных электростанций, дающих ей половину всей электроэнергии.

Копірайт зображення AFP Image caption Визит Петра Порошенко в Австралии проходит удачно, пишет местная пресса

Кроме энергетических вопросов г-н Порошенко и премьер-министр Австралии Тони Эббот обсудили катастрофу малайзийского самолета над Донбассом, унесшую жизни 38 австралийцев.

"Порошенко заверил, что виновники катастрофы, а ими - по мнению Украины и стран Запада - являются прокремлевские боевики, которых вооружает Россия, - будут привлечены к ответственности", - пишет газета.

Что изменила война

Война, которая продолжается на востоке Украины, уже унесла жизни более 4 тысяч человек. На борту самолета, сбитого боевиками, погибли 298 человек. Однако война уже привела к глобальным изменениям, пишет издание Newsweek.

Копірайт зображення AFP Image caption Люди в Донецке думают, как пережить холодную и голодную зиму, пишет Newsweek

"Произошли две важные вещи. Во-первых, Украина стала настоящим государством. За последние 23 года, прошедшие с момента обретения независимости, Украина не могла решить, соблюдать ли законы и стать европейской нацией, подобной соседней Польше, или занять место где-то между Беларусью и Казахстаном в восстановленной Российской империи, где царит клептократическая диктатура", - пишет газета.

Однако этот вопрос относительно Украины решил Владимир Путин, продолжает издание.

Аннексировав Крым и начав войну на Донбассе, он привел к тому, что украинский парламент теперь имеет сильное проевропейское большинство.

А ЕС и НАТО согласились ввести санкции против России и поддержать Украину.

Мир стоит на пороге глобальных изменений, поскольку сама Россия деградирует вследствие украинского кризиса. Буквально за несколько месяцев Россия скатилась до уровня, на котором она была много лет назад, пишет Newsweek.

Попробовав создать в Украине Новороссию, Россия также ошиблась в своих расчетах.

"Для России Новороссия не принесла ничего, кроме беды. Сам Путин сейчас стал международным парией, экономика России существенно подорвана международными санкциями. Украина переживает сложную ситуацию в экономической и политической жизни, однако имеет лучшие шансы, чем Россия, выйти из конфликта сильнее. Между тем, люди в Донецке думают, как пережить холодную и голодную зиму, в которой согреваются только риторикой новороссийского национализма и пустыми обещаниями", - пишет Newsweek.

Помощь беженцам

Благотворительный фонд "Польская акция гуманитарная" активно помогает беженцам на востоке Украины, пишет Gazeta Wyborcza.

"Наши соседи нуждаются в помощи. Для одних они ближе, для других дальше, но они вместе с нами являются единой европейской семьей. У нас достаточно ресурсов, чтобы поделиться с теми, кто нуждается", - цитирует газета главу фонда Янину Охойску и редактора Gazeta Wyborcza Адама Михника.

Газета пишет, что гуманитарная ситуация на востоке Украины непростая. Однако она еще более усложнится с наступлением зимы. Особенностью Украины является то, что здесь нет больших лагерей беженцев. Переселенцы из зон военных действий живут группами по несколько десятков человек. Местные социальные службы имеют ограниченные возможности, потому что должны заботиться о значительно большем количестве людей, чем до конфликта.

Копірайт зображення AFP Image caption Восстанавливать разрушенный боевыми действиями Донбасс местным жителям помогают волонтеры из-за границы

"Благодаря деятельности "Польской акции гуманитарной" дети переселенцев на Донбассе наконец смогли выйти на улицу. Раньше они не могли этого сделать, потому что не имели зимних курток. Для психиатрической больницы в Славянске привезли постель, а в роддом - материал для белья для беременных", - пишет газета.

Поставляет фонд и стройматериалы для ремонта домов. Переселенцы сами хотят что-то делать, а не только получать помощь. Они сами отремонтируют или построят дома, если будет из чего, говорят польские волонтеры.

"Мы все покупаем на месте. Таким образом мы поддерживаем украинские фирмы, предпринимателей и экономику в целом. Благодаря этому мы можем поставлять людям то, к чему они привыкли. Покупать товары в местных фирмах тем более приятно, что их владельцы также дают что-то от себя лично", - говорят польские волонтеры.

Мужчины - глупее

Британские ученые статистически доказали, что мужчины глупее женщин, потому что гораздо чаще погибают по собственной глупости, пишет британская газета Telegraph.

Победители премии Дарвина не пытаются реально оценивать ситуацию и ее риски. Они просто делают то, что делают" Telegraph

Юмористическая премия Дарвина, которой награждают лиц, умерших бессмысленной смертью, - безжалостна. Глупой смертью на 90% чаще умирают именно мужчины. Исследователи с удивлением отмечают, что мужчины так легко идут на бессмысленный риск только ради куража или в погоне за уважением других, пишет газета.

"Согласно теории мужского идиотизма, высокая статистика среди мужчин, попадающих в отделения неотложной медицинской помощи или просто погибают, объясняется тем, что мужчины - идиоты, которые делают глупости", - пишет газета.

Исследователи отмечают, что не все может быть так однозначно, поскольку женщины имеют тенденцию обвинять мужчин в идиотизме и номинировать их на премию Дарвина. Также мужчины употребляют больше алкоголя, чем женщины.

"Так или иначе, победители премии Дарвина не пытаются реально оценивать ситуацию и ее риски. Они просто делают то, что делают. Поэтому уровень интеллекта номинантов премии вызывает большие сомнения", - пишет газета.

Обзор подготовил Ярослав Карпюк, Служба мониторинга ВВС