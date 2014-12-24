Бюджет-2015: образование и социалку урезают, армии добавляют

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр финансов Наталья Яресько представила проект бюджета в парламенте

В проекте бюджета на 2015 год правительство предложило урезать расходы почти во всех сферах, однако радикально увеличить смету военных и силовиков.

В целом в 2015 году Кабмин предлагает потратить 527 млрд грн, что на 86 млрд больше бюджета 2014 года.

Бюджет-2015 писали из расчета, что курс национальной валюты составит 17 грн за доллар. Поэтому в денежном выражении государственная смета существенно уменьшилась.

Содержание многих органов власти в новом году станет дешевле: расходы сократят Верховной Раде, Кабмину, судам и почти всем министерствам.

Меньше денег пойдет на медицину, образование и социальные расходы.

Однако военным, милиции, СБУ и прокуратуре бюджет увеличат.

То же самое касается МИД, которое после падения гривны увеличит расходы на зарубежные представительства.

Все для армии

Армейский бюджет на 2015 год должен рекордно вырасти - более чем в три раза.

На финансирование министерства обороны выделяют 40,2 млрд грн, тогда как в 2014 году армейский бюджет составлял 15,1 млрд.

В эту сумму не входят дополнительные трансферы на проведение АТО, которые парламент выделял отдельными решениями.

Самая большая статья военных расходов - обеспечение армии и военная подготовка. Она составит более 30 млрд грн, а в уходящем году на это выделили 11 млрд.

На развитие вооружения и новую технику пустят 5,2 млрд - это почти в десять раз больше, чем в этом году - 563 млн грн.

Копірайт зображення EPA Image caption Министр обороны Степан Полторак анонсировал рекордные закупки новой военной техники

На строительство жилья военным хотят дать более 1 млрд грн, что вдвое больше чем в нынешнем году.

Значительно возрастает и бюджет министерства внутренних дел, которому планируется выделить 32 млрд грн вместо 17 млрд в 2014 году.

Хотя на саму милицию радикально больше не выделяют, а преимущественно на службы, которые оказались под крышей МВД: пограничников, чрезвычайные ситуации, Нацгвардию и миграционную службу.

Львиную долю бюджета МВД составят расходы на вновь образованную Национальную гвардию - более 7 млрд грн. При этом на внутренние войска, которые стали ее базой, в 2014 году выделяли только 1,5 млрд грн.

Также в бюджет МВД входит служба чрезвычайных ситуаций, которая ранее считалась отдельно. Чрезвычайники в 2015 году получат 4,2 млрд грн, что чуть больше чем в нынешнем году.

Сюда же отнесли деньги для пограничников, принявших значительный удар во время конфликта на востоке. Государственная пограничная служба получит 4,2 млрд грн, по сравнению с 2,6 млрд сейчас.

Миграционная служба, которая будет играть одну из ключевых ролей для введения безвизового режима с ЕС, будет иметь бюджет в 1 млрд грн, что на 300 млн больше, чем сейчас.

Больше денег СБУ и прокуратуре

Службе безопасности, которая также участвует в АТО, финансирование увеличат на 1 млрд - с 3,3 млрд до 4,4 млрд грн.

Совет нацбезопасности и обороны также получит больше - его бюджет вырастет с 41 млн до 60 млн.

Несколько вырастут бюджеты разведки Минобороны и службы внешней разведки.

Согласно принятого парламентом нового закона о прокуратуре, этот орган в 2015 году ждет радикальное реформирование.

Комиссия по вопросам гражданства при президенте уже рекомендовала предоставить украинское гражданство двум грузинам, которые занимались реформой грузинской прокуратуры - Давиду Сакварелидзе и Гизо Углаве.

Бюджет Генеральной прокуратуры на 2015 год увеличивают до 3,8 млрд, по сравнению с 3 млрд в этом году.

Среди "счастливчиков", которым увеличат расходы, можно вспомнить Госрезерв, который играет важную роль в условиях конфликта.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ведомство генпрокурора Виталий Ярема для реформирования получает дополнительные 800 млн грн

Вместо 400 млн в следующем году ему дадут 740 млн грн.

На 1 млрд грн увеличат расходы на дипломатическую службу. В этом году им выделили 1,28 млрд грн, а в следующем дадут 2,2 млрд.

При этом на финансирование иностранных дипломатических представительств пойдет 1,62 млрд грн, по сравнению с 1 млрд в 2014-м.

Также МИД увеличит расходы на взносы в международных организациях - с 89 до 480 млн грн.

С 817 млн до 974 хотят увеличить бюджет Госкомтелерадио, из которых большая часть пойдет на производство и распространение телепрограмм, включая расходы на украинскую версию Euronews.

Государственному агентству по управлению чернобыльской зоной отчуждения увеличат расходы с 1 млрд грн до 1,5.

Расходы на президента, правительство и Раду

Верховная Рада и правительство должны сократить расходы на свое содержание, однако не слишком существенно.

Парламенту предлагают срезать расходы с 687 млн в 2014 году до 525 млн.

При этом следует напомнить, что в 2013 году смета парламента составляла 935 млн грн.

Законотворческая работа в следующем году будет стоить 225 млн, по сравнению с 380 в нынешнем.

Единственная статья, на которую парламент выделит больше денег - телеканал "Рада", газету "Голос Украины" и журнал "Вече". Здесь расходы возрастут с 21 млн до 25.

Кабинет министров уменьшит собственные хозяйственные расходы на 13 млн грн - с 260 до 247.

В 2013 году на Кабмин потратили 334 млн.

Государственному управлению делами, которое обеспечивает деятельность президента, увеличат расходы на 11 млн грн - с 1,051 млрд грн до 1,062 мллд.

При этом почти все статьи обеспечения президента, в том числе медицинские расходы, уменьшаются.

Однако на работу президента и его администрацию расходы вырастут почти на четверть - с 293 до 392 млн.

Хотя эти суммы значительно меньше расходов на президента Виктора Януковича в 2013 году - тогда бюджет ГУД составлял 1,3 млрд грн.

Кому урежут бюджет

В общем уменьшаются расходы на судебную систему Украины.

Бюджет судебной администрации, по которому финансируются все местные суды, кроме специализированных, уменьшат на 200 млн грн - с 4,323 до 4,1 млрд.

Кроме того, Верховный суд вместо 104 млн получит 96.

Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам получит 111 вместо 116, Высший хозяйственный - 125 млн вместо 139, а Высший административный - 88 млн вместо 97.

На 2 млрд грн сократят расходы на Конституционный суд - с 60 до 58 млн.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр социальной политики Павел Розенко анонсировал рекордный дефицит Пенсионного фонда - 90 млрд грн

Расходы на культуру уменьшают на более 200 млн грн. Бюджет Минкульта срежут с 2,237 до 2,1 млрд.

Еще радикальнее уменьшат смету министерства образования - на более 4 млрд грн - с 24 до 19,7 млрд.

При этом почти все профессионально-техническое образование правительство передает на финансирование местных бюджетов.

Министерство здравоохранения получит бюджет на 2 млрд меньше, чем в 2014 году - всего 6,5 млрд.

Копірайт зображення UNIAN Image caption За долги по футбольного чемпионата Евро-2012 Украина в 2015 году отдаст 2,7 млрд грн

В частности, специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь общим заведениям уменьшится с 1,07 млрд до 614 млн.

Хотя больше всего в бюджете Минздрава пострадает государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Бюджет санстанции составлял 1,02 млрд грн, а в новом году им дают 17 млн.

Бюджет Минсоцполитики номинально растет с 86,5 до 98 млрд грн.

Однако в этой сумме преимущественно рост финансирования пенсионного фонда из-за его дефицита. В этом году из бюджета туда направили 81,7 млрд, а в 2015-м - 90,6 млрд.

По другим статьям можно увидеть сокращения. В частности, по статье "Социальная защита людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы", расходы уменьшаются с 2,6 до 1,7 млрд.

Существенно падает финансирование государственной ветеринарной службы. В этом году на нее в бюджете выделено более 2 млрд грн, а в 2015 планируют дать 711 млн.

Национальной академии наук уменьшают финансирование на 300 млн грн - до 2,7 млрд.

Бюджет национального космического агентства уменьшается с 2,8 до 1,8 млрд грн.

Новые расходы

В 2015 году правительство планирует вернуть до 2,7 млрд грн долгов, которые должны были взять при подготовке к Евро-2012.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На министерство информации Юрия Стеця потратят 4 млн грн

С 20 млрд бюджета службы автомобильных дорог 17,5 также пойдут на возвращение старых долгов.

В бюджете на 2015 год предусмотрены расходы на новые органы для борьбы с коррупцией.

Национальное антикоррупционное бюро должно получить 249 млн грн, а агентство по вопросам предотвращения коррупции - 112 млн.

Недавно созданное министерство информации будет иметь бюджет в 4 млн грн.

Кроме того, на проведение местных выборов в 2015 году планируют потратить 1,2 млрд грн.

Депутаты уже высказали огромное количество замечаний к проекту бюджета, а потому его утверждение будет проблематичным.