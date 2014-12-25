Ночью в Киеве и Харькове прогремели взрывы
В центре Киева неизвестный мужчина бросил гранату в сторону группы депутатов Верховной Рады, а в Харькове произошел взрыв возле мебельного магазина.
Инцидент в столице произошел поздно вечером в среду возле одной из киевских гостиниц, передает украинское МВД.
Судя по распространенной видеозаписи, речь идет об отеле "Киев".
По сообщениям, среди депутатов был вице-спикер Рады Андрей Парубий, который год назад был комендантом Евромайдана.
Когда милиция стала преследовать мужчину, он бросил еще одну гранату. В результате взрыва пострадал один милиционер.
Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Правоохранители проверяют, какой тип взрывчатки использовал нападающий: РПГ-5 или светошумовую гранату.
Взрыв в Харькове
В центре Харькова в ночь на четверг прогремел мощный взрыв.
По сообщениям, взрыв произошел после полуночи возле мебельного магазина "Ажур" по улице Рымарской.
Как сообщило агентство "Интерфакс", о нем в милицию сообщили жители соседнего дома.
Очевидцы сообщают, что взрывной волной вынесло кусок стены и выбило стекла. Жертв нет.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы МВД и СБУ.
Депутат парламента от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что это событие будет квалифицировано как теракт.
"Этот взрыв будет квалифицирован как террористический акт, который направлен на попытку дестабилизации обстановки в Харькове. Создание атмосферы страха и неуверенности в завтрашнем дне", - написал Геращенко в Facebook.
Он отметил, что мебельный магазин, рядом с которым случился взрыв, принадлежит "члену Гражданской стражи Харькова, волонтеру, который помогает бойцам АТО".
Взрыв произошел на той же улице, где находится паб "Стена", в котором в ноябре был организован теракт.