Фильм "Интервью" вышел в прокат

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Скандальная комедия "Интервью" кинокомпании Sony Pictures о вымышленном покушение на лидера Северной Кореи вышла в прокат в Соединенных Штатах.

В США несколько сотен независимых кинотеатров решили показать фильм, несмотря на угрозы.

"Очевидно, мы хотели бы заработать деньги на картине, как и на любом фильме, но важно подчеркнуть свободу, свободу слова, свободу смотреть фильмы", - отметил менеджер кинотеатра Village в Нью-Йорке Ли Петерсон.

Некоторые кинотеатры организовали ночные показы картины.

В среду Sony организовала онлайн-показ кинокомедии на специальном сайте, а также через Google и Microsoft, но только в США.

Зрители высказывают неоднозначные впечатления после просмотра фильма. Пользователи Dan Field написал в Twitter: "Sony не стоило показывать этот фильм, но не из-за угрозы, а потому, что фильм - ужасный". Однако, некоторым картина все же понравилась.

Изначально планировалось, что новая комедия выйдет на экраны трех тысяч кинотеатров 25 декабря.

Однако, в результате хакерской атаки была обнародована переписка руководства компании, затем были украдены личные данные тысяч нынешних и бывших сотрудников киностудии. Впоследствии хакеры угрожали "повторением 11 сентября", если фильм выйдет в прокат.

Кинокомпания решила приостановить производство фильма. Этот шаг раскритиковали в США, в том числе президент Барак Обама.