У побережья Италии нашли еще одно брошенное судно с мигрантами

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Брошенное командой судно с 400 нелегальными мигрантами на борту, двигавшееся к побережью Италии, остановилось примерно в 40 морских милях от берега из-за нехватки горючего, сообщает береговая охрана.

ВВС Италии направило к судну вертолет, с которого на борт должны спуститься спасатели.

В связи с тем что команда судна его покинула, спасатели намерены взять его под свой контроль, однако высадке на борт препятствует штормовая погода.

Ранее, в среду, почти 1000 мигрантов были эвакуированы с молдавского сухогруза "Блю Скай Эм", который был также оставлен командой и обнаружен идущим на автопилоте в греческих территориальных водах неподалеку от острова Корфу.

60-метровое судно "Эзадин" под флагом Сьерра-Леоне, предназначенное для перевозки скота, было построено почти 50 лет назад и сейчас предположительно принадлежит ливанской компании.

На данный момент судно лежит в дрейфе примерно в 50 км от мыса Сапо-ди-Деука. В море стоит штормовая погода.

Из-за плохой погоды на борт судна можно попасть лишь с вертолетов.

До того как на борту кончилось горючее, судно двигалось со скоростью семь узлов в сторону побережья Апулии. Незадолго до наступления темноты оно было замечено береговой охраной.

Один из мигрантов на борту "Эзадин" сумел воспользоваться корабельной радиостанцией, и сообщил береговой охране Италии, что команда покинула судно.

За последние 14 месяцев у берегов Италии были спасены более 170 тысяч мигрантов. Сотни, а может быть и тысячи мигрантов погибли, пытаясь достичь Европы от берегов Северной Африки.