Ядерный выбор Украины: между Россией и США
В энергетической сфере между Украиной и Россией разгорается новый спор относительно поставок американского ядерного топлива на украинские АЭС.
Государственная компания "Энергоатом" договорилась об увеличении поставок ядерного топлива американской Westinghouse, а также продлила сотрудничество с этой компанией до 2020 года. Об этом стало известно накануне нового года, 30 декабря.
Премьер-министр Арсений Яценюк заявил о намерении частично заменить российское ядерное топливо на американское.
В ответ в РФ подняли волну критики относительно вопроса безопасности, утверждая, что на энергоблоках советского типа американское топливо использовать опасно.
Сотрудничество Украины с Westinghouse продолжается с начала 2000-х годов, однако было частично приостановлено в 2012 году из-за инцидента с американским топливом на Южно-Украинской АЭС.
Фактически монопольным поставщиком топлива на АЭС Украины является российская компания "ТВЭЛ".
Ядерный спор
В ходе новогодней пресс-конференции Арсений Яценюк анонсировал подписание соглашения о диверсификации поставок ядерного топлива с американской Westinghouse.
"Мы постепенно движемся от зависимости от Российской Федерации к энергетической независимости. Это касается топлива, модернизации украинских атомных электрических станций, в том числе это касается достройки двух блоков", - заявил Яценюк.
Арсений Яценюк отметил, что "сейчас мы подняли мощности украинской атомной энергетики с 50% до 65% в общем объеме энергетического рынка".
В тот же день компания Westinghouse обнародовала пресс-релиз, в котором подтвердила эту информацию.
В компании заявили, что подписали с "Энергоатомом" соглашение об увеличении поставок топлива до 2020 года.
"Соглашение с "Энергоатомом"позволит нашим компаниям продолжить долгосрочное партнерство с целью поставок ядерного топлива для украинских энергоблоков", - процитировала пресс-служба компании ее представителя Ива Браше.
Отдельных деталей сделки стороны не сообщили.
Вечером 30 декабря МИД России выступил с гневным заявлением и осудил возможное использование в Украине американского ядерного топлива.
По мнению властей России, этот шаг является политическим и угрожает безопасности всей Европы.
"Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000", - говорится в заявлении МИД России.
"В таких условиях опасный эксперимент, затеянный Киевом, ставит под угрозу безопасность и здоровье украинских граждан и народов Европы", - добавили россияне
На следующий день на заявление МИД России отреагировала государственная кампания "Энергоатом", которая управляет всеми украинскими АЭС.
Атомщики сообщили, что новые сборки топлива Westinghouse являются усовершенствованными и будут эксплуатироваться в тестовом режиме на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС в полном соответствии с требованиями безопасности.
На этой станции американское топливо тестируют с 2005 года, а сейчас, во время ремонта энергоблока, в реактор загружают сборник топлива доработанной модификации ТВС-WR.
Безопасно ли топливо?
Споры относительно безопасности американского топлива на украинских АЭС идут не первый год.
Российская сторона всегда критиковала намерение Украины диверсифицировать источники поставок топлива из-за опасности его эксплуатации.
С проектом возникли проблемы в 2012 году, когда на третьем блоке ЮУАЭС произошел инцидент в ходе использования сборок Westinghouse.
Тогда состоялась частичная деформация дистанционирующих решеток топливной сборки американского топлива, после чего их вытащили из реактора.
Выбросов топлива и радиации не произошло, однако Украина тогда приостановила эксплуатацию топлива Westinghouse.
Во время президентства Виктора Януковича активизировалось сотрудничество с россиянами в этой сфере.
Были совместные с РФ планы достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС и строительства завода ядерного топлива в Украине.
Однако их так и не воплотили в жизнь.
Украинские атомщики и американцы утверждают, что исправили прежние недочеты.
"В мае 2014 компания Westinghouse завершила цикл стендовых испытаний зборок доработанной конструкции... Проведенные модификации значительно улучшили потребительские свойства кассет", - заявили в "Энергоатоме".
Председатель Бюро комплексного анализа и прогноза Сергей Дяченко убеждает, что заявления о плохом качестве американского топлива не соответствуют действительности.
"Известный инцидент 2012 года, когда повредилась решетка кассеты американского топлива, однако его слишком "раздули". Он также был связан с деформацией кассеты российского топлива, что привело к царапинам на американской", - заявил ВВС Украина эксперт по вопросам ядерной энергетики Сергей Дяченко.
Он указывает, что при использовании российского ядерного топлива зафиксировано большое количество инцидентов с гораздо более серьезными последствиями - деформацией и утечкой топлива.
Дяченко напоминает, что использование топлива Westinghouse на советских реакторах ВВЭР-1000, при условии необходимых процедур безопасности, разрешено МАГАТЭ.
Сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что авария 2012 нанесла государству ущерб в несколько сотен миллионов гривен.
Он соглашается, что американцы доработали топливные сборки, однако говорить об их качестве еще рано.
"Их доработали, однако возникает вопрос, насколько качественно. Сейчас начали загружать новое топливо в третий блок ЮУАЭС. Если все будет хорошо, то только после выгрузки можно будет оценить качество и отсутствие деформаций", - заявил Марунич ВВС Украина.
Еще одна более серьезная авария во время использования американского топлива на советском реакторе произошла на чешской АЭС "Темелин", на что указало МИД России.
Однако с лета 2014 года чешская сторона также договаривается о восстановлении использования усовершенствованных сборников топлива Westinghouse на АЭС "Темелин".
Цена в секрете
В Украине эксплуатируют 15 атомных энергоблоков, на двух из которых использование американского ядерного топлива невозможно в принципе.
Это два блока ВВЭР-440 Ровенской АЭС.
Компания Westinghouse наладила на своем заводе в Швеции производство топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, которых в Украине тринадцать.
Это топливо тестировалось исключительно на ЮУАЭС Николаевской области и не испытывалось на Запорожской АЭС.
Именно на Запорожской АЭС в течение последних месяцев фиксировали ряд мелких технических остановок работы реакторов.
"Шведских мощностей сейчас хватает, чтобы поставлять топливо только на два энергоблока. В случае необходимости эти мощности могут увеличить", - пояснил ВВС Украина Сергей Дяченко.
Он не смог объяснить, какая разница в цене между американским и российским ядерным топливом.
"Официально - это коммерческая тайна. Специалисты отрасли, с которыми я разговаривал, указывают, что американская сборка более дорогая, однако ее тепловыделяющие свойства - лучше", - пояснил эксперт.
По его словам, когда возникает конкуренция, улучшается качество и российского топлива.
Дмитрий Марунич также указывает, что американское топливо может быть несколько дороже.
"Диверсификация - это хорошо, но, если цена американского топлива выше, то общество должно об этом знать. Пока эту информацию не публикуют", - отметил Дмитрий Марунич.
После летнего прекращения поставок российского газа в Украину и блокировании поставок угля из России, украинские власти, судя по заявлениям Арсения Яценюка, намерены диверсифицировать источники ядерного топлива. И цена на американское топливо не должна стать определяющим фактором.