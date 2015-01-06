Ядерный выбор Украины: между Россией и США

Копірайт зображення UNIAN Image caption Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС первым начнет работать на американском топливе

В энергетической сфере между Украиной и Россией разгорается новый спор относительно поставок американского ядерного топлива на украинские АЭС.

Государственная компания "Энергоатом" договорилась об увеличении поставок ядерного топлива американской Westinghouse, а также продлила сотрудничество с этой компанией до 2020 года. Об этом стало известно накануне нового года, 30 декабря.

Премьер-министр Арсений Яценюк заявил о намерении частично заменить российское ядерное топливо на американское.

В ответ в РФ подняли волну критики относительно вопроса безопасности, утверждая, что на энергоблоках советского типа американское топливо использовать опасно.

Сотрудничество Украины с Westinghouse продолжается с начала 2000-х годов, однако было частично приостановлено в 2012 году из-за инцидента с американским топливом на Южно-Украинской АЭС.

Фактически монопольным поставщиком топлива на АЭС Украины является российская компания "ТВЭЛ".

Ядерный спор

В ходе новогодней пресс-конференции Арсений Яценюк анонсировал подписание соглашения о диверсификации поставок ядерного топлива с американской Westinghouse.

"Мы постепенно движемся от зависимости от Российской Федерации к энергетической независимости. Это касается топлива, модернизации украинских атомных электрических станций, в том числе это касается достройки двух блоков", - заявил Яценюк.

Арсений Яценюк отметил, что "сейчас мы подняли мощности украинской атомной энергетики с 50% до 65% в общем объеме энергетического рынка".

В тот же день компания Westinghouse обнародовала пресс-релиз, в котором подтвердила эту информацию.

Соглашение с "Энергоатомом"позволит нашим компаниям продолжить долгосрочное партнерство с целью поставок ядерного топлива для украинских энергоблоков Ив Браше, директор европейского отделения Westinghouse

В компании заявили, что подписали с "Энергоатомом" соглашение об увеличении поставок топлива до 2020 года.

"Соглашение с "Энергоатомом"позволит нашим компаниям продолжить долгосрочное партнерство с целью поставок ядерного топлива для украинских энергоблоков", - процитировала пресс-служба компании ее представителя Ива Браше.

Отдельных деталей сделки стороны не сообщили.

Вечером 30 декабря МИД России выступил с гневным заявлением и осудил возможное использование в Украине американского ядерного топлива.

По мнению властей России, этот шаг является политическим и угрожает безопасности всей Европы.

"Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000", - говорится в заявлении МИД России.

"В таких условиях опасный эксперимент, затеянный Киевом, ставит под угрозу безопасность и здоровье украинских граждан и народов Европы", - добавили россияне

Наблюдается неприемлемая для ядерной энергетики спешка и игнорирование соображений ядерной безопасности. Тепловыделяющие сборки, производимые этой компанией, неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000 Заявление МИД России

На следующий день на заявление МИД России отреагировала государственная кампания "Энергоатом", которая управляет всеми украинскими АЭС.

Атомщики сообщили, что новые сборки топлива Westinghouse являются усовершенствованными и будут эксплуатироваться в тестовом режиме на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС в полном соответствии с требованиями безопасности.

На этой станции американское топливо тестируют с 2005 года, а сейчас, во время ремонта энергоблока, в реактор загружают сборник топлива доработанной модификации ТВС-WR.

Безопасно ли топливо?

Споры относительно безопасности американского топлива на украинских АЭС идут не первый год.

Российская сторона всегда критиковала намерение Украины диверсифицировать источники поставок топлива из-за опасности его эксплуатации.

С проектом возникли проблемы в 2012 году, когда на третьем блоке ЮУАЭС произошел инцидент в ходе использования сборок Westinghouse.

Тогда состоялась частичная деформация дистанционирующих решеток топливной сборки американского топлива, после чего их вытащили из реактора.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области и имеет три энергоблока

Выбросов топлива и радиации не произошло, однако Украина тогда приостановила эксплуатацию топлива Westinghouse.

Во время президентства Виктора Януковича активизировалось сотрудничество с россиянами в этой сфере.

Были совместные с РФ планы достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС и строительства завода ядерного топлива в Украине.

Однако их так и не воплотили в жизнь.

Украинские атомщики и американцы утверждают, что исправили прежние недочеты.

"В мае 2014 компания Westinghouse завершила цикл стендовых испытаний зборок доработанной конструкции... Проведенные модификации значительно улучшили потребительские свойства кассет", - заявили в "Энергоатоме".

Председатель Бюро комплексного анализа и прогноза Сергей Дяченко убеждает, что заявления о плохом качестве американского топлива не соответствуют действительности.

"Известный инцидент 2012 года, когда повредилась решетка кассеты американского топлива, однако его слишком "раздули". Он также был связан с деформацией кассеты российского топлива, что привело к царапинам на американской", - заявил ВВС Украина эксперт по вопросам ядерной энергетики Сергей Дяченко.

В мае 2014 компания Westinghouse завершила цикл стендовых испытаний зборок доработанной конструкции... Проведенные модификации значительно улучшили потребительские свойства кассет Заявление государственной компании "Энергоатом"

Он указывает, что при использовании российского ядерного топлива зафиксировано большое количество инцидентов с гораздо более серьезными последствиями - деформацией и утечкой топлива.

Дяченко напоминает, что использование топлива Westinghouse на советских реакторах ВВЭР-1000, при условии необходимых процедур безопасности, разрешено МАГАТЭ.

Сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает, что авария 2012 нанесла государству ущерб в несколько сотен миллионов гривен.

Он соглашается, что американцы доработали топливные сборки, однако говорить об их качестве еще рано.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Арсений Яценюк заявил о намерении построить еще два блока на Хмельницкой АЭС

"Их доработали, однако возникает вопрос, насколько качественно. Сейчас начали загружать новое топливо в третий блок ЮУАЭС. Если все будет хорошо, то только после выгрузки можно будет оценить качество и отсутствие деформаций", - заявил Марунич ВВС Украина.

Еще одна более серьезная авария во время использования американского топлива на советском реакторе произошла на чешской АЭС "Темелин", на что указало МИД России.

Однако с лета 2014 года чешская сторона также договаривается о восстановлении использования усовершенствованных сборников топлива Westinghouse на АЭС "Темелин".

Цена в секрете

В Украине эксплуатируют 15 атомных энергоблоков, на двух из которых использование американского ядерного топлива невозможно в принципе.

Американская сборка более дорогая, однако ее тепловыделяющие свойства - лучше Сергей Дяченко, председатель Бюро комплексного анализа и прогноза

Это два блока ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

Компания Westinghouse наладила на своем заводе в Швеции производство топлива для реакторов типа ВВЭР-1000, которых в Украине тринадцать.

Это топливо тестировалось исключительно на ЮУАЭС Николаевской области и не испытывалось на Запорожской АЭС.

Именно на Запорожской АЭС в течение последних месяцев фиксировали ряд мелких технических остановок работы реакторов.

"Шведских мощностей сейчас хватает, чтобы поставлять топливо только на два энергоблока. В случае необходимости эти мощности могут увеличить", - пояснил ВВС Украина Сергей Дяченко.

Он не смог объяснить, какая разница в цене между американским и российским ядерным топливом.

"Официально - это коммерческая тайна. Специалисты отрасли, с которыми я разговаривал, указывают, что американская сборка более дорогая, однако ее тепловыделяющие свойства - лучше", - пояснил эксперт.

По его словам, когда возникает конкуренция, улучшается качество и российского топлива.

Диверсификация - это хорошо, но, если цена американского топлива выше, то общество должно об этом знать Дмитрий Марунич, сопредседатель фонда энергетических стратегий

Дмитрий Марунич также указывает, что американское топливо может быть несколько дороже.

"Диверсификация - это хорошо, но, если цена американского топлива выше, то общество должно об этом знать. Пока эту информацию не публикуют", - отметил Дмитрий Марунич.

После летнего прекращения поставок российского газа в Украину и блокировании поставок угля из России, украинские власти, судя по заявлениям Арсения Яценюка, намерены диверсифицировать источники ядерного топлива. И цена на американское топливо не должна стать определяющим фактором.