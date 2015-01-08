Кэмерон и Меркель обсудили европейские проблемы

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Вопросы безопасности и экономические проблемы стали главной темой встречи в Лондоне лидеров Великобритании и Германии. Дэвид Кэмерон и Ангела Меркель также обсудили кризис в Украине.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров оба лидера заявили, что ожидают дальнейших переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейших дискуссий между ним (российским президентом. - Ред.) и президентом Украины Петром Порошенко на следующей неделе", - заявил британский премьер. По словам Дэвида Кэмерона, для российского руководства "все еще есть время изменить курс".

"Мы пока не очень довольны тем, как реализуются минские договоренности. Мы обсудим то, как улучшить их имплементацию", - заявила в свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель.

Британский и немецкий лидеры также заявили о решении увеличить финансовую помощь Украине.

"Мы согласились, что ЕС, МВФ и другие партнеры должны оказать финансовую помощь, чтобы отреагировать на неотложные финансовые потребности Украины, и она должна сопровождаться реформами в Киеве", - заявил Дэвид Кэмерон.

(Обще)европейские проблемы

Лондонская встреча британского и немецкого лидеров была омрачена новостями о нападении на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже.

Еще одной темой переговоров стали настроения британцев относительно членства в Европейском Союзе.

Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что он "уверен" в том, что может "справиться" с проблемами, возникшими в отношениях между Британией и Европой.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "нам бы очень хотелось видеть Британию как часть сильной и успешной Европы". Она также подчеркнула, что не может быть никаких сомнений в принципе свободного передвижения людей в ЕС, однако признала, что есть потребность в том, чтобы исследовать возможные нарушения этого права.

Массовый приток мигрантов в Великобританию и получение ими социальной помощи стали одной из главных причин активизации евроскептиков в Британии и роста популярности политических сил, выступающих за выход Британии из ЕС.

В конце ноября 2014 британское правительство объявило о планах ужесточить миграционную политику.

Среди правительственных предложений - увеличение до четырех лет срока, в течение которого трудовые мигранты не смогут претендовать на социальную помощь: налоговые льготы, пособие на ребенка и социальное жилье.

Кроме этого, как заявил Дэвид Кэмерон, мигранты должны будут получить официальное предложение о работе до того, как въедут в страну. А те иностранцы, кто уже находится в Великобритании, будут депортированы, если в течение полугода не найдут работу.