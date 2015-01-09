В Саудовской Аравии выпороли блогера

В Саудовской Аравии публично выпороли блогера, которого обвинили в киберпреступности и оскорблении ислама, сообщают активисты.

Раифа Бадави, которого приговорили к тысяче ударов плетью и десяти годам тюрьмы, получил первые 50 ударов. Так его будут пороть еженедельно.

Бадави, соучредителя запрещенного сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии", арестовали в 2012 году.

Правозащитники осудили его заключение, а США апеллировали к милосердию.

В четверг пресс-секретарь Государственного департамента Джен Псаки призвала власти Саудовской Аравии "отменить это грубое наказание" и пересмотреть дело блогера.

В дополнение к уже упомянутым наказаниям Бадави должен также уплатить штраф в размере миллиона риалов (266 тыс. долларов США).

В 2013 году с него сняли обвинения в вероотступничестве, что могло повлечь за собой смертный приговор.

В прошлом году адвоката Бадави приговорили к 15 годам тюрьмы. Антитеррористический суд признал его виновным в целом ряде преступлений, сообщило агентство Associated Press.

"Жестокое наказание"

Блогера выпороли возле мечети в городе Джидда после пятничной молитвы, сообщили свидетели.

Агентство AFP, ссылаясь на очевидцев, передает, что Бадави привезли к мечети в полицейской машине.

Ему зачитали обвинения, затем повернули спиной к толпе и выпороли. Свидетели говорят, что во время экзекуции осужденный молчал.

Правозащитники осуждают приговор.

"Страшно подумать, что так жестоко наказывают тех, кто всего лишь осмелился создать площадку для обсуждения и мирной реализации права на свободное выражение взглядов", - сказал агентству AP Филипп Лютер из Amnesty International.

Саудовская Аравия придерживается строгой версии исламского права и не терпит политического инакомыслия.

Количество пользователей соцсетей в Саудовской Аравии - одно из крупнейших в регионе, и власть борется с критикой в интернете, строго наказывая несогласных.