Транссексуалы в России не смогут получить водительские права

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В России изменили перечень заболеваний, с которыми нельзя получить водительские права.

К ним добавили, в частности, расстройства половой идентификации, к которым отнесены транссексуализм и трансвестизм.

Также в этот перечень включены фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм, "патологическое влечение к азартным играм" и "патологическое влечение к воровству".

В правительстве говорят, что усиливают медицинский контроль за водителями, потому что в России происходит слишком много ДТП.

Психиатры и правозащитники осудили этот шаг.

В мире Россию критикуют за притеснения активистов, выступающих за права геев. В 2013 году "пропаганду нетрадиционного образа жизни" в стране сделали незаконной.

Валерий Евтушенко из Российского общества психиатров выражает сомнения относительно новых ограничений.

По его словам, это будет мешать некоторым людям обратиться за психиатрической помощью.

Ассоциация адвокатов России за права человека называет новое постановление дискриминационным и заявляет, что обратится за разъяснениями в Конституционный суд и международные организации.

В то же время в профессиональном водительском сообществе выразили мнение, что требования к здоровью водителей - особенно профессиональных - усиливать необходимо.

"У нас слишком большое количество смертей на дорогах, причем с участием в основном тяжелых автомобилей - грузовиков и автобусов. Я считаю ужесточение здесь медицинских требований оправданным", - сказал Русской службе Би-би-си глава Межрегионального профсоюза водителей Александр Котов.

Впрочем, по его мнению, для непрофессиональных водителей ограничения не должны быть настолько жесткими.

Михаил Страхов, российский эксперт-психиатр, рассказал Русской службе Би-би-си, что определение "расстройств личности" слишком расплывчатое, и некоторые расстройства не влияют на способность человека водить.