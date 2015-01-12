Франция: на марши единства вышли три миллиона человек

Копірайт зображення Reuters Image caption Надпись на плакате на демонстрации в Лионе гласит: "Не боимся!"

Более трех миллионов человек приняли участие в маршах единства, прошедших в различных городах Франции в память о жертвах недавних терактов, в результате которых за три дня погибло 17 человек.

Самый крупный марш состоялся в Париже, в нём приняли участие около 1,6 миллиона человек. По данным полиции, это самая крупная массовая акция, когда-либо происходившая на улицах французской столицы.

По словам корреспондента ВВС, на марш вышли люди всех возрастов, профессий, из разных социальных кругов, старики и дети - все объединились в воскресенье, чтобы выразить свою солидарность в борьбе с экстремизмом.

В начале марша колонну возглавили лидеры и высокопоставленные представители почти полусотни государств.

Копірайт зображення EPA Image caption В Париже демонстрация прошла к площади Нации, где шествие завершилось

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев сказал в интервью, что людей пришло гораздо больше, чем ожидалось: "Демонстранты просто заполонили город, мы не могли ожидать такого".

По сообщению корреспондента ВВС Патрика Джексона, люди стекались к площади Нации со всех окрестных улиц. Он приводит слова одного из демонстрантов, Лорана: "Террористы атаковали нашу свободу, мы не можем допустить повторения этого".

Целью марша было продемонстрировать единство перед лицом недавних нападений, совершенных на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, сотрудников полиции и супермаркета кошерных продуктов.

Аналогичные марши солидарности в память жертв терактов последних дней прошли во многих французских городах, а также по всей Европе - в Берлине, Вене, Брюсселе и Лондоне, - и других городах мира.

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В субботу десятки тысяч людей также вышли на улицы французских городов. Люди держали в руках плакаты, где было написано "Я против расизма", "Единство" или "Я - Шарли".

Французская полиция все еще ищет соучастников преступников.

Столица мира

Более 40 глав государств и правительств, а также высокопоставленных представителей различных стран мира шли во главе колонны вместе с родственниками погибших.

Среди них - президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон и президент Украины Петр Порошенко.

В числе участников марша также были израильский премьер Биньямин Нетаньяху, лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, король и королева Иордании и другие.

Со стороны России в марше принял участи министр иностранных дел Сергей Лавров.

Копірайт зображення Reuters Image caption Мировые лидеры взялись за руки и присоединились к маршу единства

Дэвид Камерон, премьер-министр Великобритании сказал корреспонденту ВВС: "Это демонстрация солидарности людей по всей стране: молодых и старых, черных и белых. Мы говорим, что солидарны с жертвами и не собираемся мириться с этим, потому что мы свободная, открытая и толерантная страна. И я чувствую себя точно так же".

В то же время британский лидер добавил, что нельзя гарантировать, что подобные атаки не произойдут в Лондоне. "Мы живем в свободном и демократическом обществе и не можем предотвратить нападения подобные этому", - сказал Дэвид Кэмерон.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж сегодня стал столицей мира.

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев обещал принять чрезвычайные меры для обеспечения безопасности воскресной акции, получившей название "республиканский марш" или "марш единства".

В Париже были размещены 2000 полицейских и около 1000 военнослужащих, включая снайперов на крышах домов, находящихся на маршруте следования демонстрации.

По словам г-на Казнева, Франция будет сохранять повышенный уровень тревоги на протяжении следующих нескольких недель.

Марш Единства сегодня объединил во Франции все цивилизованные страны мира. Украина, как никто, понимает боль Франции Петр Порошенко, президент Украины

"Украина, как никто, понимает"

Петр Порошенко перед началом марша провел короткую беседу с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Лидеры государств обсудили урегулирование кризиса на востоке Украины.

"Марш Единства сегодня объединил во Франции все цивилизованные страны мира. Украина, как никто, понимает боль Франции", - написал Петр Порошенко в своем Twitter.

"Сегодня мы все вместе отстаиваем ценности демократии и свободы слова", - также отметил президент Украины.