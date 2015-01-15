В Украине день траура по погибшим под Волновахой

Копірайт зображення EPA Image caption "Je suis Volnovakha" - по аналогии с "Je suis Charlie", выражение, ставшее символом массовых акций против нападений во Франции

В четверг в 12:00 Украина почтит минутой молчания память погибших в обстреле вблизи Волновахи. Соответствующий указ издал в среду украинский президент Петр Порошенко.

15 января в Украине - день траура по погибшим в конфликте на Востоке.

В этот день отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования, изменены программы теле- и радиопередач.

В результате обстрела украинского пропускного пункта близ Волновахи Донецкой области погибли по меньшей мере 13 человек, более 10 получили ранения.

Мирный марш

Мировое сообщество осудило обстрел гражданских Донецкой области. Совбез ООН призвал провести объективное расследование этого обстрела, а в ЕС и ОБСЕ призвали соблюдать условия перемирия.

Соболезнования по поводу трагедии выразили также французский президент Франсуа Олланд и немецкий канцлер Ангела Меркель; обстрел осудили и в Вашингтоне.

Копірайт зображення AFP Image caption Автобус попал под обстрел во вторник днем

Копірайт зображення AFP Image caption Депутаты Верховной Рады принесли в зал заседаний плакаты "Я - это Волноваха"

Президент Петр Порошенко в обращении относительно обстрела в Волновахе, заявил, что цивилизованный мир должен сплотиться в борьбе с терроризмом. По его словам, "массовый расстрел людей в Париже и Волновахе - это события из одного порядка".

Между тем украинские пользователи соцсетей пишут слова "Je suis Volnovakha", "I am Volnovakha", "Я - это Волноваха" - по аналогии с "Je suis Charlie", выражением, ставшим символом массовых акций против нападений во Франции, - и выставляют фотографии с плакатами.

В Верховную Раду в среду депутаты принесли плакаты "Я - это Волноваха".

В соцсетях также призывают в воскресенье выйти на "Мирный марш солидарности" по погибшим под Волновахой.

Усиление обстрелов

Украинские военные утверждают, что обстрел пропускного пункта вблизи Волновахи состоялся со стороны Докучаевска, подконтрольного боевикам. Сепаратисты обвинения отрицают.

Накануне начальник Главного командного центра Вооруженных сил Украины генерал-майор Богдан Бондарь заявил о значительном повышении интенсивности обстрелов со стороны сепаратистов в Донбассе с 2 января.

В среду пресс-центр АТО сообщил о 85 обстрелах со стороны боевиков по населенным пунктам и позициям украинских военнослужащих.

По словам украинских силовиков, интенсивные обстрелы - в Донецком аэропорту, а также на Дебальцевском и Луганском направлениях.

В то же время в самопровозглашенной "ДНР" также отмечают "стремительную эскалацию конфликта", однако обвиняют в ней украинскую армию. В частности, в "Минобороны ДНР" в среду рассказали о том, что правительственные силы за сутки 72 раза обстреляли окраины Донецка, Горловки, Тельманово и других населенных пунктов.