В Украине - день траура по погибшим в Мариуполе

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Из-за обстрелов Мариуполя, в результате которых погибли десятки людей, воскресенье 25 января в Украине объявлено днем траура.

День траура

"В связи с трагической гибелью мирных жителей Мариуполя 24 января 2015 в результате массированного обстрела жилых районов города террористами, президент Украины Петр Порошенко объявил 25 января Днем траура. Соответствующий Указ № 30/2015 Глава государства подписал сегодня ночью", - говорится на веб -сайте президента Украины утром 25 января.

Память погибших граждан в 12:00 будет почтена минутой молчания.

В указе "подчеркивается необходимость отмены развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внесения соответствующих изменений в программы теле- и радиопередач".

Вследствие обстрелов жилых районов Мариуполя погибло 30 человек, более сотни получили ранения.

Наблюдательная миссия ОБСЕ признала, что Мариуполь обстреляли из "Градов" и "Ураганов" с территории, подконтрольной самопровозглашенной "ДНР".

Заблокированное заявление Совбеза ООН

Совет безопасности не смог согласовать текст заявления по обстрелам Мариуполя, сообщили в постоянном представительстве России при ООН.

По словам российских дипломатов, обсуждение ситуации на Донбассе продолжалось в совбезе всю субботу, 24 января, "однако достичь консенсуса не удалось, поскольку делегация Великобритании настаивала на осуждении советом отдельных заявлений" представителей самопровозглашенной "ДНР".

В результате российская делегация вообще заблокировала принятие соответствующего заявления.

Перед этим один из лидеров сепаратистов Александр Захарченко объявил о "начале наступления на Мариуполь".

Генсек ООН Пан Ги Мун решительно осудил обстрелы жилых районов Мариуполя.

Он отметил односторонний отход от перемирия руководителей сепаратистов и их "провокационные заявления" по наступлению на другие территории.

Министерство иностранных дел Украины назвало обстрел Мариуполя преступлением против человечности, обвинило в этом Россию и призвало специальную мониторинговую миссию ОБСЕ присоединиться к его расследованию.

В телефонном разговоре с президентом Украины вице-президент США Джо Байден пообещал продолжать международное давление на Россию из-за ситуации на Донбассе.

РФ отвергает обвинения в вооруженной поддержке сепаратистов на Донбассе. Представители "ДНР" заявляют, что Мариуполь обстреляла украинская армия в результате ошибки при наведении.

Ситуация в зоне АТО

Ночь на Донбассе прошла относительно спокойно, хотя обстрелы все равно фиксировались, сообщают в пресс-центре АТО утром в воскресенье, 25 января.

"В районе Мариуполя террористы активности не проявляли", - говорится в сообщении.

В то же время, добавляют в штабе Антитеррористической операции, в районе Дебальцева с 18:00 до 21:00 произошло три обстрела: из минометов - Орлово-Ивановки, из реактивной системы залпового огня - Попасной, и из стрелкового оружия - самого Дебальцева. После этого там до утра было спокойно.

"На Луганском направлении террористы течение ночи 5 раз обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов Станицу Луганскую, а из минометов и артиллерии - Крымское, Макарово и дважды Новотошковское. Под огонь РСЗО БМ-21 "Град" попали Верхняя Ольховая и Крымское", - добавляют в пресс-центре АТО.

Также там отмечают, что на Донецком направлении сепаратисты из артиллерии обстреляли поселок Славное.