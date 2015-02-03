Математика любви: как узнать, что пришло время создать семью

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Как узнать, что вы встретили свою вторую половинку? Это - давняя дилемма.

Возможно, вы подсознательно чувствуете, что вступили в брак рано и могли бы встретить кого-то лучшего. Или вы обеспокоены тем, что, если ваш избранник уйдет, вы, возможно, больше никогда не встретите такого хорошего человека.

Как же понять, что пришло время создать семью? Можно ли решить этот вопрос с помощью математики?

Математик Мэт Паркер предложил научный подход к решению этой проблемы и назвал его "задача по оптимальной остановке".

Исследования свидетельствуют о том, что большинство людей успокаиваются слишком рано, и найти спутника жизни - не такое простое дело Мэт Паркер

"Когда вы проводите собеседование с потенциальным партнером или, употребляя более общий термин, встречаетесь с ним, вы начинаете знакомиться с кандидатами и расставаться с ними. Но потом очень трудно вернуться назад и сказать: "Послушай, я передумал - оказывается ты лучший из тех, кого я встречал", - говорит он.

Но, с другой стороны, вы должны познакомиться со многими потенциальными партнерами, чтобы получить представление о, так сказать, "общем уровне кандидатов".

С точки зрения математики, говорит он, мы знаем, что, если вы хотите встретить лучшего человека, вы должны проанализировать общее количество людей, с которыми вы планируете иметь романтические отношения на протяжении вашей жизни - скажем, 100.

Тогда вы определяете квадратный корень из этого числа - то есть, в этом случае, десять. Вы можете использовать ваши первые десять свиданий, чтобы проанализировать качество, отказывая кандидатам и собирая информацию для маркетинговых исследований.

"Можете внести их данные в таблицу "лучших кандидатов", - утверждает Паркер.

"После того как вы это сделали, вы продолжаете знакомиться, пока не встретите такого же хорошего или даже лучше тех, кто указан в таблице "идеальных партнеров". Это математически предоставит вам возможность получить лучший результат в среднем", - утверждает он.

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Формула не является совершенной, конечно, поскольку возникает много дополнительных вопросов. Как долго вам нужно встречаться, прежде чем вы сможете оценить их качество? Насколько объективно вы оцениваете людей, и будет ли их "качество" меняться со временем? И как будете меняться вы?

Кроме того, формула работает при условии, что вы точно знаете, сколько у вас будет партнеров.

"Как всегда, математическая модель - это лишь исходное предположение. Ведь неизвестно, сколько факторов вы учли, и насколько четко вы это сделали", - говорит Паркер.

"Исследование, кажется, свидетельствуют о том, что большинство людей успокаиваются слишком рано, и найти спутника жизни - не такое простое дело. То же касается и покупки дома или подержанного автомобиля.

"Но с другой стороны, большинство людей, которые отдают предпочтение интернет-знакомствам, рискуют попасть в "ловушку бесконечных свиданий" в поисках идеального партнера.

"Не нужно неуклонно следовать этому алгоритму, но это хорошая инструкция того, как вам необходимо действовать."