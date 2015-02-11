Когда на Донбасс вернут украинское ТВ?

Копірайт зображення AFP Image caption Российское телевидение почти полностью вытеснило украинское на территориях "народных республик"

Большая часть жителей подконтрольной боевикам части Донбасса уже много месяцев не имеет возможности смотреть украинские телеканалы.

Первые из этих каналов отключили еще в апреле, когда в Донецке вооруженные сепаратисты захватили радиотелевизионную вышку и офисы областной телерадиокомпании.

С того времени российское телевидение постепенно вытеснило украинское - как на эфирных частотах, так и в кабельных сетях. В дополнение к российским начали появляться местные сепаратистские телестанции наподобие "Оплот-ТВ".

Последним из локальных кабельных сетей исчез украинский канал, который транслировал только развлекательные передачи.

Теперь смотреть украинское телевидение можно только через спутник или интернет. Но некоторые провайдеры под давлением администрации сепаратистов ограничивают доступ к сайтам украинских каналов.

Естественно, что такая ситуация раздражает официальный Киев. И в декабре, когда было создано Министерство информационной политики, одной из его неотложных задач называли восстановление украинского эфира на захваченной территории.

"Согласно плану Юрия Стеця (министра информационной политики. - Ред.), на всех действующих телевышках вдоль условной границы между Добром и Злом, Украиной и Донбассом будут установлены мощные теле- и радиоантенны, которые будут передавать сигнал в сторону крупных населенных пунктов Донбасса", - писал в декабре на Facebook депутат парламента Антон Геращенко.

Сейчас, когда с момента создания министерства прошло два месяца, украинское телевидение так и не вернулось на так называемые ЛНР и ДНР. Стець обвиняет в этом руководство государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), которое отвечает за техническую часть трансляций.

В Концерне, руководителя которого премьер-министр Арсений Яценюк уже отстранил от должности, эти обвинения отрицают.

"Хлам"

Еще летом Польша передала Украине восемь мощных передатчиков, которые можно поставить вдоль линии противостояния и "покрыть" ими всю занятую сепаратистами территорию, рассказал ВВС Украина Юрий Стець.

С лета было установлено только два передатчика. Почему - я теперь понимаю Юрий Стець, министр информационной политики

"За это время было установлено только два передатчика. Почему - я теперь понимаю. Нужна добрая воля руководства КРРТ и быстрая работа по установлению этих передатчиков", - говорит министр.

"Польша отдала хлам, металлолом", - не сдерживаясь, говорит пресс-секретарь Концерна РРТ Олег Василик. По его словам, это списанные аналоговые передатчики, которые поляки, перейдя на цифровое вещание, отдали украинцам.

"Они все в нерабочем состоянии, их надо приводить в порядок", - говорит он, добавляя, что передатчики, тем не менее, "потихоньку ставят", и часть из них уже работает. Однако сколько именно, в пресс-службе не знают.

Не дают работать

Однако, по мнению Юрия Стеця, Концерн работает слишком медленно не по техническим причинам, а из-за саботажа своего руководителя Александра Пивнюка и руководителей луганского отделения.

Премьер-министр Арсений Яценюк прислушался к мнению министра и 4 февраля поручил в течение десяти дней провести служебное расследование деятельности концерна на территории АТО. На время расследования Пивнюка отстранили от должности.

Возобновление трансляции украинских телеканалов возможно только путем восстановления контроля над территорией заявление Госспецсвязи

После этого на сайте Концерна появилось заявление от имени коллектива в защиту своего директора, в котором обвинения в саботаже назвали "кампанией охоты на "врагов народа" в лучших традициях 37 года".

"Руководству концерна РРТ не известны факты сотрудничества с оккупантами специалистов предприятия, наши сотрудники демонстрируют верность своему профессиональному долгу", - сообщают в Концерне.

Там также говорят, что на их работников в зоне АТО оказывают давление "вооруженные люди", которые не дают им работать и угрожают военным трибуналом.

Чтобы заставить Концерн работать быстрее хотя бы на той территории, которую контролирует правительство, некоторые из парламентариев предлагал вывести КРРТ из-под контроля Госспецсвязи и подчинить Министерству информационной политики. Однако сам министр говорит, что в этом нет никакого смысла, потому что Концерн и так уже интегрирован в исполнительную вертикаль. "Это только затянет работу: регистрация, переоформление документов. Это - бессмысленно. В планах такого нет", - говорит Юрий Стець.

Госспецсвязь - один из тех органов, которым премьер поручил расследовать действия КРРТ. На своей официальной странице в Facebook это ведомство стало на защиту Концерна и объяснило свою версию того, почему на территории сепаратистов до сих пор нет украинских каналов.

"Восстановление трансляции украинских телеканалов на четырех (на данный момент) неконтролируемых Украиной РТПС (радиотелевизионная передающая станция. - Ред.) и прекращение трансляции ими российских каналов возможно только путем восстановления контроля над территорией, на которой они расположены", - говорят в Госспецсвязи.

В ведомстве добавляют, что с помощью традиционных антенн телевидение на Донбассе смотрят менее трети зрителей. Все остальные пользуются кабельным, спутниковым или интернет-телевидением. А эти услуги контролировать можно только на месте.

"Искаженная картина мира"

Среди жителей подконтрольных сепаратистам территорий, политические взгляды которых разделены, нет единого мнения относительно того, нужны ли им украинские телеканалы.

Некоторые жители Донбасса откровенно враждебно настроены к украинскому телевидению и считают его рупором пропаганды Киева. Именно поэтому тележурналисты из столицы, опасаясь за свою безопасность, обычно работают на подконтрольных сепаратистам территориях без логотипов или опознавательных знаков.

Копірайт зображення AFP Image caption У жителей Донбасса неоднозначное отношение к украинским телеканалам

ВВС Украина побеседовала с двумя дончанками, поддерживающими единство Украины, однако не причисляющими себя к ярым поклонницам киевской власти. У них есть претензии к украинскому телевидению, однако женщины уверены, что его давно нужно было восстановить на неподконтрольных правительству территориях.

"За время господства российского телевидения у жителей Донецкой области сложилась искаженная картина мира, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирные кварталы Донецка для того, чтобы жители этих кварталов возненавидели ДНР. Со стороны такая логика выглядит абсурдно, но эти месседжи постоянно посылают местные и российские телеканалы" , - говорит жительница Донецка, которая на время уехала из города.

Она также обращает внимание на то, что в Донецкой области не работает областная государственная ТРК, которой местные жители могут доверять больше, чем программам, сделанным в Киеве. Ранее ее работу обещали восстановить весной, переведя офис в Краматорск.

По словам Юрия Стеця, Донецкая областная телерадиокомпания возобновит работу сразу после того, как ее профинансирует правительство. Министр говорит, что попросил Кабмин рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.